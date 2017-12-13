Владимир Путин внес в Госдуму соглашение о расширении пункта обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе



Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 13 декабря. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации Соглашения между РФ и САР о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ в районе порта Тартус.

"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики", – цитирует "РИА Новости", название документа, опубликованного в электронной базе Госдумы.