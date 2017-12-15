Определен облик многоцелевой атомной подлодки нового поколения
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Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски".
Источник: https://balancer.ru/
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения "Хаски" определен, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.
"Мы его (аванпроект. - Прим. ред.) представляем нашему генеральному заказчику. В данном случае главкому ВМФ. Двадцатого числа главком приезжает к нам, все эти данные технические ему представим", - сказал Власов.
На церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир" главнокомандующий ВМФ Владимир Королев пообещал, что научно-исследовательскую работу по проекту подлодок "Хаски" закончат в следующем году.
Строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Открытой информации о проекте мало, однако известно, что эта субмарина сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".
Ракетный комплекс с "Цирконом" - новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения".
Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, его дальность может составлять 300-400 километров, скорость - порядка 5-6 Махов (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет российского флота - 2-2,5 Маха.
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14.12.2017
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hidrogenium66
155
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№1
15.12.2017 03:52
Хорошо если все сконцентрируется на "Цирконе" ,а не на сборной "солянке" как иногда у нас бывает.
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Воин3D
1401
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№2
15.12.2017 07:34
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
Хорошо если все сконцентрируется на "Цирконе" ,а не на сборной "солянке" как иногда у нас бывает.Производители говорят об унификации пусковых устройств для Калибра и Циркона для всего флота.
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АНК
85
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№3
15.12.2017 10:43
Цитата, Воин3D сообщ. №2
Производители говорят об унификации пусковых устройств для Калибра и Циркона для всего флота.Думаю, речь не об этом. Анонсировали, что "Хаски" будет в двух вариантах: многоцелевом (с "Цирконами" и "Калибрами") и стратегическом (с "Булавой" или новой версией "Лайнера").
Идею использования одного проекта лодки для принципиально разных назначений много критиковали, хоть это и (понятно) должно способствовать унификации и, следовательно - экономии.
Однако, не исключено, что разработчикам удалось совместить несовместимое и лодка будет одновременно и быстрой, и тихой и т.д. Не известно пока и принято ли решение об унификации лодки в двух назначениях - возможно от этого всё же отказались и лодка будет чисто многоцелевой (без МБР).
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