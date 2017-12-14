Самолеты Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край



Фронтовой бомбардировщик Су-34.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Фронтовой бомбардировщик Су-34.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Виктор Афзалов, а также представители "Юнармии"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Самолеты Су-34 прибыли на аэродром Хурба Хабаровского края после успешного выполнения задач в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 вернулись на аэродром постоянного базирования в Хабаровском крае. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что в торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Виктор Афзалов, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники вернувшихся военных.

"Сегодня мы встречаем сынов своего Отечества, которые с честью и достоинством выполнили свой воинский долг за пределами границ России, в Сирийской Арабской Республике. Сердечно приветствую вас и поздравляю с возвращением на нашу дальневосточную землю! Благодарю вас за профессионализм и преданность Отечеству! Командование Краснознаменного объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны гордится вами", - заявил Афзалов на торжественной церемонии.

11 декабря президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирии.