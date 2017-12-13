Двигатели в РФ будут создавать при помощи аддитивных технологий - ОДК



Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации на Международном форуме двигателестроения, проходившим 15-18 апреля 2014г. во Всероссийском выставочном центре в Москве.

Источник: Ростех Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации на Международном форуме двигателестроения, проходившим 15-18 апреля 2014г. во Всероссийском выставочном центре в Москве.Источник: Ростех

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) осваивает технологии послойного синтеза, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Работа по освоению аддитивных технологий ведется на всех предприятиях "Объединенной двигателестроительной корпорации". Холдинг планирует применять их при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025- 2030 годах",- сообщили в ОДК в среду.

Там отметили, что особо активная работа по исследованию аддитивных технологий (АТ) в целях применения в авиационном двигателестроении развернута на уфимском ПАО "ОДК - УМПО".

По словам управляющего директора "ОДК-УМПО" Евгения Семивеличенко, чьи слова привели в пресс-службе, в настоящее время по данной теме исполняется контракт с Министреством образования и науки РФ. "Совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и Московским институтом стали и сплавов мы выполняем пилотную работу, связанную с апробацией процесса холодного газодинамического напыления для крупногабаритных гибридных титановых и композиционных заготовок, которые применяются при изготовлении перспективных газотурбинных двигателей. По нашим оценкам, в будущем с применением АТ можно будет изготавливать по весу до 20% объема заготовок деталей для авиационных двигателей",- отметил Е.Семивеличенко.

В ОДК также сообщили, что помимо аддитивных технологий другими основными направлениями технологического развития корпорации являются внедрение и создание высокототемпературных материалов, "электрических" и бестурбинных двигателей.