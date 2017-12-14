Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами



Военнослужащие ВДВ РФ.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Военнослужащие ВДВ РФ.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В учебном бассейне рязанского училища ВДВ прошли совместные маневры десантников-водолазов России и Беларуси. Бойцы отработали рукопашную схватку под водой, разминирование и стрельбу на глубине.

Бассейн в Рязани оснащен новейшим оборудованием для тренировок: вышки, чаша переменной глубины, подводное стрельбище. Белорусские военные познакомились с современным снаряжением российских коллег. Акваланг замкнутого цикла обеспечивает скрытное передвижение под водой в течение нескольких часов - выдыхаемый водолазом воздух очищается и вновь подается на вдох. Другая новинка позволяет водолазу десантироваться с воздуха.

- Не долетев до воды несколько метров, парашют отстегивается, водолаз сразу уходит под воду и начинает работать, - рассказал преподаватель водолазной подготовки РВВДКУ Владимир Титов, сообщила телерадиокомпания "БелРос".

У белорусских десантников такого снаряжения пока нет: погружаться, дышать и перемещаться под водой им приходилось учиться практически заново. "Не обязательно даже ориентир ловить какой-то визуальный. По заполнению мешка все чувствуется. Пошел ниже - он начинает вытравливать, пошел выше - он заполняется", - объяснял особенности работы российской экипировки заместитель начальника водолазного комплекса Иван Епифанов.

Оснащение российских коллег впечатлило белорусский спецназ.

- Комплекс по техническому оснащению не имеет мировых аналогов. Плюс высокий уровень подготовки специалистов, инструкторов комплекса. Отсюда и высокие результаты в подготовке военнослужащих, - считает водолазный специалист Сил специальных операций РБ Антон Ляпич.

Теперь рязанских десантников-водолазов ждут с ответным визитом в Беларуси.

Антон Валагин