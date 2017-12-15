Определен облик многоцелевой атомной подлодки нового поколения



Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски".

Источник: https://balancer.ru/ Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски".Источник: https://balancer.ru/

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения "Хаски" определен, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.

"Мы его (аванпроект. - Прим. ред.) представляем нашему генеральному заказчику. В данном случае главкому ВМФ. Двадцатого числа главком приезжает к нам, все эти данные технические ему представим", - сказал Власов.

На церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир" главнокомандующий ВМФ Владимир Королев пообещал, что научно-исследовательскую работу по проекту подлодок "Хаски" закончат в следующем году.

Строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Открытой информации о проекте мало, однако известно, что эта субмарина сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Ракетный комплекс с "Цирконом" - новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения".

Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, его дальность может составлять 300-400 километров, скорость - порядка 5-6 Махов (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет российского флота - 2-2,5 Маха.