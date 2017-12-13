Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ростех и сингапурский ITE откроют Центр подготовки кадров в Москве

14.12.2017 Ростех 402 0
0
Понравилась новость?
 0
Специалисты
Специалисты Ростеха.
Источник: Александр Уткин

Проект предусматривает системную подготовку специалистов для инновационных отраслей промышленности

Ростех, Правительство Москвы, Российско-Сингапурский Деловой Совет и Сингапурский Институт технического обучения (ITE) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере профессионального образования. Документ предусматривает создание в Москве Центра подготовки и сертификации кадров, где будут внедрены лучшие зарубежные образовательные практики.

В рамках проекта будут использованы компетенции и опыт ITE в области профессионального развития и оценки квалификации кадров. Задачей Центра станет подготовка, переподготовка, повышение квалификации и независимая сертификация кадров для инновационных отраслей, связанных с лазерными, аддитивными технологиями, ИТ, телекоммуникациями, робототехникой, двигателестроением, сервисом авиационного оборудования и т.д.

Впервые в стране организуется системная подготовка специалистов для инновационных отраслей промышленности с привлечением зарубежного института такого уровня НИКОЛАЙ ВОЛОБУЕВ, замгендиректора Ростеха


"Проект для России интересный и уникальный. Впервые в стране организуется системная подготовка специалистов для инновационных отраслей промышленности с привлечением зарубежного института такого уровня. Поддержка подобных проектов стратегически важна для Корпорации, так как именно кадровый потенциал определяет все дальнейшие успехи и достижения наших предприятий", - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Для реализации меморандума сформирована рабочая группа, которая приступила к разработке "дорожной карты" проекта. Сторонами определен город реализации проекта - Москва. Непосредственный старт работ запланирован на 2018 год.

ITE - Профессионально-технический институт Сингапура. ITE на протяжении последних трех лет неизменно входит в число трех лучших учреждений профессионального образования в мире и признается лучшим в Азии. Одно из развивающихся направлений деятельности ITE - экспорт образовательной модели за рубеж с контролем качества обучения и оценки выпускников и квалификации преподавателей со стороны сингапурского колледжа. Такие проекты реализованы и реализуются более чем в 20 странах.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сингапуp
Компании
Ростех
Проекты
ИТ
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.12 19:58
  • 25
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 14.12 19:56
  • 3
"Калашников" в пятом поколении
  • 14.12 19:44
  • 32
Новые крылья ВВС России
  • 14.12 19:11
  • 4
Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
  • 14.12 18:57
  • 2
Американский эсминец-убийца попал в новую аварию
  • 14.12 18:56
  • 2
Канада разрешила поставку летального оружия Украине
  • 14.12 18:34
  • 2
Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
  • 14.12 18:31
  • 7
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 14.12 18:25
  • 5
США спасут атакованный Россией международный спутник
  • 14.12 18:14
  • 107
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.12 18:02
  • 2
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 14.12 15:48
  • 965
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.12 15:39
  • 95
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 14.12 15:12
  • 2
Американцы испытали крылатые ракеты
  • 14.12 14:57
  • 3
Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте
другие обсуждаемые темы