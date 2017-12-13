ЦНИИТОЧМАШ: "Ратник" получит электронные очки и противоминную обувь



Дмитрий Семизоров.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Дмитрий Семизоров.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

В России продолжаются работы по развитию боевой экипировки солдата, уже в скором времени ряд новшеств будут введены в комплект второго поколения "Ратник", широко применяющийся в армии. Это, в частности, электронные очки, позволяющие целиться в противника из-за угла или из-за края окопа. Ведется научно-исследовательская работа "Ратник-3" по комплекту экипировки третьего поколения, которая будет прочнее и легче и получит медицинские системы мониторинга и экстренной помощи. О деталях новых разработок, а также о перспективах использования экзоскелета с синтетическими мышцами в следующих поколениях экипировки солдата рассказал в интервью ТАСС Дмитрий Семизоров — генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, компании — разработчика "Ратника".

— Есть экипировка "Ратник", и есть научно-исследовательская работа (НИР) "Ратник-3", а где "Ратник-2"?

— Тут есть, на первый взгляд, некоторая путаница, но на самом деле все просто. Впервые в России задумались о создании единого комплекта боевой экипировки, взаимоувязанного по системам и применению, в начале 2000-х годов.

Созданная в результате экипировка первого поколения называлась "Пермячка". Второе поколение экипировки получило название "Ратник" по наименованию ОКР. Дальше должна быть экипировка третьего поколения — ведется соответствующая НИР "Ратник-3", где цифра "три" означает номер поколения, а не номер версии "Ратника". А "Ратника-2" просто нет.

Надо отметить, что переход от "Ратника" к "Ратнику-3" будет постепенным, с частичной заменой элементов, какие-то новые элементы появятся уже в ближайшее время.

— Какие новые системы могут быть включены в экипировку "Ратник" в ближайшее время?

— В ближайшее время в "Ратника" могут быть включены датчики медико-биологического состояния — ЦНИИТОЧМАШ входит в госкорпорацию "Ростех", которая активно развивает медицинские технологии, — а также защитные очки с проецированием информации на их стекло.

Мы рассматриваем включение в "Ратника" противоминной обуви, которая спасет от противопехотных мин. Кроме того, мы рассматриваем возможность размещения в этой обуви датчиков обнаружения мин, а также возможность размещения в обуви или где-то в экипировке системы подавления минных полей.

— Что будет представлять собой противоминная обувь?

— Такая обувь на сегодняшний день уже есть, и она защищает от взрыва противопехотной мины. Просто ее нужно сделать более эргономичной, удобной и легкой. Пока, конечно, у нее здоровенные подошва и каблук.

— В области маскировки "Ратника" какие-то новшества планируются?

— Да, с развитием систем наблюдения и обнаружения целей недостаточно спрятать солдата в видимом диапазоне, необходимо прятать его, например, в инфракрасном диапазоне. Уже созданы ткани, которые защищают тебя от обнаружения в инфракрасном свете, — они блокируют излучаемое от тела тепло. Бойца в экипировке с такой тканью ночью в поле вертолет практически не видит.

— Развитие "органов чувств" экипировки, например акустических, в рамках работы "Ратник-3" планируется?

— Сейчас в "Ратнике" уже создана система защиты органов слуха, снабженная микрофонами. Когда идет обыкновенный звуковой сигнал в безопасном диапазоне, этот сигнал только усиливается. Как только сигнал переходит определенный уровень шума — выстрелы, взрывы, — он просто отсекается из общего потока звуков. Поэтому солдат в "Ратнике" может стрелять, не опасаясь повредить себе слух. Проблема заключается в том, что сегодня звук в этой системе военнослужащий слышит нелокализованно — стоят обыкновенные ненаправленные усиливающие микрофоны. То есть копошение мышки в стогу сена он услышит, но определить направление ему будет достаточно сложно.

В будущем планируется эти микрофоны разнести и сделать направленными с тем, чтобы он не только звук слышал, но и мог четко определить направление звука так, как мы это обычно делаем ушами. Это будет, думаю, реализовано достаточно быстро.

— Как работают защитные очки, на которые выводится картинка? Раньше говорилось об электронном забрале, а не очках.

