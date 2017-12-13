Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ



Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.

Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш» Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б" заложено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королев.

"Основными направлениями развития флота (в рамках ГПВ до 2027, - "ИФ") станут: поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей -Б", развитие боевого потенциала морских сил общего назначения за счет строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон", - заявил В.Королев в ходе совместного заседания Координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.

По его словам, продолжится модернизация кораблей, поставки современных летательных аппаратов в состав Морской авиации ВМФ и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ, а также дальнейшее развитие группировок кораблей носителей высокоточного оружия.

"Также, в рамках государственной программы вооружения, продолжится поступление в состав ВМФ новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350м, оснащенный высокоточным оружием", - сказал главком.

Он отметил, что по кораблям и катерам ближней морской зоны сохранится тенденция на улучшение эффективности и боевых возможностей.

"Этот сегмент будет развиваться, в первую очередь, за счет поступления новых кораблей - носителей высокоточного оружия", - подчеркнул В.Королёв.