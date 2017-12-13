Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США: От новой российской снайперской винтовки можно только бежать

13.12.2017 Российская газета 1392 1
0
Понравилась новость?
 +5
Винтовка Т-5000
Стрелок с винтовкой Т-5000.
Источник: Виталий Кузьмин

Американских военных аналитиков встревожила новая российская снайперская винтовка T-5000. По мнению западных специалистов, благодаря дальности и точности стрельбы она может изменить понятие "безопасное расстояние" и всю привычную тактику боя.

На портале Popular Mechanics упоминается доклад о российском оружии нового поколения, подготовленный для армии США. В документе, в частности, говорится о том, что российские снайперы оказались более "продвинутыми", чем американские. Противостоять им на поле боя при помощи обычной тактики уже становится невозможно, а это означает, что российские снайперы могут попросту прогонять противника с позиций.

Popular Mechanics отмечает, что ранее в российской армии использовалась винтовка Драгунова. Ее характеризуют как хорошее оружие, но с плохой оптикой. Из-за этого СВД была эффективна на относительно небольшой дистанции. Между тем T-5000 оказывается убийственно точной даже на расстоянии в 2000 ярдов. Эти показатели превосходят, например, высокоточную американскую "снайперку" McMillian TAC-338, которая может поразить цель на дистанции 1700 ярдов. В результате уже сейчас российскую T-5000 называют вероятным фаворитом на международных соревнованиях по стрельбе.

Для производства новой винтовки используются лучшие материалы и уникальное оборудование. Вкупе с хорошими боеприпасами и прекрасной оптикой, T-5000 позволяет, например, стрелку попадать в дюймовый круг с 200 ярдов. Также сообщается, что новыми винтовками уже вооружаются некоторые армейские подразделения и силовые структуры, хотя поставки планировалось начать только в 2020 году.

Военные специалисты в своем докладе рекомендуют американским солдатам, которым угрожают снайперы с T-5000, прибегнуть к простому решению проблемы: незамедлительно прервать контакт с противником. Судя по всему, аналитики деликатно намекают о необходимости поскорее покинуть поле боя. Отмечается, что любые сомнения и колебания при этом могут привести к большому количеству погибших. По мнению специалистов, один снайпер, занявший позицию – это минимум две жертвы без каких-либо негативных последствий для стрелка.

В документе также говорится о необходимости разработать новую тактику для борьбы с этой угрозой. Речь может идти об использовании дымовых гранат, беспилотников для поиска снайперов и атак на них, а также другого спецвооружения.

Впрочем, в публикации подчеркивается, что T-5000 – это только начало. Так, например, другая российская снайперская винтовка "Сумрак" поразила цель на дистанции 3720 ярдов. Она также совершила рекордный по дальности выстрел на 4600 ярдов. При стрельбе на такие расстояния требуется учитывать не только направление ветра, но и вращение Земли. Как пишет Popular Mechanics, подобное оружие становится новым хозяином поля боя.


Руслан Мельников
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ORSIS T-5000
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
2020-й год
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
UA
Михаил Бордунов
7
№1
13.12.2017 13:53
Отряд российских чукчей, вооруженных новыми снайперскими винтовками T-5000, способен за две недели вернуть Аляску, тому, кому она должна принадлежать по-праву.
-2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 16:27
  • 13
Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы
  • 13.12 16:26
  • 3
Взяли тепленьким
  • 13.12 16:25
  • 5
Российские пистолеты создают с одной целью: вести жестокие и кровавые войны
  • 13.12 16:17
  • 16
Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ
  • 13.12 15:55
  • 95
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 13.12 15:53
  • 2
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
  • 13.12 15:49
  • 5
Польша удивлена "неприемлемой" стоимостью американских зенитных ракетных систем Patriot
  • 13.12 15:26
  • 1
Сотый Су-30СМ, построенный на ИАЗ для ВС РФ, завершил комплектование эскадрильи авиаполка ЗВО в Курской области
  • 13.12 15:17
  • 1
Польша укрепляет систему ПРО. Будет ли Белоруссия действовать симметрично?
  • 13.12 15:13
  • 1
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
  • 13.12 15:07
  • 3
ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М
  • 13.12 15:02
  • 960
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 13.12 14:37
  • 26
"Неожиданная русская военная победа в Сирии"
  • 13.12 14:23
  • 1
Арсенал на чужбине
  • 13.12 14:10
  • 1
Хочешь мира — готовься к войне
другие обсуждаемые темы