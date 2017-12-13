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США раскрыли подробности создания противоракетного лазера

14.12.2017 Российская газета 443 0
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MQ-9 Reaper Block 5
Пульт управления беспилотником MQ-9 Reaper Block 5.
Источник: ainonline.com

Стали известны детали нового проекта создания в США беспилотного летательного аппарата, оснащенного лазером, чтобы сбивать межконтинентальные баллистические ракеты противника. Об этом сообщает портал Defense News.

По информации американского Агентства противоракетной обороны на первом этапе будут созданы демонстраторы технологий беспилотников с лазерами многокиловаттной мощности. Их используют для испытаний системы прицеливания и стабилизации лазерного луча на цели.

В рамках начального этапа заключено соглашение с тремя компаниями на девять миллионов долларов с каждой, которые разработают демонстраторы. Проверки прототипов систем проводились на беспилотниках MQ-9 Reaper и Phantom Eye, разработанных компаниями General Atomics и Boeing соответственно.

Как заявил куратор проекта генерал-лейтенант Самуэль Гривз, испытания системы наведения с помощью наземных станций начнутся уже в будущем году. С 2019-го и по 2023 годы будут проведены ее летные испытания на пилотируемых летательных аппаратах с боевым лазером небольшой мощности.


Кстати

В России также построят самый мощный в мире лазер, позволяющий создать в веществе огромные плотности и температуры, близкие тем, что протекают на звездах. Установка займет площадь примерно в два футбольных поля. Подобный лазер уже есть в США, но в российском энергия лазерного импульса будет примерно в полтора раза выше, чем в американском.


Алена Ларина
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Boeing
General Atomics
Проекты
БПЛА

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