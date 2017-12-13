"Ратник" ни разу не смогли пробить во время боевого применения



Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Не было зафиксировано случаев пробития ни шлемов, ни бронежелетов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Противник ни разу не смог пробить российскую экипировку солдата второго поколения "Ратник" во время ее боевого применения. Об этом сообщил в интервью ТАСС Дмитрий Семизоров - генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, компании - разработчика "Ратника".

"У нас есть информация по воздействию на эту экипировку в рамках реального применения: не было зафиксировано случаев пробития средств индивидуальной бронезащиты - ни шлемов, ни бронежелетов", - сказал Семизоров.

По его словам, это подтверждает, что "система индивидуальной бронезащиты "Ратника" сегодня крайне эффективна".

Глава ЦНИИТОЧМАШ также рассказал, что экипировка третьего поколения "Ратник-3" будет иметь такой же уровень баллистической защиты, как у "Ратника", но весить легче.

"В третьем "Ратнике" мы постараемся сделать эту защиту более легкой при сохранении ее защитных свойств путем применения новых материалов. По нашим оценкам, он будет легче процентов на 25-30 - сейчас экипировка весит 24 килограмма, стоит задача снизить ее массу до 20 килограмма", - сообщил Семизоров.

Чем защищен солдат в "Ратнике"

Семизоров отметил, что шлем "Ратника" "наверное, лучший в мире - при максимальной площади защиты (порядка 30 дециметров) он весит всего 1 кг". "Это позволяет солдату и разместить дополнительные приборы, и не перегружать шею. Подтулейная система на этих шлемах сделана таким образом, что ослабляет удары не только низкоимпульсные (удары палкой по голове), но и высокоимпульсные - попадание пули или осколка", - добавил он.

Бронежилет экипировки по площади защиты также один из самых больших в мире, а его пластины выдерживают 10 попаданий из снайперской винтовки СВД с расстояния 10 м. Семиозоров уточнил, что анализ контузионных повреждений пластины после выстрелов из СВД показал, что солдат после этого сможет продолжить бой, хотя и получит гематомы.

В усиленном варианте защиты к бронежилету прилагается дополнительная защита боков корпуса, а также противоосколочная защита плеч, рук и паховой области. При необходимости можно использовать комбинезон, который скрывает почти 100% тела от осколочного поражения.

Как сообщил ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, экипировка военнослужащих "Ратник" была опробована в ходе боевой операции ВКС РФ в Сирии. "Ратник" поставляется в Вооруженные Силы с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.