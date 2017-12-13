Польша укрепляет систему ПРО. Будет ли Белоруссия действовать симметрично?



Cистема противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 в Токио.

Источник: © AP Photo, Itsuo Inouye Cистема противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 в Токио.Источник: © AP Photo, Itsuo Inouye

Белоруссия воспринимается натовскими соседями как российский военный плацдарм.

Польша получит от США не только оборонительное оружие в виде зенитно-ракетных систем Patriot, но и аналог российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". Это могут расценить как серьезную потенциальную угрозу и в Москве, и в союзном ей Минске.

На днях управление военного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдепартамент США принял решение продать Варшаве систему противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 в конфигурации "3+" с модернизированными сенсорами. Сделка стала реализацией предварительного соглашения, подписанного в польской столице пять месяцев назад.

Между тем ряд комментаторов обратил внимание на неполное выполнение положений варшавского документа от 6 июля. Тогда Министерство национальной обороны Польши и Министерство обороны США подписали меморандум о продаже Вашингтоном Варшаве не только Patriot PAC-3, но и специальной версии оперативно-тактического комплекса HIMARS (польское обозначение Homar - "Омар"). Возможно, поставка последнего несколько отсрочена. Вопрос: на какое время?

Накануне подписания меморандума министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил по поводу Homar, что "контракт будет согласован и заключен, видимо, с Lоckheed Martin. Это будет самое современное оружие, это оружие, которое позволит вам стрелять более чем на 300 км".

Всего по программе Homar вооруженные силы Польши планируют приобрести три дивизиона высокоточных ракетных комплексов (по 18 пусковых установок в дивизионе плюс две учебные - итого 56 единиц). Закупки предполагается вести на основе межправительственного соглашения с США по линии Foreign Military Sales (FMS), которое могут подписать уже до конца 2017 года.

Эти намерения были подтверждены 22 сентября в Вашингтоне на встрече Мацеревича с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По словам польского министра, "речь идет о скорейшей передаче Польше двух видов оружия. Прежде всего ракет Patriot и ракетно-артиллерийской системы HIMARS. С генералом Мэттисом мы обсудили наши позиции и будем стремиться к тому, чтобы соглашение по этому вопросу было подписано сторонами еще в этом году".

Польские военные давно, с 2010 года, твердят, что хорошо бы заполучить оружие на основе HIMARS. Правда, на первых порах предполагалось, что это будет реактивная система залпового огня (РСЗО). Но два года назад, когда стали появляться сведения о том, что Россия собирается развернуть в Калининградской области на постоянной основе несколько дивизионов ОТРК "Искандер", Варшава решила сделать новое оружие более грозным, дополнив его боекомплект оперативно-тактической баллистической ракетой.

Выбор Lоckheed Martin соисполнителем по программе Homar де-факто означает намерение приобрести производимый этой корпорацией ракетный комплекс HIMARS с корректируемыми ракетами GMLRS и ATACMS.

Аббревиатура HIMARS расшифровывается как High Mobility Artillery Rocket System - высокомобильная артиллерийско-ракетная система. На вооружение армии США эта разработка Lоckheed Martin была принята в 2003 году.

Система снаряжается шестью реактивными снарядами GMLRS калибра 227 мм или одной управляемой баллистической оперативно-тактической ракетой ATACMS. И GMLRS, и ATACMS имеют два канала наведения на цель - инерциальный и от приемника спутникового сигнала GPS. Благодаря этому снаряды отклоняются от цели в пределах 5-10 м.

Боеприпас GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) - управляемая 227-миллиметровая ракета с унитарным боезарядом для РСЗО. Перед применением каждый такой снаряд программируется отдельно, получая свой собственный набор GPS-координат, обеспечивающих круговое вероятное отклонение от цели менее 5 м.

Снаряды GMLRS, несущие одинарную фугасную боевую часть для точечных целей, сыграли заметную роль во время операций в Афганистане, где они уничтожали цели на дальностях свыше 90 км.

