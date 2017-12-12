Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Трамп распорядился полететь на Луну

13.12.2017 Lenta.ru 249 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс. Об этом сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства NASA.

Данным постановлением NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими и международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и вернуть на Землю новые знания и возможности. Президент заявил, что "это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам".

На церемонию подписания в Белый дом доставили камень с поверхности спутника Земли в качестве напоминания об американских успехах. Данный образец был взят миссией "Аполлона-17" — шестой и последней высадкой людей на Луну, состоявшейся 11 декабря 1972 года. Астронавты провели на поверхности Луны около трех суток, из которых 22 часа — вне корабля.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Луна
Марс

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 16:31
  • 2
США: От новой российской снайперской винтовки можно только бежать
  • 13.12 16:30
  • 14
Более 10 ОКР по созданию перспективных кораблей запланированы в РФ на 2018-2027 годы
  • 13.12 16:29
  • 3
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
  • 13.12 16:26
  • 3
Взяли тепленьким
  • 13.12 16:25
  • 5
Российские пистолеты создают с одной целью: вести жестокие и кровавые войны
  • 13.12 16:17
  • 16
Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство атомного подводного крейсера "Борей-Б" - главком ВМФ РФ
  • 13.12 15:55
  • 95
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 13.12 15:49
  • 5
Польша удивлена "неприемлемой" стоимостью американских зенитных ракетных систем Patriot
  • 13.12 15:26
  • 1
Сотый Су-30СМ, построенный на ИАЗ для ВС РФ, завершил комплектование эскадрильи авиаполка ЗВО в Курской области
  • 13.12 15:17
  • 1
Польша укрепляет систему ПРО. Будет ли Белоруссия действовать симметрично?
  • 13.12 15:13
  • 1
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
  • 13.12 15:07
  • 3
ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М
  • 13.12 15:02
  • 960
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 13.12 14:37
  • 26
"Неожиданная русская военная победа в Сирии"
  • 13.12 14:23
  • 1
Арсенал на чужбине
другие обсуждаемые темы