МиГ-29СМТ вернулись из Сирии в Россию
|
|
Истребитель МиГ-29СМТ.
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Самолеты встретил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов
АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Самолеты МиГ-29СМТ прибыли в Астраханскую область после успешного выполнения задач в Сирии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи истребителей МиГ-29СМТ вернулись на аэродром постоянной дислокации в Астраханской области. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали в ведомстве.
Самолеты встретил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.
"Опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике будет востребован при дальнейшей подготовке во всех видах авиации. Благодарю всех за стойкость, выдержку и высочайшую ответственность", - отметил он.
11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.
|
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.12.2017 Российская эскадра останется в Средиземном море - источник
12.12.2017 Успехи сирийской военной кампании России
31.10.2017 Политическое урегулирование — не дело техники
21.09.2017 Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
20.07.2017 МиГ-35 подлетают к Минобороны
07.04.2017 CТРАТКОМ в конгрессе США предлагает "дожать" Россию силой
30.09.2015 Персидский джокер
25.04.2014 Новые грозные российские «МиГи» могут оказаться рухлядью