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Авиагруппа ЮВО нанесла удар по условному противнику на Ставрополье

14.12.2017 РИА Новости 146 0
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Самолеты Су-25СМ. Архивное фото
Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Военные летчики авиагруппы Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных занятий по летной подготовке на штурмовиках Су-25СМ нанесли удар по боевым порядкам условного противника на полигоне в Ставропольском крае в ночное время, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Всего летчиками было совершено около 30 плановых вылетов. В ходе выполнения поставленных задач осуществлено более 200 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям условного противника", - сказал он.

Кроме того, по его словам, на высоте до четырех тысяч метров и скоростях от 300 до 800 километров в час летчики отработали элементы воздушного боя, а также произвели взлет и посадку на освещенную полосу в ночное время. Пилоты выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе боевой пары на Су-25СМ3 - горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю "Нестерова", пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты.

В учебно-тренировочных полетах, совершаемых в дневное и ночное время суток, было задействовано около 100 человек, в том числе, десять летных экипажей штурмовиков.
13.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Польша
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ

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