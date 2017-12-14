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Корабли Тихоокеанского флота провели тренировку группы антитеррора в Индийском океане

15.12.2017 ТАСС 230 0
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Корабль Тихоокеанского флота «Маршал Крылов» проекта 1914.1. Источник: Военное обозрение.

В ходе тренировки военнослужащие взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тренировка группы антитеррора прошла на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Пантелеев" и большом морском танкере "Борис Бутома" Тихоокеанского флота (ТОФ) в Индийском океане. Военнослужащие, в частности, практиковались охранять и оборонять большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" во время стоянки на незащищенном рейде. Об этом в четверг сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Пантелеев", который возглавляет отряд кораблей Тихоокеанского флота и сейчас решает задачи в Индийском океане, проведена тренировка группы антитеррора. Военнослужащие подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах и при проходе узкостей, практиковались в организации охраны и обороны БПК при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели (ассиметричной угрозы). В ходе тренировки военнослужащие взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам", - сообщил Воскресенский.

Также военнослужащие провели тренировку по посадке с борта корабля по штормтрапу в скоростную лодку и высадку с нее на корабль для проведения досмотра. Аналогичные мероприятия прошли на большом морском танкере "Борис Бутома".

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из главной базы ТОФ во Владивостоке для выполнения задач дальнего океанского похода 2 октября. За период похода корабли ТОФ посетили семь иностранных портов.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
пр. 1155
ТОФ

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