Ростех и сингапурский ITE откроют Центр подготовки кадров в Москве



Специалисты Ростеха.

Источник: Александр Уткин Специалисты Ростеха.Источник: Александр Уткин

Проект предусматривает системную подготовку специалистов для инновационных отраслей промышленности

Ростех, Правительство Москвы, Российско-Сингапурский Деловой Совет и Сингапурский Институт технического обучения (ITE) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере профессионального образования. Документ предусматривает создание в Москве Центра подготовки и сертификации кадров, где будут внедрены лучшие зарубежные образовательные практики.

В рамках проекта будут использованы компетенции и опыт ITE в области профессионального развития и оценки квалификации кадров. Задачей Центра станет подготовка, переподготовка, повышение квалификации и независимая сертификация кадров для инновационных отраслей, связанных с лазерными, аддитивными технологиями, ИТ, телекоммуникациями, робототехникой, двигателестроением, сервисом авиационного оборудования и т.д.

Впервые в стране организуется системная подготовка специалистов для инновационных отраслей промышленности с привлечением зарубежного института такого уровня НИКОЛАЙ ВОЛОБУЕВ, замгендиректора Ростеха

"Проект для России интересный и уникальный. Впервые в стране организуется системная подготовка специалистов для инновационных отраслей промышленности с привлечением зарубежного института такого уровня. Поддержка подобных проектов стратегически важна для Корпорации, так как именно кадровый потенциал определяет все дальнейшие успехи и достижения наших предприятий", - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Для реализации меморандума сформирована рабочая группа, которая приступила к разработке "дорожной карты" проекта. Сторонами определен город реализации проекта - Москва. Непосредственный старт работ запланирован на 2018 год.

ITE - Профессионально-технический институт Сингапура. ITE на протяжении последних трех лет неизменно входит в число трех лучших учреждений профессионального образования в мире и признается лучшим в Азии. Одно из развивающихся направлений деятельности ITE - экспорт образовательной модели за рубеж с контролем качества обучения и оценки выпускников и квалификации преподавателей со стороны сингапурского колледжа. Такие проекты реализованы и реализуются более чем в 20 странах.