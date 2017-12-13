Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Иркутскую область вернулись бомбардировщики, участвовавшие в операции в Сирии

14.12.2017 ТАСС 185 0
0
Понравилась новость?
 0
Бомбардировщик Ту-22М3, вернувшийся на базу в Оленегорск из Сирии
Бомбардировщик Ту-22М3, вернувшийся на базу в Оленегорск из Сирии.
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

В ходе перебазирования с аэродрома в Северной Осетии экипажи выполнили промежуточную посадку на дозаправку в Саратовской области

ТАСС, 13 декабря. Самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии, вернулись из Северной Осетии на аэродром дислокации Белая в Иркутской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Иркутской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время перелета экипажи выполнили промежуточную посадку на дозаправку на аэродроме в Саратовской области.

В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли командующие подразделениями Воздушно-космических сил, представители ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 11 декабря верховный главнокомандующий вооруженными силами президент РФ Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирии.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.12 19:58
  • 25
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 14.12 19:56
  • 3
"Калашников" в пятом поколении
  • 14.12 19:44
  • 32
Новые крылья ВВС России
  • 14.12 19:11
  • 4
Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
  • 14.12 18:57
  • 2
Американский эсминец-убийца попал в новую аварию
  • 14.12 18:56
  • 2
Канада разрешила поставку летального оружия Украине
  • 14.12 18:34
  • 2
Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
  • 14.12 18:31
  • 7
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 14.12 18:25
  • 5
США спасут атакованный Россией международный спутник
  • 14.12 18:14
  • 107
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.12 18:02
  • 2
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 14.12 15:48
  • 965
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.12 15:39
  • 95
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 14.12 15:12
  • 2
Американцы испытали крылатые ракеты
  • 14.12 14:57
  • 3
Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте
другие обсуждаемые темы