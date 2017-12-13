Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Росэлектроника расширяет поставки командно-штабных машин для Росгвардии

13.12.2017 ОАО «Росэлектроника» 107 0
0
Понравилась новость?
 0
Р-142НСА
Командно-штабная машина Р-142НСА.
Источник: http://wpristav.ru/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставит в 2018 году крупную партию командно-штабных машин (КШМ) в интересах Росгвардии. Соответствующий контракт уже заключен сторонами. Поставщиком выступает ведущее предприятие входящего в Росэлектронику Концерна «Созвездие» – АО «Рязанский Радиозавод».


Командно-штабная машина Р-142НСА.
Источник: http://www.russianarms.ru/

КШМ Р-142НСА-Р предназначены для организации полевых узлов радиосвязи и обеспечивают интеграцию в единое информационное пространство сразу нескольких телекоммуникационных систем. Радиооборудование КШМ смонтировано в кузове-фургоне на шасси КАМАЗ и обеспечивает работу средств связи как на стоянке, так и в движении. Экипаж – 5 человек.


Командно-штабная машина Р-142НСА.
Источник: http://www.russianarms.ru/

Конструкторское решение предусматривает автоматическую защиту оборудования при неправильном подключении электрических кабелей или ошибочных действиях экипажа.

Предусмотрена также возможность расширения функционала оборудования за счет, в частности, установки систем видеонаблюдения, а также его автономности – путем монтажа солнечных батарей.


Одним из преимуществ КШМ Р-142НСА-Р является отсутствие световых демаскирующих признаков в ночное время.


В то же время АО «Рязанский Радиозавод» начал выпуск комплектов оборудования для оперативной проверки работоспособности радиостанций КШМ. Первые экземпляры уже поступили в тестовую эксплуатацию.


Основной частью комплектов являются программно-аппаратные многоканальные комплексы, которые позволяют одновременно проверять до восьми приемопередатчиков различных типов. В частности, аппаратура обеспечивает контроль работоспособности радиостанций, выпускаемых предприятиями Концерна «Созвездие»: Р-168-25У-2, Р-168-100У-2, Р-168-5КВ, Р-168-100КБ, Р-168 МРА, Р-612-18. Аппаратура рассчитана на все применяемые в действующих радиостанциях виды модуляции сигнала и системы управления. Рабочий диапазон частот - от 1 МГц до 2 ГГц.


Командно-штабная машина Р-142НСА.
Источник: http://www.russianarms.ru/

Оценка работоспособности проводится по двум основным параметрам – чувствительности и выходной мощности – при различных режимах работы радиостанций. Проверка всей техники связи командно-штабной машины проводится за 1-2 приема. При этом анализ неисправностей может осуществляться как в стационарных, так и полевых условиях.


Программное обеспечение комплексов разработано на основе операционной системы Astra Linux, разрешенной для применения в спецтехнике. Оно имеет модульную структуру, что позволяет быстро вводить в цикл проверки новые изделия.


Командно-штабная машина Р-142НСА.
Источник: http://www.russianarms.ru/

По итогам 2016-2017 годов Концерн «Созвездие» обеспечил досрочное исполнение контрактов на поставку КШМ для нужд Минобороны, ФСО РФ и Росгвардии.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Концерн «Созвездие»
Росгвардия
Ростех
Росэлектроника
РРЗ АО
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 16:29
  • 3
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
  • 13.12 16:27
  • 13
Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы
  • 13.12 16:26
  • 3
Взяли тепленьким
  • 13.12 16:25
  • 5
Российские пистолеты создают с одной целью: вести жестокие и кровавые войны
  • 13.12 16:17
  • 16
Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ
  • 13.12 15:55
  • 95
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 13.12 15:49
  • 5
Польша удивлена "неприемлемой" стоимостью американских зенитных ракетных систем Patriot
  • 13.12 15:26
  • 1
Сотый Су-30СМ, построенный на ИАЗ для ВС РФ, завершил комплектование эскадрильи авиаполка ЗВО в Курской области
  • 13.12 15:17
  • 1
Польша укрепляет систему ПРО. Будет ли Белоруссия действовать симметрично?
  • 13.12 15:13
  • 1
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
  • 13.12 15:07
  • 3
ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М
  • 13.12 15:02
  • 960
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 13.12 14:37
  • 26
"Неожиданная русская военная победа в Сирии"
  • 13.12 14:23
  • 1
Арсенал на чужбине
  • 13.12 14:10
  • 1
Хочешь мира — готовься к войне
другие обсуждаемые темы