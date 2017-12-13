Электронные очки "Ратника" испытали с боевым роботом



Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Картинка с прицела робота проецировалась на защитные очки солдата в укрытии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Электронные очки, которые в ближайшее время войдут в боевую экипировку "Ратник" и позволяют поражать цели "из-за угла", уже были успешно испытаны с боевым роботом и личным оружием. Об этом сообщил в интервью ТАСС Дмитрий Семизоров - генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, компании - разработчика "Ратника".

Семизоров рассказал, что на стекла электронных очков в виде картинки проецируется дополнительная информация. Ее солдат видит наподобие того, как отражаются на лобовом стекле машины предметы из салона.

"На очки сейчас выводятся сигналы управления, карта местности, прицельная марка оружия, причем задача состоит не в том, чтобы просто показать, что "видит" прицел, а показать точку, в которую прилетит пуля или снаряд при выстреле. То есть должны учитываться дальность до цели, скорость и направление ветра и т.д.", - продолжил Семизоров.

Он отметил, что очки были испытаны с боевым роботом на полигоне. "Система прицеливания робота осматривала поле, находила там цель и прицельная марка прицела ложилась на цель. Картинка с прицела при этом проецировалась и на защитные очки солдата, находящегося в укрытии, и на экран для зрителей. Робот выполнил практическую стрельбу и поразил цель", - сказал Семизоров.

Также, по словам главы ЦНИИТОЧМАШ, "есть уже образцы личного стрелкового оружия с такой прицельной системой, которая может проецировать картинку на защитные очки, они тоже работают".

Семизоров пояснил, что основное назначение этих очков - сохранение жизни. "В обычной ситуации вам придется смотреть в прицел оружия, а с такими очками вы можете поднять его над укрытием или выставить из-за угла, увидеть, что там происходит, и нажать на спусковой крючок. Точность будет такая же, как обычно, но вы будете находиться в безопасности. Ну, в руку тебе в этом случае пуля попадет, будешь ранен, но жив", - подчеркнул он.

Чем дополнят "Ратник" в ближайшее время

Семизоров напомнил, что сейчас ведется научно-исследовательская работа по созданию экипировки третьего поколения "Ратник-3", которая сменит в перспективе используемую в войсках экипировку второго поколения "Ратник". Однако переход от "Ратника" к "Ратнику-3" будет постепенным, с частичной заменой элементов, некоторые из которых появятся уже в ближайшее время.

Кроме электронных очков, в "Ратник" могут быть включены датчики медикобиологического состояния. Также разработчики планируют включение в экипировку противоминной обуви, спасающей от противопехотных мин. "Кроме того, мы рассматриваем возможность размещения в этой обуви датчиков обнаружения мин, а также возможность размещения в обуви или где-то в экипировке системы подавления минных полей", - отметил он.

По словам гендиректора ЦНИИТОЧМАШ, такая обувь, защищающая от взрыва противопехотной мины, уже разработана, но ее нужно сделать более эргономичной, удобной и легкой. "Пока, конечно, у нее здоровенные подошва и каблук", - отметил он.

Вертолет не видит

Семизоров сообщил, что солдата, экипированного в боевой комплект "Ратник" со спецтканью, не может обнаружить ночью в поле боевой вертолет с приборами ночного видения.

Он пояснил, с развитием систем наблюдения и обнаружения целей, недостаточно спрятать солдата в видимом диапазоне, необходимо прятать его, например, в инфракрасном диапазоне. "Уже созданы ткани, которые защищают тебя от обнаружения в инфракрасном свете - они блокируют излучаемое от тела тепло. Бойца в экипировке с такой тканью ночью в поле вертолет практически не видит", - сказал Семизоров.

Современный боевой вертолет с приборами ночного видения - один из наиболее опасных противников для пехотинцев ночью, так как от "глаз" винтокрылой машины практически невозможно спрятаться, что подтверждается боевым применением ударных вертолетов в различных локальных конфликтах. Также тепловизионные и инфракрасные приборы используются в боевых условия ночью снайперами, устанавливаются на бронетехнику и беспилотники.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.