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Канада разрешила поставку летального оружия Украине

14.12.2017 Газета.ru 296 2
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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник: www.mondialisation.ca

Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие, сообщила правительственная Canada Gazette.

Экспорт автоматического ручного стрелкового оружия из Канады запрещен в том случае, если государство импорта не включено в данный список.

Сейчас в списке находятся 39 стран, в основном, члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили и другие.
13.12.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Ботсвана
Канада
Украина
Чили
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Олег Бахарев
1982
№1
14.12.2017 14:51
Можно разорвать дипотношения с Канадой, например.
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BY
siamsky
916
№2
14.12.2017 18:56
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №1
Можно разорвать дипотношения с Канадой, например.
На основании? Их-же-там-нет...
0
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