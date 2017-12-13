Росэлектроника расширяет поставки командно-штабных машин для Росгвардии
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Командно-штабная машина Р-142НСА.
Источник: http://wpristav.ru/
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставит в 2018 году крупную партию командно-штабных машин (КШМ) в интересах Росгвардии. Соответствующий контракт уже заключен сторонами. Поставщиком выступает ведущее предприятие входящего в Росэлектронику Концерна «Созвездие» – АО «Рязанский Радиозавод».
|Командно-штабная машина Р-142НСА.
|Источник: http://www.russianarms.ru/
КШМ Р-142НСА-Р предназначены для организации полевых узлов радиосвязи и обеспечивают интеграцию в единое информационное пространство сразу нескольких телекоммуникационных систем. Радиооборудование КШМ смонтировано в кузове-фургоне на шасси КАМАЗ и обеспечивает работу средств связи как на стоянке, так и в движении. Экипаж – 5 человек.
|Командно-штабная машина Р-142НСА.
|Источник: http://www.russianarms.ru/
Конструкторское решение предусматривает автоматическую защиту оборудования при неправильном подключении электрических кабелей или ошибочных действиях экипажа.
Предусмотрена также возможность расширения функционала оборудования за счет, в частности, установки систем видеонаблюдения, а также его автономности – путем монтажа солнечных батарей.
Одним из преимуществ КШМ Р-142НСА-Р является отсутствие световых демаскирующих признаков в ночное время.
В то же время АО «Рязанский Радиозавод» начал выпуск комплектов оборудования для оперативной проверки работоспособности радиостанций КШМ. Первые экземпляры уже поступили в тестовую эксплуатацию.
Основной частью комплектов являются программно-аппаратные многоканальные комплексы, которые позволяют одновременно проверять до восьми приемопередатчиков различных типов. В частности, аппаратура обеспечивает контроль работоспособности радиостанций, выпускаемых предприятиями Концерна «Созвездие»: Р-168-25У-2, Р-168-100У-2, Р-168-5КВ, Р-168-100КБ, Р-168 МРА, Р-612-18. Аппаратура рассчитана на все применяемые в действующих радиостанциях виды модуляции сигнала и системы управления. Рабочий диапазон частот - от 1 МГц до 2 ГГц.
|Командно-штабная машина Р-142НСА.
|Источник: http://www.russianarms.ru/
Оценка работоспособности проводится по двум основным параметрам – чувствительности и выходной мощности – при различных режимах работы радиостанций. Проверка всей техники связи командно-штабной машины проводится за 1-2 приема. При этом анализ неисправностей может осуществляться как в стационарных, так и полевых условиях.
Программное обеспечение комплексов разработано на основе операционной системы Astra Linux, разрешенной для применения в спецтехнике. Оно имеет модульную структуру, что позволяет быстро вводить в цикл проверки новые изделия.
|Командно-штабная машина Р-142НСА.
|Источник: http://www.russianarms.ru/
По итогам 2016-2017 годов Концерн «Созвездие» обеспечил досрочное исполнение контрактов на поставку КШМ для нужд Минобороны, ФСО РФ и Росгвардии.
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13.12.2017
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