— Забрала пока нет в составе экипировки, поэтому выведение информации было сделано на защитные очки, которые в комплект входят. Сегодня картинка появляется на стекле этих очков путем проецирования, так как мы исходим из возможностей нашей отечественной промышленности и электроники и имеющейся отечественной электронно-компонентной базы. Возможно, в холдингах электронного кластера "Ростеха" будет прорыв в области ЖК-дисплеев, который позволит нам сделать дополнительный шаг вперед.

На очки сейчас выводятся сигналы управления, карта местности, прицельная марка оружия, причем задача состоит не в том, чтобы просто показать, что "видит" прицел, а показать точку, в которую прилетит пуля или снаряд при выстреле. То есть должны учитываться дальность до цели, скорость и направление ветра и т.д.

— Эти очки испытывались с оружием?

— Да, в ходе демонстрации на полигоне находился боевой робот с системами прицеливания и оружием, а солдат с электронными очками оставался в укрытии. Система прицеливания робота осматривала поле, находила там цель, и прицельная марка прицела ложилась на цель. Картинка с прицела при этом проецировалась и на защитные очки солдата, находящегося в укрытии, и на экран для зрителей. Робот выполнил практическую стрельбу и поразил цель.

Есть уже образцы личного стрелкового оружия с такой прицельной системой, которая может проецировать картинку на защитные очки, они тоже работают.

— Какое основное назначение этих очков?

— Основное назначение этой системы — сохранение жизни. В обычной ситуации вам придется смотреть в прицел оружия, а с такими очками вы можете поднять его над укрытием или выставить из-за угла, увидеть, что там происходит, и нажать на спусковой крючок. Точность будет такая же, как обычно, но вы будете находиться в безопасности. Ну, в руку тебе в этом случае пуля попадет, будешь ранен, но жив.

— Какая еще информации будет проецироваться на эти очки?

— Любая, как на обычный монитор: хотите — карту, хотите — трек, который вы заложите при движении от одного места к другому, хотите — картинку с вашего гаджета, что угодно. Другое дело, что эта информация должна располагаться в определенном месте, не загораживая основное поле зрение солдата. Также эта картинка и выводимая информация, которую ты непроизвольно видишь, должны быть полезными и не отвлекать от основного дела. Это тоже все нужно еще исследовать.

— Когда на очки проецируется картинка местности с видом мишени для поражения и прицельная марка оружия — что видит солдат?

— Солдат видит две картинки: одну реальную — через прозрачное стекло очков своими глазами, вторую — спроецированную. Могу привести пример с лобовым стеклом машины, на котором могут отражаться предметы из салона, — вы видите их отражение, но оно вам не мешает управлять транспортным средством.

— Вы ранее говорили, что в экипировке нового поколения будут встроены автоматические жгуты для перетягивания раненых конечностей и остановки кровотечения, а также аппаратура для инъекций.

— Мы сотрудничаем с компанией, которая уже представила первую куртку с системой жгутов. На сегодняшний день они включаются в ручном режиме, но заставить их работать автоматически с помощью датчиков, определяющих психофизиологическое состояние человека, — не сложная задача.

И это очень важная система. Есть такой термин "золотой час", показывающий промежуток времени, который проходит с момента ранения и до гибели 90% раненых. По статистике, длительность "золотого часа" составляет 43 минуты, поэтому так важно быстро оказать первую помощь в полевых условиях, а остановка кровотечения — это первый из этапов.

Что касается инъекций или так называемой автоматической аптечки, то этого пока нет, но мы планируем предлагать такую систему силовым ведомствам. Можно, допустим, под шлемом разместить специальный бокс, где будут эти инъекторы, можно в другом месте, где медики скажут. Про набор лекарственных средств, которые будут содержать эти инъекторы, пока сказать не могу — соответствующие исследования проводят медицинские институты.

Такая система, кстати, должна управляться не только в автоматическом или ручном режиме, но также и снаружи, чтоб можно было оказать помощь товарищу, нажав нужную кнопку извне.

— Как выглядят автоматические жгуты, чем приводятся в действие?

— Это пластиковая или металлическая лента, вшитая в одежду и подсоединенная к небольшому электромотору. При получении соответствующей команды она начинает тебя утягивать до определенного уровня, например, до отсутствия пульса. Сегодня это все реализовано, хотя и подлежит доработке.

— Как будет выглядеть система датчиков, снимающих жизненные показатели бойца?

