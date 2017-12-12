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НАСА прекратило покупку мест на российских "Союзах"

13.12.2017 Lenta.ru 419 0
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Экипаж МКС
Экипаж МКС.
Источник: cdn1.img22.ria.ru

НАСА не планирует покупку у "Роскосмоса" мест на кораблях "Союз", сообщает Space News.

"Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов", — сказал представитель американского космического агентства Кирк Ширман на конференции, посвященной предстоящему пуску к МКС корабля Dragon компании SpaceX.

По его словам, в распоряжении НАСА уже есть места для полета американских астронавтов на "Союзах" до первой половины 2019 года, что означает их возвращение во второй половине 2019 года.

"Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет", — заявил представитель НАСА.

Ширман также сообщил, что не исключает покупку дополнительных мест на "Союзах", в случае если создаваемые компаниями SpaceX и Boeing корабли не будут готовы в срок.

SpaceX запланировала первый беспилотный полет Dragon 2 к МКС на апрель 2018 года, первый испытательный полет с экипажем — на август того же года. Boeing рассчитывает отправить свой корабль Starliner в марте в автономном режиме и в ноябре — с астронавтами.

С 2011 года российские "Союзы" стали единственными кораблями, доставляющими людей на МКС. Компании SpaceX и Boeing в 2014 году выиграли тендер НАСА на создание пилотируемых кораблей для МКС.
12.12.2017
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