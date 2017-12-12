Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Броня для "Хью"

13.12.2017 Военный паритет 206 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Agusta Bell AB412EP
Вертолет Agusta Bell AB412EP (регистрационный номер 4O-HEK, серийный номер 25908) полиции Черногории, 19.03.2014.
Источник: Roland Winkler / www.planespotters.net

"Военный Паритет", 12 дек. 2017 - Компания LifePort, занимающаяся разработкой брони для летательных аппаратов, получила сертификат для оснащения вертолетов Bell 412EP (семейство многоцелевых вертолетов Huey). Броня этой компании на 30% легче, чем другие аналоги, обеспечивает баллистическую защиту уровня NIJ Level III.

"Мы рады снова работать с Bell Helicopter для успешного проектирования и сертификации системы баллистической защиты для одной из платформ. Легкая броня обеспечивает экипажу высокий уровень защиты, не ставя под угрозу эксплуатационные возможности вертолета", сказал генеральный директор LifePort Ноа Цукерман.

LifePort обеспечивает стандартную комплектацию брони для пола, кресел экипажа и бортов кабины Bell 412, сообщает агентство UPI.

LifePort - компания группы Sikorsky, в настоящее время принадлежит консорциуму Lockheed Martin.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Bell-412
Компании
Bell Helicopter
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Textron

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 16:31
  • 2
США: От новой российской снайперской винтовки можно только бежать
  • 13.12 16:30
  • 14
Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы
  • 13.12 16:29
  • 3
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
  • 13.12 16:26
  • 3
Взяли тепленьким
  • 13.12 16:25
  • 5
Российские пистолеты создают с одной целью: вести жестокие и кровавые войны
  • 13.12 16:17
  • 16
Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ
  • 13.12 15:55
  • 95
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 13.12 15:49
  • 5
Польша удивлена "неприемлемой" стоимостью американских зенитных ракетных систем Patriot
  • 13.12 15:26
  • 1
Сотый Су-30СМ, построенный на ИАЗ для ВС РФ, завершил комплектование эскадрильи авиаполка ЗВО в Курской области
  • 13.12 15:17
  • 1
Польша укрепляет систему ПРО. Будет ли Белоруссия действовать симметрично?
  • 13.12 15:13
  • 1
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
  • 13.12 15:07
  • 3
ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М
  • 13.12 15:02
  • 960
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 13.12 14:37
  • 26
"Неожиданная русская военная победа в Сирии"
  • 13.12 14:23
  • 1
Арсенал на чужбине
другие обсуждаемые темы