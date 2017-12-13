Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Саратовское предприятие будет производить устройства связи, работающие в открытом космосе

14.12.2017 ТАСС 336 0
0
Понравилась новость?
 0
Космос. Архивное фото
Вид из Космоса. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / Elenarts

Пресс-секретарь Министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров подчеркнул, что устройство будет дешевле зарубежных аналогов в среднем в пять-семь раз

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Саратовское предприятие начнет производство устройств для космической индустрии, прибор, позволяющий обеспечить связь в открытом космосе, будет стоить дешевле, чем импортные аналоги в несколько раз. Об этом в среду сказал ТАСС пресс-секретарь Министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.

"Саратовское предприятие ООО "НПП "Ника-СВЧ" будет производить специальные устройства для систем космической связи. Особенности конструкций этих устройств в том, что они смогут работать в условиях открытого космоса. Сейчас на территории России подобные устройства не производятся", - сказал Комаров.

Он уточнил, что ранее устройства для космической индустрии поставлялись в нашу страну из-за рубежа. Цена их варьируется от 6 до 12 млн рублей за один прибор. Однако, в связи с введением санкций поставки были прекращены.

"Таким образом, разработка и производство отечественных устройств для систем космической связи становятся крайне актуальными в связи с необходимостью обеспечения ОПК (Оборонно промышленного комплекса). К тому же, саратовская разработка дешевле зарубежных аналогов: ориентировочная цена каждого устройства, произведенного на саратовском предприятии, будет в среднем в пять-семь раз дешевле", - подчеркнул Комаров.

По словам собеседника агентства, в данный момент на предприятии ведется научно-исследовательская работа. Ожидается, что производство начнется к 2025 году. Общий объем инвестиций в проект составит 250 млн. руб. На предприятии планируется создание 150 рабочих мест.

ООО "НПП "Ника-СВЧ" было основано в марте 1992 года. Сейчас на предприятии работают 57 человек, среди которых 19 докторов и кандидатов наук. Кроме того, к сотрудничеству регулярно приглашаются сотрудники различных вузов (МГТУ им. Баумана, СГУ, СГТУ и других).

Предприятие ведет научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, осуществляет производство и поставку образцов электронной компонентной базы, средств измерительной техники, радиоэлектронной аппаратуры общего и специального назначения.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромэнерго РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.12 19:58
  • 25
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 14.12 19:56
  • 3
"Калашников" в пятом поколении
  • 14.12 19:44
  • 32
Новые крылья ВВС России
  • 14.12 19:11
  • 4
Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
  • 14.12 18:57
  • 2
Американский эсминец-убийца попал в новую аварию
  • 14.12 18:56
  • 2
Канада разрешила поставку летального оружия Украине
  • 14.12 18:34
  • 2
Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
  • 14.12 18:31
  • 7
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 14.12 18:25
  • 5
США спасут атакованный Россией международный спутник
  • 14.12 18:14
  • 107
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.12 18:02
  • 2
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 14.12 15:48
  • 965
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.12 15:39
  • 95
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 14.12 15:12
  • 2
Американцы испытали крылатые ракеты
  • 14.12 14:57
  • 3
Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте
другие обсуждаемые темы