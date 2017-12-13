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Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ

13.12.2017 Интерфакс-АВН 988 16
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Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото
Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.
Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б" заложено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королев.

"Основными направлениями развития флота (в рамках ГПВ до 2027, - "ИФ") станут: поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей -Б", развитие боевого потенциала морских сил общего назначения за счет строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон", - заявил В.Королев в ходе совместного заседания Координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.

По его словам, продолжится модернизация кораблей, поставки современных летательных аппаратов в состав Морской авиации ВМФ и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ, а также дальнейшее развитие группировок кораблей носителей высокоточного оружия.

"Также, в рамках государственной программы вооружения, продолжится поступление в состав ВМФ новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350м, оснащенный высокоточным оружием", - сказал главком.

Он отметил, что по кораблям и катерам ближней морской зоны сохранится тенденция на улучшение эффективности и боевых возможностей.

"Этот сегмент будет развиваться, в первую очередь, за счет поступления новых кораблей - носителей высокоточного оружия", - подчеркнул В.Королёв.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22350
955 Борей
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 16, отображено с 1 по 16
RU
hidrogenium66
148
№1
13.12.2017 02:11
За почти 30 ти летнее наблюдение со стороны за состоянием ВМФ России на практике выигрывают в прибрежной зоне представители "москитного" флота за счет успехов в высокоточном оружии ,а океанская зона превращается в магнит для криминала и долгострой.
0
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RU
Сергей-82
11043
№2
13.12.2017 08:43
Планы иметь более 8  ед РПКСН это хорошо.4-6 ед Борей-Б,на выходе всего 12-14 ед 955-х добится чтоб на боевом дежурстве было 6-8 ед,вот и ответ на ПРО
+1
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IS
forumow
3895
№3
13.12.2017 08:56
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
вот и ответ на ПРО
А на ПЛО?!



