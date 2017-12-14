Корабли ТОФ провели тренировку в Индийском океане



Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел в Индийском океане тренировку группы антитеррора, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Пантелеев", который возглавляет отряд кораблей Тихоокеанского флота и сейчас решает задачи в Индийском океане, проведена тренировка группы антитеррора", - сказал он.

По словам Воскресенского, военные практиковались в организации охраны и обороны БПК при стоянке на незащищённом рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели. Также подразделение провело тренировку по посадке с борта корабля по штормтрапу в скоростную лодку и высадку с неё на корабль.