— Такая система датчиков, скорее всего, будет в ближайшем поколении экипировки, даже, возможно, в третьем. Отдельные датчики мы, вероятно, сможем встроить в существующую сегодня экипировку "Ратник". Когда будет полная система, будем стараться размещать датчики по всему телу: на голове, под шлемом, на спине, на руках и ногах, но с учетом требований по массе.

Сама система датчиков сейчас испытывается. Наполнить их информацией — труда не составляет, множество параметров мы можем считывать: давление, температура, пульс, частота дыхания, кожно-гальваническая реакция и так далее.

Проблема в другом: все люди разные, соответственно, одни и те же показатели у одного означают нормальное состояние, у другого — уже при смерти. А данная система датчиков должна анализировать и показывать объективное состояние каждого бойца. И тут много не нужно: командир должен знать, что солдат либо полностью боеспособен, либо деморализован, либо ранен, либо убит. Четыре состояния, может, пять. И вот какие показатели нужно снимать и как анализировать, чтобы объективно показать состояние бойца, это должны нам подсказать медики — ведутся исследования в этом направлении.

— Если экипировка солдата в перспективе получит экзоскелет, и сила солдата возрастет, будет ли увеличиваться калибр личного оружия, например до 20 мм? Особенно с учетом того, что сегодня ведущие страны развивают системы защиты, делающие неэффективными маленькие калибры.

— Нам постоянно ставят задачи, с одной стороны, увеличения бронепробития, с другой стороны, в рамках системы защиты нам нужно это останавливать. Причем бронепробитие идет на полшага впереди. Мы сегодня выжали максимально по бронепробитию из калибра 5,45, и мы, наверное, подходим к концу возможностей калибра 7,62, но говорить, что после этого изменится калибр, причем значительно, преждевременно. Потому что на подходе новые материалы, которые увеличивают эффективность бронепробития при сохранении того же калибра оружия. Да, повышение калибра — это один из способов увеличения бронепробития, но не единственный.

Что касается экзоскелета, если он будет внесен, то позволит нам нести более тяжелые вещи, использовать оружие одной рукой. Приведет ли это к увеличению калибра? Может быть. Однако решение вопроса бронепробиваемости увеличением калибра несет за собой массу других факторов — от этого подорожает оружие, подорожает патрон, увеличится масса носимого боекомплекта, и его можно будет взять меньше за счет большего габарита патрона, и т.д.

Хотя экзоскелет позволит солдату применять оружие, обладающее повышенным могуществом и отдачей, главная задача экзоскелета — повышение силы солдата, его выносливости и скорости.

— Чем будет приводиться в движение экзоскелет — это электромоторы или, может быть, какие-то искусственные мышцы?

— В мире было проведено большое число исследований на тему того, как приводить в движение экзоскелет. США даже проводили эксперименты с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и пытались сделать его максимально тихим, что возможно при применении вместо металла керамики. Однако в итоге сделать ДВС маленьким и бесшумным не удалось, хотя он предпочтительнее по коэффициенту полезного действия и простоте применения. В результат все ушли на электродвигатели, и сегодня это основное направление в плане организации работы экзоскелета.

При этом работы по созданию искусственных мышечных волокон ведутся, и мы понимаем, как ими управлять. Сокращения в них инициируются электрическими импульсами, так же как и в живых мышцах. Работы по таким синтетическим мышцам находятся в самом начале своего пути, только когда это все разовьется до промышленных масштабов, тогда, наверное, за этим будет будущее.

На сегодняшний день в экзоскелете должны быть электродвигатели. И это тоже очень сложно — это непростые электродвигатели, которые должны максимально быстро реагировать на все движения твоего тела, перестраиваться из вращения в одну сторону на вращение в другую сторону. Такие двигатели есть, но пока в стране у нас их не делают, но разработки такие ведутся, и я абсолютно уверен, что такие работы будут сделаны.

— Что эффективнее — синтетические мышцы или электромоторы?

— Материалы, способные сокращаться как мышца под действием тока, на сегодняшний день не могут тягаться по производительности с электромоторами. Также они проигрывают по соотношению "цена — эффективность".

— Есть ли уже опытный образец скелета?

