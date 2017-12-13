Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ
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Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.
Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»
Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б" заложено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королев.
"Основными направлениями развития флота (в рамках ГПВ до 2027, - "ИФ") станут: поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей -Б", развитие боевого потенциала морских сил общего назначения за счет строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон", - заявил В.Королев в ходе совместного заседания Координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.
По его словам, продолжится модернизация кораблей, поставки современных летательных аппаратов в состав Морской авиации ВМФ и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ, а также дальнейшее развитие группировок кораблей носителей высокоточного оружия.
"Также, в рамках государственной программы вооружения, продолжится поступление в состав ВМФ новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350м, оснащенный высокоточным оружием", - сказал главком.
Он отметил, что по кораблям и катерам ближней морской зоны сохранится тенденция на улучшение эффективности и боевых возможностей.
"Этот сегмент будет развиваться, в первую очередь, за счет поступления новых кораблей - носителей высокоточного оружия", - подчеркнул В.Королёв.
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12.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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hidrogenium66
148
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№1
13.12.2017 02:11
За почти 30 ти летнее наблюдение со стороны за состоянием ВМФ России на практике выигрывают в прибрежной зоне представители "москитного" флота за счет успехов в высокоточном оружии ,а океанская зона превращается в магнит для криминала и долгострой.
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Сергей-82
11043
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№2
13.12.2017 08:43
Планы иметь более 8 ед РПКСН это хорошо.4-6 ед Борей-Б,на выходе всего 12-14 ед 955-х добится чтоб на боевом дежурстве было 6-8 ед,вот и ответ на ПРО
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forumow
3895
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№3
13.12.2017 08:56
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
вот и ответ на ПРОА на ПЛО?!
Не мы доминируем на морях. Вот БЖРК и другие МБР скрытого базирования....
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Сергей-82
11043
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№4
13.12.2017 11:14
Цитата, forumow сообщ. №3
А на ПЛО?!СЛО и ПЛО??? СЛО практически неконтролируем , на ТОФ районы патрулирования в Охотском море то есть под нашим ПЛО.
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forumow
3895
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№5
13.12.2017 11:19
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
СЛО и ПЛО??? СЛО практически неконтролируемТо-то америкосы столько ПЛ-охотников понаделали... Деньги девать некуда...
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Сергей-82
11043
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№6
13.12.2017 11:26
Цитата, forumow сообщ. №5
То-то америкосы столько ПЛ-охотников понаделали... Деньги девать некуда...Возможно да: Зумвальт ,Каманч,куча проектов новой БТТ не дошедших до дела.А так по факту СЛО не контролируем ,его акустика и природа позволяют обнаруживать ПЛ только на близком расстояние ,лед и климатические условия ограничивает действие авиации,по Охотскому морю,сказал выше,при желание,есть возможность надежно прикрыть ПЛО.
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forumow
3895
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№7
13.12.2017 11:32
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
при желание,есть возможность надежно прикрыть ПЛО.Малозаметные разведчики всё равно смогут просачиваться, а при подготовке превентивного удара не только разведчики. Вопрос уровня техники... Так и будем гадать - сделают / не сделают..?!
Имхо не тот вопрос что можно оставить в подвешенном состоянии...
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Сергей-82
11043
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№8
13.12.2017 11:44
Цитата, forumow сообщ. №7
Малозаметные разведчики всё равно смогут просачиваться, а при подготовке превентивного удара не только разведчики. Вопрос уровня техники... Так и будем гадать - сделают / не сделают..?!Ну так все может и что дальше,не развивать РПКСН?Вы написали про БЖРК,если не ошибаюсь в 2016 году было около 200 инцидентов на железных дорогах и это в мирное время,в военное время ЖД вокзалы,ЖД мосты,развязки будут под ударами авиации,диверсантов ,КР,опять же ЖД будут задействованы для перевозки военной техники,так что уязвимы и БЖРК.
