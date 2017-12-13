Авиагруппа ЮВО нанесла удар по условному противнику на Ставрополье
|
|
Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Военные летчики авиагруппы Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных занятий по летной подготовке на штурмовиках Су-25СМ нанесли удар по боевым порядкам условного противника на полигоне в Ставропольском крае в ночное время, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Всего летчиками было совершено около 30 плановых вылетов. В ходе выполнения поставленных задач осуществлено более 200 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям условного противника", - сказал он.
Кроме того, по его словам, на высоте до четырех тысяч метров и скоростях от 300 до 800 километров в час летчики отработали элементы воздушного боя, а также произвели взлет и посадку на освещенную полосу в ночное время. Пилоты выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе боевой пары на Су-25СМ3 - горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю "Нестерова", пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты.
В учебно-тренировочных полетах, совершаемых в дневное и ночное время суток, было задействовано около 100 человек, в том числе, десять летных экипажей штурмовиков.
|
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.12.2017 Российская эскадра останется в Средиземном море - источник
13.12.2017 Боевое крещение: какое российское оружие впервые применялось в Сирии
13.12.2017 Взяли тепленьким
11.12.2017 МО РФ: сближения самолетов России и США в Сирии связаны с попытками помешать уничтожить ИГ
06.12.2017 Новые крылья ВВС России
30.11.2017 Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
27.11.2017 Бондарев: военно-техническое сотрудничество РФ с Суданом выйдет на новый уровень
20.11.2017 Российские Силы спецопераций впервые задействованы на учениях ОДКБ в Таджикистане