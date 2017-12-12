Броня для "Хью"



Вертолет Agusta Bell AB412EP (регистрационный номер 4O-HEK, серийный номер 25908) полиции Черногории, 19.03.2014.

Источник: Roland Winkler / www.planespotters.net Вертолет Agusta Bell AB412EP (регистрационный номер 4O-HEK, серийный номер 25908) полиции Черногории, 19.03.2014.Источник: Roland Winkler / www.planespotters.net

"Военный Паритет", 12 дек. 2017 - Компания LifePort, занимающаяся разработкой брони для летательных аппаратов, получила сертификат для оснащения вертолетов Bell 412EP (семейство многоцелевых вертолетов Huey). Броня этой компании на 30% легче, чем другие аналоги, обеспечивает баллистическую защиту уровня NIJ Level III.

"Мы рады снова работать с Bell Helicopter для успешного проектирования и сертификации системы баллистической защиты для одной из платформ. Легкая броня обеспечивает экипажу высокий уровень защиты, не ставя под угрозу эксплуатационные возможности вертолета", сказал генеральный директор LifePort Ноа Цукерман.

LifePort обеспечивает стандартную комплектацию брони для пола, кресел экипажа и бортов кабины Bell 412, сообщает агентство UPI.

LifePort - компания группы Sikorsky, в настоящее время принадлежит консорциуму Lockheed Martin.