По программе модернизации этих снарядов Lockheed Martin ведет работу над проектом GMLRS+. Усовершенствованный боеприпас предполагается оснащать "масштабируемой" боевой частью (можно будет корректировать силу детонации боеголовки в зависимости от характеристик цели).

Результаты испытаний показывают, что заданные характеристики в основном достигнуты. В частности, дальность пуска составляет 130 км. Не исключено, что усовершенствованные боеприпасы войдут в комплект поставки польской армии в рамках проекта Homar.

В свою очередь, у ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) есть несколько модификаций, имеющих разную дальность и разные боевые части (кассетные либо осколочно-фугасные). Самая совершенная модификация ATACMS (которую намеревается закупить и Польша) - MGM-140E. Ее дальность составляет 270 км, осколочно-фугасную боевая часть весит 227 кг.

Отвечая на заинтересованность военных увеличить дальность стрельбы, Lockheed Martin проработала идею модернизации ракеты ATACMS. Перспективная ракета получила обозначение M57A1.

По проекту M57A1 предлагается серьезно модернизировать бортовое электронное оборудование. И хотя для наведения на цель по-прежнему будет использоваться инерциальная навигационная система, теперь она будет основана на современной цифровой аппаратуре и обновленных органах управления.

Для увеличения дальности стрельбы будет использован новый твердотопливный двигатель, при помощи которого M57A1 сможет лететь, согласно официальным источникам, более чем на 300 км. По некоторым оценкам, ракета сможет поражать цели на расстояниях до 400-450 км. Большая часть испытаний M57A1 уже выполнена, что в принципе делает возможной ее поставку Польше.

Польская оборонная промышленность планирует принять значительное участие в реализации поставок по программе Homar. Все машины выбранного типа комплекса должны изготавливаться заводом Huta Stalowa Wola на базе шасси польских автомобилей Jelcz с колесной формулой 6х6, систему управления огнем также намечено производить в Польше, планируется частичная локализация производства ракет, для чего поляки закупают технологии.

Изначально предполагалось, что первые установки комплекса, получившего в Польше название WR-300 Homar, начнут поступать в польскую армию в 2018 году. Но это наметки двухлетней давности. Если учитывать, что поставщик технологий и ракет выбран только сейчас, срок появления готовых систем следует сместить на два-три года.

Всего на 56 пусковых установках комплекса Homar можно разместить 56 оперативно-тактических ракет и 336 управляемых реактивных снарядов.

Как полагает ряд экспертов, прежде всего это оружие может быть направлено против контингента вооруженных сил России, базирующегося в Калининградском особом районе.

Однако если принять во внимание, что протяженность польско-белорусской границы больше, чем польско-российской, а Белоруссия воспринимается натовскими соседями как российский военный плацдарм, достаточно обоснованным выглядит предположение, что значительную часть пусковых установок WR-300 нацелят на белорусскую территорию.

Какие средства нейтрализации столь серьезной огневой мощи могут рассматривать белорусские военные?

Во-первых, полагают специалисты, это системы радиоэлектронного противодействия, предназначенные для нарушения работы средств связи, бортовой электроники и систем спутниковой навигации как гражданского, так и военного назначения.

Если нарушить контакт систем наведения ракет со спутниковыми навигационными системами, то резко ухудшается точность управляемых боеприпасов. У первых модификаций ракет ATACMS из-за ограниченных возможностей тогдашней системы глобального позиционирования круговое вероятное отклонение от цели достигало 200-250 м.

Во-вторых, это зенитно-ракетные системы С-400, которые способны гарантированно справиться с задачей перехвата ракет ATACMS, запущенных с комплексов Homar.

Однако на сегодняшний день белорусская армия не имеет ни одной С-400, а средств радиоэлектронной борьбы недостаточно для создания полноценной противоракетной обороны.

Поэтому вполне вероятно, что военно-политическое руководство Белоруссии начнет настаивать на приобретении у России современных систем противоракетной обороны и решит развернуть производство достаточного количества средств противодействия спутниковой навигации.

Александр Алесин