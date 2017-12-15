Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Определен облик многоцелевой атомной подлодки нового поколения

15.12.2017 РИА Новости 1259 3
0
Понравилась новость?
 +3
Хаски
Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски".
Источник: https://balancer.ru/

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения "Хаски" определен, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.

"Мы его (аванпроект. - Прим. ред.) представляем нашему генеральному заказчику. В данном случае главкому ВМФ. Двадцатого числа главком приезжает к нам, все эти данные технические ему представим", - сказал Власов.

На церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир" главнокомандующий ВМФ Владимир Королев пообещал, что научно-исследовательскую работу по проекту подлодок "Хаски" закончат в следующем году.

Строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Открытой информации о проекте мало, однако известно, что эта субмарина сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Ракетный комплекс с "Цирконом" - новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения".

Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, его дальность может составлять 300-400 километров, скорость - порядка 5-6 Махов (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет российского флота - 2-2,5 Маха.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Циркон-С 3М22
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
Робот
Хаски

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
hidrogenium66
155
№1
15.12.2017 03:52
Хорошо если все сконцентрируется на "Цирконе" ,а не на сборной "солянке" как иногда у нас бывает.
0
Сообщить модератору
RU
Воин3D
1401
№2
15.12.2017 07:34
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
Хорошо если все сконцентрируется на "Цирконе" ,а не на сборной "солянке" как иногда у нас бывает.
Производители говорят об унификации пусковых устройств для Калибра и Циркона для всего флота.
0
Сообщить модератору
RU
АНК
85
№3
15.12.2017 10:43
Цитата, Воин3D сообщ. №2
Производители говорят об унификации пусковых устройств для Калибра и Циркона для всего флота.
Думаю, речь не об этом. Анонсировали, что "Хаски" будет в двух вариантах: многоцелевом (с "Цирконами" и "Калибрами") и стратегическом (с "Булавой" или новой версией "Лайнера").
Идею использования одного проекта лодки для принципиально разных назначений много критиковали, хоть это и (понятно) должно способствовать унификации и, следовательно - экономии.
Однако, не исключено, что разработчикам удалось совместить несовместимое и лодка будет одновременно и быстрой, и тихой и т.д. Не известно пока и принято ли решение об унификации лодки в двух назначениях - возможно от этого всё же отказались и лодка будет чисто многоцелевой (без МБР).
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.12 19:10
  • 5
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 15.12 17:59
  • 6
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 15.12 16:58
  • 13
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 15.12 16:54
  • 42
Морских и воздушных убийц объединили
  • 15.12 16:54
  • 3
В США раскрыли планы подготовки России к ядерной войне
  • 15.12 16:14
  • 1
Таиланд получил очередные пять танков БМ "Оплот-Т"
  • 15.12 16:07
  • 1
Украинский танк "Булат" официально признали неудачным
  • 15.12 15:38
  • 1
Загадочная смерть солдата НАТО в Литве
  • 15.12 15:36
  • 32
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 15.12 15:27
  • 96
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.12 15:11
  • 16
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 15.12 14:30
  • 1
Литва в военном плену у НАТО и США
  • 15.12 13:41
  • 4007
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.12 13:21
  • 127
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 15.12 13:04
  • 22
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
другие обсуждаемые темы