В Росгвардии подвели итоги антитеррористических учений с китайской полицией
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
ИНЬЧУАНЬ (Китай), 13 дек - РИА Новости. Российская сторона считает завершившиеся совместные российско-китайские антитеррористические учения "весьма успешными", заявил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
"С нашей точки зрения учения прошли весьма успешно. На этих учениях мы использовали уже вновь приобретенные навыки, заново отработанные формы и способы, действия войск как на различных условиях обстановки местности, так и в условиях взаимодействия между группами наших спецназовцев", - сказал журналистам Меликов после церемонии закрытия учений.
Антитеррористические учения спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР "Сотрудничество - 2017" завершились в среду в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Торжественная церемония спуска флагов РФ и КНР состоялась в учебном центре, расположенном в городе Иньчуань. В мероприятиях, посвященных окончанию учений, приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий войсками Народной вооруженной полиции Китая генерал-полковник Ван Нин.
Тактико-специальное учение "Сотрудничество-2017" стартовало 2 декабря 2017 года. В нем приняли участие военнослужащие Центра специального назначения "Витязь" и впервые сотрудники специального отряда быстрого реагирования "Рысь" Росгвардии. Китайская сторона была представлена отрядом специального назначения "Пустынные лисы", который ранее также не привлекался к подобным мероприятиям.
В ходе учения были отработаны различные вопросы, связанные с организацией и проведением совместных специальных антитеррористических мероприятий. Особенностью учения стало выполнение задач с использованием вооружения, военной техники и средств связи Народной вооруженной полиции КНР.
Кроме того, в ходе учения была протестирована экспериментальная форма одежды для войск национальной гвардии РФ. В частности, была протестирована боевая экипировка, предназначенная для выполнения задач в различных климатических районах при низких и высоких температурах окружающей среды.
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13.12.2017
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