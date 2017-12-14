Корабли ТОФ провели тренировку в Индийском океане
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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел в Индийском океане тренировку группы антитеррора, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Пантелеев", который возглавляет отряд кораблей Тихоокеанского флота и сейчас решает задачи в Индийском океане, проведена тренировка группы антитеррора", - сказал он.
По словам Воскресенского, военные практиковались в организации охраны и обороны БПК при стоянке на незащищённом рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели. Также подразделение провело тренировку по посадке с борта корабля по штормтрапу в скоростную лодку и высадку с неё на корабль.
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14.12.2017
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