Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
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Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
В учебном бассейне рязанского училища ВДВ прошли совместные маневры десантников-водолазов России и Беларуси. Бойцы отработали рукопашную схватку под водой, разминирование и стрельбу на глубине.
Бассейн в Рязани оснащен новейшим оборудованием для тренировок: вышки, чаша переменной глубины, подводное стрельбище. Белорусские военные познакомились с современным снаряжением российских коллег. Акваланг замкнутого цикла обеспечивает скрытное передвижение под водой в течение нескольких часов - выдыхаемый водолазом воздух очищается и вновь подается на вдох. Другая новинка позволяет водолазу десантироваться с воздуха.
- Не долетев до воды несколько метров, парашют отстегивается, водолаз сразу уходит под воду и начинает работать, - рассказал преподаватель водолазной подготовки РВВДКУ Владимир Титов, сообщила телерадиокомпания "БелРос".
У белорусских десантников такого снаряжения пока нет: погружаться, дышать и перемещаться под водой им приходилось учиться практически заново. "Не обязательно даже ориентир ловить какой-то визуальный. По заполнению мешка все чувствуется. Пошел ниже - он начинает вытравливать, пошел выше - он заполняется", - объяснял особенности работы российской экипировки заместитель начальника водолазного комплекса Иван Епифанов.
Оснащение российских коллег впечатлило белорусский спецназ.
- Комплекс по техническому оснащению не имеет мировых аналогов. Плюс высокий уровень подготовки специалистов, инструкторов комплекса. Отсюда и высокие результаты в подготовке военнослужащих, - считает водолазный специалист Сил специальных операций РБ Антон Ляпич.
Теперь рязанских десантников-водолазов ждут с ответным визитом в Беларуси.
Антон Валагин
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13.12.2017
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Hazzard
7203
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№1
14.12.2017 09:58
Цитата, q
У белорусских десантников такого снаряжения пока нет: погружаться, дышать и перемещаться под водой им приходилось учиться практически заново.
Я дико извиняюсь, но на кой оно им?
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siamsky
916
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№2
14.12.2017 18:02
Цитата, Hazzard сообщ. №1
Я дико извиняюсь, но на кой оно им?А что, Минское море вам уже и не море? :)
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