Не мы доминируем на морях. Вот БЖРК и другие МБР скрытого базирования....
+1
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RU
Сергей-82
11043
№4
13.12.2017 11:14
Цитата, forumow сообщ. №3
А на ПЛО?!
СЛО и ПЛО??? СЛО практически неконтролируем , на ТОФ районы патрулирования в Охотском море то есть под нашим ПЛО.
0
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IS
forumow
3895
№5
13.12.2017 11:19
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
СЛО и ПЛО??? СЛО практически неконтролируем
То-то америкосы столько ПЛ-охотников понаделали... Деньги девать некуда...
0
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RU
Сергей-82
11043
№6
13.12.2017 11:26
Цитата, forumow сообщ. №5
То-то америкосы столько ПЛ-охотников понаделали... Деньги девать некуда...
Возможно да: Зумвальт ,Каманч,куча проектов новой БТТ не дошедших до дела.А так по факту СЛО не контролируем ,его акустика и природа позволяют обнаруживать ПЛ только на близком расстояние ,лед и климатические условия ограничивает действие авиации,по Охотскому морю,сказал выше,при желание,есть возможность надежно прикрыть ПЛО.
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IS
forumow
3895
№7
13.12.2017 11:32
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
при желание,есть возможность надежно прикрыть ПЛО.
Малозаметные разведчики всё равно смогут просачиваться, а при подготовке превентивного удара не только разведчики. Вопрос уровня техники... Так и будем гадать - сделают / не сделают..?!
Имхо не тот вопрос что можно оставить в подвешенном состоянии...
0
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RU
Сергей-82
11043
№8
13.12.2017 11:44
Цитата, forumow сообщ. №7
Малозаметные разведчики всё равно смогут просачиваться, а при подготовке превентивного удара не только разведчики. Вопрос уровня техники... Так и будем гадать - сделают / не сделают..?!
Имхо не тот вопрос что можно оставить в подвешенном состоянии...
Ну так все может и что дальше,не развивать РПКСН?Вы написали про БЖРК,если не ошибаюсь в 2016 году было около 200 инцидентов на железных дорогах и это в мирное время,в военное время ЖД вокзалы,ЖД мосты,развязки будут под ударами авиации,диверсантов ,КР,опять же ЖД будут задействованы для перевозки военной техники,так что уязвимы и БЖРК.
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RU
Krug78
115
№9
13.12.2017 11:48
Цитата, Сергей-82
СЛО и ПЛО??? СЛО практически неконтролируем , на ТОФ районы патрулирования в Охотском море то есть под нашим ПЛО.
На ТОФ "Лоси" нормально за БДРами шаряться и в Охотском море... к сожалению(
Цитата, Сергей-82
12-14 ед 955-х добится чтоб на боевом дежурстве было 6-8 ед,вот и ответ на ПРО
Если 12 сделают будет супер, хотя бы до 10 продлили бы серию
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IS
forumow
3895
№10
13.12.2017 11:55
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Ну так все может и что дальше,не развивать РПКСН?
Можно и не развивать - сэкономим тонны денег.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
в 2016 году было около 200 инцидентов на железных дорогах и это в мирное время,в военное время ЖД вокзалы,ЖД мосты,развязки будут под ударами авиации,диверсантов ,КР,опять же ЖД будут задействованы для перевозки военной техники,так что уязвимы и БЖРК.
Блокирование путей не помешает, при необходимости, БЖРК выполнить стрельбу из текущего местоположения. Временная блокировка в иных случаях - не имеет значения.
И я написал СКРЫТОГО БАЗИРОВАНИЯ, а БЖРК или нет - неважно. Например, БЖРК или ПГРК могут базироваться в сети тоннелей в горных районах. Китайцы именно так и поступают.
Подводные контейнеры, ещё и заглубляемые в дно, во внутренних водоёмах...
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RU
Сергей-82
11043
№11
13.12.2017 13:28
Цитата, Krug78 сообщ. №9
На ТОФ "Лоси" нормально за БДРами шаряться и в Охотском море... к сожалению(
Ну так я же указал
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
по Охотскому морю,сказал выше,при желание,есть возможность надежно прикрыть ПЛО.
то есть при условие что мы будем развивать ПЛО.
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RU
Сергей-82
11043
№12
13.12.2017 13:37
Цитата, forumow сообщ. №10
Можно и не развивать - сэкономим тонны денег.
Спорный вопрос,РПКСН как раз позволяют ударить от куда не ждут.  
Цитата, forumow сообщ. №10
Блокирование путей не помешает, при необходимости, БЖРК выполнить стрельбу из текущего местоположения
Но тем не менее это все равно с территорий России,а тут иногда ПРО может работать на разгонных участках.
Цитата, forumow сообщ. №10
Например, БЖРК или ПГРК могут базироваться в сети тоннелей в горных районах. Китайцы именно так и поступают.
  Кто их знает китайцев,там оценка по количеству ЯБЧ разнится от 300 до 3000-4000 тысяч.Опять же строительство РПКСН не вызывает гонки вооружений в сфере ядерного оружия,появление БЖРК может ее создать.
Цитата, forumow сообщ. №10
Подводные контейнеры, ещё и заглубляемые в дно, во внутренних водоёмах...
А разрешено?Ну а так,если США выйдут из РСМД,то да можно ответить.
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IS
forumow
3895
№13
13.12.2017 13:48
Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
А разрешено?
Пох! Китайцы вон вообще не заключают никаких договоров по ограничению вооружений и не парятся. Советские вожди стали этим заниматься почуяв что "сливают", не хотели уже бороться. Дедушки были уже старенькие - хотели покоя. Горбачёв стал лишь логическим продолжением этого пораженческого курса, начатого уже ТОГДА...

Гонка вооружений..?! Нам нужно ровно столько - сколько надо чтобы гарантированно замочить визави, при необходимости. А они уж - как хотят... Хотят - пусть копят оружие, чтоб хватило уничтожить нас 100500 раз - ИХ проблемы!
0
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RU
Сергей-82
11043
№14
13.12.2017 14:05
Цитата, forumow сообщ. №13
Китайцы вон вообще не заключают никаких договоров по ограничению вооружений и не парятся. Советские вожди стали этим заниматься почуяв что "сливают", не хотели уже бороться. Дедушки были уже старенькие - хотели покоя.
Может потому что у  КНР ни когда не было и скорей всего не будет 38000 ядерных боеголовок? Может потому что у КНР ни когда не было почти 1500 развернутых МБР в составе РВСН? Может быть потому что у КНР ни когда не было более 80 РПКСН?Китай не имеет и 10-й доли(а возможно и 100-й)того что имел СССР в ядерном оружие.Даже сейчас спустя 26 лет после развала СССР, ни ВВС,ни ВМФ,ни СВ Китая не годятся в сравнение с СССР,кое как КНР выполз на количественные показатели по ВМФ и ВВС в сравнение с современной Россией(и то не везде),при этом не везде догоняя(а большей частью)проигрывая по качеству и технологиям.
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IS
forumow
3895
№15
13.12.2017 14:11
Цитата, Сергей-82 сообщ. №14
Имеют столько - сколько считают необходимым. Нужно будет больше - современная "фабрика Мира" сделает и это.
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RU
Сергей-82
11043
№16
13.12.2017 16:17
Цитата, forumow сообщ. №15
Нужно будет больше - современная "фабрика Мира" сделает и это.
Да нет,если могли бы то делали,а то во до сих пор движки к самолетам даже скопировать не могут толком.
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