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В Хабаровском крае в 2018 году начнется серийное производство ПАК ФА

14.12.2017 ТАСС 1269 2
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Истребитель Су-57 (ПАК ФА)
Истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).
Источник: rg.ru

Решается вопрос о включении самолета в госпрограмму вооружений для поставки в российские войска, сообщил губернатор края Вячеслав Шпорт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА - Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, известен как Т-50) начнется в Хабаровском крае в 2018 году. Об этом журналистам сообщил в среду губернатор края Вячеслав Шпорт.

"Завод заканчивает испытания в этом году, и в следующем году приступит к серийному производству", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о включении самолета в госпрограмму вооружений для поставки в войска РФ, работы на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ) идут по графику. "Вопрос этот решен, там проблем нет никаких. Все идет в графике", - добавил губернатор.

ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".

В августе этого года стало известно, что ПАК ФА получил серийное название (индекс) Су-57. Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска.

Установочная партия, как сообщал ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RO
Kangaba
172
№1
14.12.2017 13:11
Серийное производство начнется с каким двигателем?
0
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IS
forumow
3909
№2
14.12.2017 13:34
1 - 10 - "117"; 11 - 12 - "30".
+2
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