МиГ-29СМТ вернулись из Сирии в Россию



Истребитель МиГ-29СМТ.

Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС Истребитель МиГ-29СМТ.Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Самолеты встретил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Самолеты МиГ-29СМТ прибыли в Астраханскую область после успешного выполнения задач в Сирии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей МиГ-29СМТ вернулись на аэродром постоянной дислокации в Астраханской области. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали в ведомстве.

Самолеты встретил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"Опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике будет востребован при дальнейшей подготовке во всех видах авиации. Благодарю всех за стойкость, выдержку и высочайшую ответственность", - отметил он.

11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.