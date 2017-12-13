Словаки "похвастались" новой "Патрией"
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Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Источник: armyrecognition.com
Уже в следующем году словацкая армия получит "частично отечественные" бронетранспортёры. Вчера, 12 декабря, портал armyrecognition.com сообщил о том, что во время Дня промышленности (Industrial Day 2017), проходившего на территории Z?horie Military Technical and Testing Institute, был презентован БТР Patria AMV с боевым модулем EVPU.
В ноябре этого года военные ведомства Словакии и Финляндии подписали меморандум о совместной разработке и производстве бронетранспортёров Patria AMV XP. Согласно подписанному документу, в период с 2018 по 2029 год словацкая армия получит 81 БТР. Первые три экземпляра будут поставлены из Финляндии, остальные произведут на территории Словакии (локализация составит около 70%).
Во время Industrial Day 2017 был презентован прототип Patria AMV с установленным боевым модулем TURRA 30 производства словацкой компании EVPU. Он оснащён 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулемётом, а также имеет крепления для установки двух ПТРК.
|Боевой модуль TURRA 30.
|Источник: armyrecognition.com
Бронетранспортёр Patria AMV XP впервые был показан на международной выставке DSEi 2013 под названием Enchanced AMV. Машина AMV XP является усовершенствованной версией БТР Patria AMV, разработанного в 2001 году. Ключевые отличия AMV XP от предшественника заключаются в улучшенном бронировании (в том числе противоминном), усиленном дизельном двигателе, увеличенном размере колёс и более просторном салоне. Полная масса БТР составляет 32 т при полезной нагрузке 15 т.
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13.12.2017
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