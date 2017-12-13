В Иркутскую область вернулись бомбардировщики, участвовавшие в операции в Сирии



Бомбардировщик Ту-22М3, вернувшийся на базу в Оленегорск из Сирии.

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Бомбардировщик Ту-22М3, вернувшийся на базу в Оленегорск из Сирии.Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

В ходе перебазирования с аэродрома в Северной Осетии экипажи выполнили промежуточную посадку на дозаправку в Саратовской области

ТАСС, 13 декабря. Самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, вернулись из Северной Осетии на аэродром дислокации Белая в Иркутской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Иркутской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время перелета экипажи выполнили промежуточную посадку на дозаправку на аэродроме в Саратовской области.

В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли командующие подразделениями Воздушно-космических сил, представители ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 11 декабря верховный главнокомандующий вооруженными силами президент РФ Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирии.