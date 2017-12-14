Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
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57-мм зенитные пушки С-60.
Источник: rg.ru
Вьетнамские оборонщики провели радикальную модернизацию старой советской 57-мм зенитной пушки С-60. Как сообщает soha.vn, в результате доработок система, принятая на вооружение еще в 1950 году, приобрела совершенно новое качество. Теперь орудие-ветеран способно успешно выполнять задачи ПВО даже в XXI веке, дополняя имеющиеся у Вьетнама современные зенитно-ракетные комплексы.
На видео, размещенном в Сети, показан автоматизированный процесс работы целого артиллерийского подразделения. Для этого применяется обновленная местным оборонпромом радиолокационная станция. Инженеры существенно заменили электронную начинку РЛС. Благодаря цифровому компьютеру значительно повысилась точность стрельбы и скорость наведения на цель.
Оружие стало всесуточным и всепогодным. Эффективный радиус действия достигает 6000 метров.
Также существенной доработке подверглась система питания боеприпасами самой зенитной пушки. Теперь она стала, по сути, роботизированной. Продемонстрированный автомат заряжания орудия позволяет ему вести огонь по различным целям с повышенной скорострельностью.
Если ранее расчет пушки насчитывал 6 - 8 человек, то сейчас он сокращен до минимума.
С-60 успешно применялась вьетнамской армией во время войны против США. Некоторые справочники утверждают, что данные орудия сняты с вооружения народной армии, однако представленное видео опровергает эту информацию.
Кроме поражения воздушных целей, возможна эффективная работа по бронетехнике и живой силе. Это неоднократно демонстрировалось в ходе различных войн и конфликтов, последним из которых являются боевые действия в Сирии.
Алексей Моисеев
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13.12.2017
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sivuch1239
443
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№1
14.12.2017 10:47
Если снаряды остались старые - только с контактным взрывателем ,то это латание тришкиного кафтана . А это вообще чушь -
Оружие стало всесуточным и всепогодным. Эффективный радиус действия достигает 6000 метров.
ЗАК и так был всесуточным и всепогодным ,с дальностью 6 км . Другое дело ,что РПК-1 Ваза во Вьетнам не поставлялась ,обходились сонями и пузиками (т.е. СОН+ПУАЗО)
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