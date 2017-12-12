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Ту-22М3 возвращаются на базы с оперативного аэродрома после завершение задач в Сирии

13.12.2017 ТАСС 182 0
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин отдал приказ министру обороны о выводе российской группировки из Сирии

МОЗДОК, 12 декабря. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вылетели с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункты постоянной дислокации после завершения задач по борьбе с террористами в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 после успешного завершения выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики приступили к перелету с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункты постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.

11 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ министру обороны о выводе российской группировки из Сирии. За время участия Воздушно-космических сил в операции на территории этой страны выполнено 6956 самолето-вылетов и более 7 тысяч вертолето-вылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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