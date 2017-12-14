Новая подводная лодка России до боли знакома



Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске. 17 ноября 2017.

Источник: © РИА Новости, Семен Васильев Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске. 17 ноября 2017.Источник: © РИА Новости, Семен Васильев

Подводная лодка переняла конструктивные элементы подводных лодок НАТО.

В конструкции новейших российских АПЛ использованы технологические элементы западных подводных лодок, повышающих как эффективность субмарин так и их способность оставаться незамеченными. В результате в военное время подводная лодка может более надежно защитить свой смертоносный груз из 16 ядерных ракет от американских и натовских охотников за российскими субмаринами.

Подводные лодки класса "Борей" просто огромны. Каждая - 160 метров в длину и 14 метров в ширину, их водоизмещение составляет 21 тонну. Ядерная силовая установка ОК-650Б мощностью 190 мегаватт позволяет кораблю двигаться со скоростью 15 узлов в надводном положении и 29 узлов - в подводном. У лодки - неограниченный запас дальности хода. Ограничения связаны только с запасами продовольствия.

"Бореи" - одни из самых смертоносных АПЛ из когда-либо построенных. Каждая из них несет на борту шестнадцать баллистических ракет РСМ-56 "Булава", что позволяет ей наносить ядерные удары по любой точке Земного шара. Это делает подводные лодки незаменимой частью российской ядерной триады и обеспечивает мощный потенциал для ответного удара по любой стране, которая первой применит ядерное оружие против Москвы.

Первая российская подводная лодка этого класса "Юрий Долгорукий" была заложена в 1996 году. Из-за проблем с финансированием она была введена в строй лишь в 2014 году. По словам Саттона (H.I. Sutton), автора книги "Подводные лодки мира: Секретные берега. Руководство по идентификации" (World Submarines: Covert Shores Recognition Guide), недавно спущенная на воду четвертая лодка класса "Борей" "Князь Владимир" заимствовала некоторые конструктивные особенности субмарин производства США и других стран НАТО.

По словам Саттона, "хвостовая часть с поворачивающимися рулями и торцевыми пластинами на горизонтальных стабилизаторах такие же, как на АПЛ класса "Огайо" ВМС США". Подводные лодки также оснащены водометной движительной установкой вместо типичного гребного винта. Водометный насосный движитель впервые был использован Королевским военно-морским флотом Великобритании, но также такая система была установлена на подводных лодках ВМС США с класса Seawolf в 1990-х годах. "Бореи" - первые российские АПЛ, оснащенные такими двигателями.

Гладкая обтекаемая форма рубки - еще одно западное влияние. Это делает лодку похожей на американские субмарины, хотя она намного длиннее. У базовой модели "Борея" - необычная наклонная форма рубки.

Все вышесказанное не означает, что новая версия "Борея" - копия западных АПЛ. Саттон отмечает, что "Князь Владимир" имеет "традиционную для российских АПЛ двухкорпусную конструкцию. Западные лодки однокорпусные, и это означает, что экипаж отделяет от океана только один слой стали".

Еще один необычный аспект "Бореев": большое количество торпед и торпедных отсеков. АПЛ действуют из обороны, постоянно скрываясь в морских глубинах. Обычно у них всего четыре торпедных отсека. Но, по словам Саттона, у "Бореев" их восемь, также как и у недостроенных ударных подводных лодок класса "Акула". Такое количество торпед - необычное усиление для подводной лодки, вооруженной баллистическими ракетами.

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)

Popular Mechanics, США