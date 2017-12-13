Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Двигатели в РФ будут создавать при помощи аддитивных технологий - ОДК

14.12.2017 Интерфакс-АВН 506 0
-1
Понравилась новость?
 +1
Стенд ОДК
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации на Международном форуме двигателестроения, проходившим 15-18 апреля 2014г. во Всероссийском выставочном центре в Москве.
Источник: Ростех

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) осваивает технологии послойного синтеза, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Работа по освоению аддитивных технологий ведется на всех предприятиях "Объединенной двигателестроительной корпорации". Холдинг планирует применять их при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025- 2030 годах",- сообщили в ОДК в среду.

Там отметили, что особо активная работа по исследованию аддитивных технологий (АТ) в целях применения в авиационном двигателестроении развернута на уфимском ПАО "ОДК - УМПО".

По словам управляющего директора "ОДК-УМПО" Евгения Семивеличенко, чьи слова привели в пресс-службе, в настоящее время по данной теме исполняется контракт с Министреством образования и науки РФ. "Совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и Московским институтом стали и сплавов мы выполняем пилотную работу, связанную с апробацией процесса холодного газодинамического напыления для крупногабаритных гибридных титановых и композиционных заготовок, которые применяются при изготовлении перспективных газотурбинных двигателей. По нашим оценкам, в будущем с применением АТ можно будет изготавливать по весу до 20% объема заготовок деталей для авиационных двигателей",- отметил Е.Семивеличенко.

В ОДК также сообщили, что помимо аддитивных технологий другими основными направлениями технологического развития корпорации являются внедрение и создание высокототемпературных материалов, "электрических" и бестурбинных двигателей.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.12 19:58
  • 25
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 14.12 19:56
  • 3
"Калашников" в пятом поколении
  • 14.12 19:44
  • 32
Новые крылья ВВС России
  • 14.12 19:11
  • 4
Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
  • 14.12 18:57
  • 2
Американский эсминец-убийца попал в новую аварию
  • 14.12 18:56
  • 2
Канада разрешила поставку летального оружия Украине
  • 14.12 18:34
  • 2
Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
  • 14.12 18:31
  • 7
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 14.12 18:25
  • 5
США спасут атакованный Россией международный спутник
  • 14.12 18:14
  • 107
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.12 18:02
  • 2
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 14.12 15:48
  • 965
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.12 15:39
  • 95
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 14.12 15:12
  • 2
Американцы испытали крылатые ракеты
  • 14.12 14:57
  • 3
Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте
другие обсуждаемые темы