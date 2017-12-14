Канада разрешила поставку летального оружия Украине
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Флаги Украины и Канады.
Источник: www.mondialisation.ca
Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие, сообщила правительственная Canada Gazette.
Экспорт автоматического ручного стрелкового оружия из Канады запрещен в том случае, если государство импорта не включено в данный список.
Сейчас в списке находятся 39 стран, в основном, члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили и другие.
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13.12.2017
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Олег Бахарев
1982
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№1
14.12.2017 14:51
Можно разорвать дипотношения с Канадой, например.
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siamsky
916
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№2
14.12.2017 18:56
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №1
Можно разорвать дипотношения с Канадой, например.На основании? Их-же-там-нет...
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0Сообщить модератору