— Образец экзоскелета есть — мы создали сложно структурированную титановую конструкцию, очень жесткую, но очень легкую. К этому экзоскелету пока не присоединены двигатели. Но где они должны быть — места в конструкции — и какие требования нужно к этим двигателям задать, мы знаем, и мы их задали разработчикам. Как подвести к ним электричество, тоже знаем.

— А как обстоят дела с аккумулятором к этому экзоскелету? Как долго он должен работать на полном заряде?

— Тут, конечно же, должны быть новые источники тока, это направление развивается. Компактный мощный аккумулятор нужен и для электромоторов, и для синтетических мышц. Однако вопрос создания такой батареи не решен еще нигде в мире, это общая проблема. Поэтому в принципе применение экзоскелетных конструкций в ходе боя пока военными не рассматривается. Сейчас они ждут хороших предложений от разработчиков и производителей.

Что касается времени работы, то понятно, что экзоскелет не должен работать меньше, чем система вооружения, а у нас задано, что она должна работать без выключения одни сутки, а с дополнительными источниками питания — до трех суток.

— Какие результаты показал существующий "Ратник" по итогам боевого применения?

— У нас есть информация по воздействию на эту экипировку в рамках реального применения: не было зафиксировано случаев пробития средств индивидуальной бронезащиты — ни шлемов, ни бронежилетов. То есть мы подтвердили еще раз, что система индивидуальной бронезащиты "Ратник" сегодня крайне эффективна.

— Расскажите подробнее о бронезащите "Ратника".

— Шлем у нас, наверное, лучший в мире — при максимальной площади защиты (порядка 30 дециметров) он весит всего 1 кг. Это позволяет солдату и разместить дополнительные приборы, и не перегружать шею. Подтулейная система на этих шлемах сделана таким образом, что ослабляет удары не только низкоимпульсные, например удары палкой по голове, но и высокоимпульсные — попадание пули или осколка.

Что касается бронежилета, на сегодняшний день по площади защиты он также один из самых больших в мире. Мы стреляли по нему из СВД бронебойными пулями (патрон 7,62 на 54) с дистанции 10 м, одна пластина выдерживает десять попаданий. Когда пластина после испытаний была осмотрена и проведен анализ контузионных повреждений, стало понятно, что солдат в состоянии продолжать после этого ведение боевых действий. Гематомы у него после СВД, конечно, будут, но ребра останутся целы, отбитых внутренних органов тоже не будет.

Есть усиленные варианты защиты — к бронежилету прилагается дополнительная защита боков корпуса, а также противоосколочная защита плеч, рук и паховой области.

При необходимости для дополнительного усиления защиты есть комбинезон, который скрывает почти 100% тела от осколочного поражения. Тут применяются специальные арамидные ткани.

Однако у нас не стоит задача создать "танк для отдельного бойца". Солдат должен быть защищен от наиболее массовых и опасных поражающих элементов на поле боя, чувствовать себя максимально комфортно при разном климате, иметь под рукой все, что нужно для эффективного выполнения поставленной задачи, и при этом быть мобильным.

— Что изменится по бронезащите в "Ратнике-3"?

— В третьем "Ратнике" мы постараемся сделать эту защиту более легкой при сохранении ее защитных свойств путем применения новых материалов. По нашим оценкам, он будет легче процентов на 25–30, — сейчас экипировка весит 24 кг, стоит задача снизить ее массу до 20 кг.

— В рамках войсковой эксплуатации "Ратника" от военных поступают рекламации? Какого рода?

— В течение последних трех лет, включая этот, в различных частях, в том числе в сухопутных войсках, морской пехоте, спецназе и ВДВ, идет войсковая эксплуатация комплектов "Ратник".

По каждому замечанию любого военнослужащего, который эксплуатирует эту экипировку, работает спецкомиссия. Такие комиссии за три года объездили все подразделения, где есть "Ратник". Мы также собирали специальные анкеты, просто разговаривали с бойцами. Был составлен громадный перечень того, что солдаты хотели бы улучшить: всего было около 200 предложений по улучшению и только три недостатка.

Недостатки мы побороли сразу — изменили конструктивно, провели испытания и снова передали их в войсковую эксплуатацию, где подтвердили, что они устранены. Предложения по улучшению тоже реализовали, в основном они были все направлены на улучшение эргономических свойств.

Беседовал Дмитрий Решетников