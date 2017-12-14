Канада разрешила поставку летального оружия Украине



Флаги Украины и Канады.

Источник: www.mondialisation.ca Флаги Украины и Канады.Источник: www.mondialisation.ca

Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие, сообщила правительственная Canada Gazette.

Экспорт автоматического ручного стрелкового оружия из Канады запрещен в том случае, если государство импорта не включено в данный список.

Сейчас в списке находятся 39 стран, в основном, члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили и другие.