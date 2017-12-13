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МиГ-29СМТ вернулись из Сирии в Россию

14.12.2017 ТАСС 330 0
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Истребитель МиГ-29СМТ
Истребитель МиГ-29СМТ.
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Самолеты встретил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Самолеты МиГ-29СМТ прибыли в Астраханскую область после успешного выполнения задач в Сирии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей МиГ-29СМТ вернулись на аэродром постоянной дислокации в Астраханской области. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали в ведомстве.

Самолеты встретил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"Опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике будет востребован при дальнейшей подготовке во всех видах авиации. Благодарю всех за стойкость, выдержку и высочайшую ответственность", - отметил он.

11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.
13.12.2017
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принадлежат ТАСС
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МиГ-29СМТ
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