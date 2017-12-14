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Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами

14.12.2017 Российская газета 481 2
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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В учебном бассейне рязанского училища ВДВ прошли совместные маневры десантников-водолазов России и Беларуси. Бойцы отработали рукопашную схватку под водой, разминирование и стрельбу на глубине.



Бассейн в Рязани оснащен новейшим оборудованием для тренировок: вышки, чаша переменной глубины, подводное стрельбище. Белорусские военные познакомились с современным снаряжением российских коллег. Акваланг замкнутого цикла обеспечивает скрытное передвижение под водой в течение нескольких часов - выдыхаемый водолазом воздух очищается и вновь подается на вдох. Другая новинка позволяет водолазу десантироваться с воздуха.

- Не долетев до воды несколько метров, парашют отстегивается, водолаз сразу уходит под воду и начинает работать, - рассказал преподаватель водолазной подготовки РВВДКУ Владимир Титов, сообщила телерадиокомпания "БелРос".

У белорусских десантников такого снаряжения пока нет: погружаться, дышать и перемещаться под водой им приходилось учиться практически заново. "Не обязательно даже ориентир ловить какой-то визуальный. По заполнению мешка все чувствуется. Пошел ниже - он начинает вытравливать, пошел выше - он заполняется", - объяснял особенности работы российской экипировки заместитель начальника водолазного комплекса Иван Епифанов.

Оснащение российских коллег впечатлило белорусский спецназ.

- Комплекс по техническому оснащению не имеет мировых аналогов. Плюс высокий уровень подготовки специалистов, инструкторов комплекса. Отсюда и высокие результаты в подготовке военнослужащих, - считает водолазный специалист Сил специальных операций РБ Антон Ляпич.

Теперь рязанских десантников-водолазов ждут с ответным визитом в Беларуси.


Антон Валагин
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Белоруссия
Россия

  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Hazzard
7203
№1
14.12.2017 09:58
Цитата, q
У белорусских десантников такого снаряжения пока нет: погружаться, дышать и перемещаться под водой им приходилось учиться практически заново.

Я дико извиняюсь, но на кой оно им?
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siamsky
916
№2
14.12.2017 18:02
Цитата, Hazzard сообщ. №1
Я дико извиняюсь, но на кой оно им?
А что, Минское море вам уже и не море? :)
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