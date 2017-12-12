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Батальон военной полиции Южного военного округа вернулся из Сирии в Россию

13.12.2017 ТАСС 157 0
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Военная полиция
Российская военная полиция в Сирии.
Источник: ТВЦ

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что личный состав выполнял в республике задачи по контролю за режимом прекращения огня, помощи мирному населению и сопровождению гуманитарных конвоев

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Батальон военной полиции Южного военного округа, выполнявший задачи в Сирии, доставлен двумя самолетами военно-транспортной авиации в Махачкалу. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Личный состав батальона с мая 2017 года выполнял задачи по контролю за режимом прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечению безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождению гуманитарных конвоев", - говорится в сообщении.

Подразделения российской военной полиции в Сирию были направлены в декабре 2016 года для поддержания безопасности в зонах деэскалации.

Военными полицейскими для контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий были выставлены 26 наблюдательных постов и восемь контрольно-пропускных пунктов для обеспечения доставки гуманитарной помощи, содействия беспрепятственному перемещению гражданского населения и экономической деятельности.

Генерал-лейтенант Владимир Ивановский отметил, что батальон вернулся в пункт постоянной дислокации в Дагестане в полном составе.

''Военнослужащие батальона, рискуя жизнью, выполняли эти задачи под обстрелами со стороны боевиков. Несение службы на контрольно-пропускных пунктах в зонах деэскалации в большинстве случаев осуществлялось в условиях вероятного проведения террористических атак смертниками ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство") и "Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в России), оставшихся в этих районах под видом мирных жителей. В этих сложных условиях, личный состав батальона сумел... в полном составе вернуться на родину'', - сказал он.

В торжественной церемонии встречи батальона также приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Подразделения российской военной полиции были направлены в Сирию в декабре 2016 года для поддержания безопасности в зонах деэскалации. Военными полицейскими для контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий были выставлены 26 наблюдательных постов и восемь контрольно-пропускных пунктов для обеспечения доставки гуманитарной помощи, содействия беспрепятственному перемещению гражданского населения и экономической деятельности.

11 декабря президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу о выводе российской группировки войск из Сирии.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
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ВПВС РФ
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Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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