В Хабаровском крае в 2018 году начнется серийное производство ПАК ФА



Истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).

Источник: rg.ru Истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).Источник: rg.ru

Решается вопрос о включении самолета в госпрограмму вооружений для поставки в российские войска, сообщил губернатор края Вячеслав Шпорт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА - Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, известен как Т-50) начнется в Хабаровском крае в 2018 году. Об этом журналистам сообщил в среду губернатор края Вячеслав Шпорт.

"Завод заканчивает испытания в этом году, и в следующем году приступит к серийному производству", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о включении самолета в госпрограмму вооружений для поставки в войска РФ, работы на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ) идут по графику. "Вопрос этот решен, там проблем нет никаких. Все идет в графике", - добавил губернатор.

ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".

В августе этого года стало известно, что ПАК ФА получил серийное название (индекс) Су-57. Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска.

Установочная партия, как сообщал ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин.