Саратовское предприятие будет производить устройства связи, работающие в открытом космосе



Вид из Космоса. Архивное фото.

Источник: © Fotolia / Elenarts Вид из Космоса. Архивное фото.Источник: © Fotolia / Elenarts

Пресс-секретарь Министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров подчеркнул, что устройство будет дешевле зарубежных аналогов в среднем в пять-семь раз

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Саратовское предприятие начнет производство устройств для космической индустрии, прибор, позволяющий обеспечить связь в открытом космосе, будет стоить дешевле, чем импортные аналоги в несколько раз. Об этом в среду сказал ТАСС пресс-секретарь Министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.

"Саратовское предприятие ООО "НПП "Ника-СВЧ" будет производить специальные устройства для систем космической связи. Особенности конструкций этих устройств в том, что они смогут работать в условиях открытого космоса. Сейчас на территории России подобные устройства не производятся", - сказал Комаров.

Он уточнил, что ранее устройства для космической индустрии поставлялись в нашу страну из-за рубежа. Цена их варьируется от 6 до 12 млн рублей за один прибор. Однако, в связи с введением санкций поставки были прекращены.

"Таким образом, разработка и производство отечественных устройств для систем космической связи становятся крайне актуальными в связи с необходимостью обеспечения ОПК (Оборонно промышленного комплекса). К тому же, саратовская разработка дешевле зарубежных аналогов: ориентировочная цена каждого устройства, произведенного на саратовском предприятии, будет в среднем в пять-семь раз дешевле", - подчеркнул Комаров.

По словам собеседника агентства, в данный момент на предприятии ведется научно-исследовательская работа. Ожидается, что производство начнется к 2025 году. Общий объем инвестиций в проект составит 250 млн. руб. На предприятии планируется создание 150 рабочих мест.

ООО "НПП "Ника-СВЧ" было основано в марте 1992 года. Сейчас на предприятии работают 57 человек, среди которых 19 докторов и кандидатов наук. Кроме того, к сотрудничеству регулярно приглашаются сотрудники различных вузов (МГТУ им. Баумана, СГУ, СГТУ и других).

Предприятие ведет научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, осуществляет производство и поставку образцов электронной компонентной базы, средств измерительной техники, радиоэлектронной аппаратуры общего и специального назначения.