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Krug78
115
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№9
13.12.2017 11:48
Цитата, Сергей-82
СЛО и ПЛО??? СЛО практически неконтролируем , на ТОФ районы патрулирования в Охотском море то есть под нашим ПЛО.На ТОФ "Лоси" нормально за БДРами шаряться и в Охотском море... к сожалению(
Цитата, Сергей-82
12-14 ед 955-х добится чтоб на боевом дежурстве было 6-8 ед,вот и ответ на ПРОЕсли 12 сделают будет супер, хотя бы до 10 продлили бы серию
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forumow
3895
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№10
13.12.2017 11:55
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Ну так все может и что дальше,не развивать РПКСН?Можно и не развивать - сэкономим тонны денег.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
в 2016 году было около 200 инцидентов на железных дорогах и это в мирное время,в военное время ЖД вокзалы,ЖД мосты,развязки будут под ударами авиации,диверсантов ,КР,опять же ЖД будут задействованы для перевозки военной техники,так что уязвимы и БЖРК.Блокирование путей не помешает, при необходимости, БЖРК выполнить стрельбу из текущего местоположения. Временная блокировка в иных случаях - не имеет значения.
И я написал СКРЫТОГО БАЗИРОВАНИЯ, а БЖРК или нет - неважно. Например, БЖРК или ПГРК могут базироваться в сети тоннелей в горных районах. Китайцы именно так и поступают.
Подводные контейнеры, ещё и заглубляемые в дно, во внутренних водоёмах...
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Сергей-82
11043
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№11
13.12.2017 13:28
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Сергей-82
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№12
13.12.2017 13:37
Можно и не развивать - сэкономим тонны денег.Спорный вопрос,РПКСН как раз позволяют ударить от куда не ждут.
Блокирование путей не помешает, при необходимости, БЖРК выполнить стрельбу из текущего местоположенияНо тем не менее это все равно с территорий России,а тут иногда ПРО может работать на разгонных участках.
Например, БЖРК или ПГРК могут базироваться в сети тоннелей в горных районах. Китайцы именно так и поступают.Кто их знает китайцев,там оценка по количеству ЯБЧ разнится от 300 до 3000-4000 тысяч.Опять же строительство РПКСН не вызывает гонки вооружений в сфере ядерного оружия,появление БЖРК может ее создать.
Подводные контейнеры, ещё и заглубляемые в дно, во внутренних водоёмах...А разрешено?Ну а так,если США выйдут из РСМД,то да можно ответить.
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forumow
3895
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№13
13.12.2017 13:48
Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
А разрешено?Пох! Китайцы вон вообще не заключают никаких договоров по ограничению вооружений и не парятся. Советские вожди стали этим заниматься почуяв что "сливают", не хотели уже бороться. Дедушки были уже старенькие - хотели покоя. Горбачёв стал лишь логическим продолжением этого пораженческого курса, начатого уже ТОГДА...
Гонка вооружений..?! Нам нужно ровно столько - сколько надо чтобы гарантированно замочить визави, при необходимости. А они уж - как хотят... Хотят - пусть копят оружие, чтоб хватило уничтожить нас 100500 раз - ИХ проблемы!
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Сергей-82
11043
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№14
13.12.2017 14:05
Цитата, forumow сообщ. №13
Китайцы вон вообще не заключают никаких договоров по ограничению вооружений и не парятся. Советские вожди стали этим заниматься почуяв что "сливают", не хотели уже бороться. Дедушки были уже старенькие - хотели покоя.Может потому что у КНР ни когда не было и скорей всего не будет 38000 ядерных боеголовок? Может потому что у КНР ни когда не было почти 1500 развернутых МБР в составе РВСН? Может быть потому что у КНР ни когда не было более 80 РПКСН?Китай не имеет и 10-й доли(а возможно и 100-й)того что имел СССР в ядерном оружие.Даже сейчас спустя 26 лет после развала СССР, ни ВВС,ни ВМФ,ни СВ Китая не годятся в сравнение с СССР,кое как КНР выполз на количественные показатели по ВМФ и ВВС в сравнение с современной Россией(и то не везде),при этом не везде догоняя(а большей частью)проигрывая по качеству и технологиям.
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forumow
3895
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№15
13.12.2017 14:11
Цитата, Сергей-82 сообщ. №14Имеют столько - сколько считают необходимым. Нужно будет больше - современная "фабрика Мира" сделает и это.
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Сергей-82
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№16
13.12.2017 16:17
Цитата, forumow сообщ. №15
Нужно будет больше - современная "фабрика Мира" сделает и это.Да нет,если могли бы то делали,а то во до сих пор движки к самолетам даже скопировать не могут толком.
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