Тульская "Октава" создаст новую гарнитуру для самолетов ОАК



Тульское ОКБ «Октава». Тульское ОКБ «Октава».

ЦАМТО, 12 декабря. Тульский завод "Октава" разработает серию новых авиационных гарнитур для самолетов, производимых предприятиями ПАО "ОАК": ПАО "Туполев", ПАО "Ил", ПАО "Корпорация "Иркут" и АО "Гражданские самолеты Сухого".

В ней будут представлены модификации гарнитур, как для военной авиации, так и для гражданских самолетов. Разрабатываемая продукция соединит в себе надежность изделий с "военной приемкой" с функциональностью и эргономикой зарубежных аналогов.

Концепт новой серии авиационных гарнитур – ГНШ-А-24 – разрабатывается заводом "Октава" в связи c изменившимися требованиями к летной аппаратуре. В рамках восстановления завода новым руководством начата масштабная работа по проведению опытно-конструкторских работ, направленных на создание и вывод на рынок новых моделей гарнитур. С 2017 по 2025 гг. предприятие инвестирует в НИОКРы, направленные на создание новых видов этой продукции, 33 млн. рублей.

Гарнитуры серии ГНШ-А-24 предназначены для работы в составе оборудования кабины пилота широкого модельного ряда самолетов: Ту-204,Ту-214, Ил-96 и Як-40. Все они выпускаются предприятиями, входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию. Вес первых образцов новой облегченной гарнитуры в полтора раза меньше, чем у предыдущей модели ГСШ-А-18М, и составляет 250-300 гр. Облегченное "одноухое" оголовье и доработка ушных накладок позволили без потери качества уменьшить массу гарнитуры. Новый продукт планируется оснастить модернизированным телефонным капсюлем – в сочетании с улучшенными показателями шумозаглушения это позволит повысить качество передаваемого речевого сигнала.

Серия гарнитур ГНШ-А-24 пройдет систему обеспечения качества по ISO 9001 и получит полное соответствие Единым нормам летной годности гражданских транспортных самолетов.

"В стратегии развития завода "Октава" отводится существенная роль освоению авиационного рынка России, – отметил генеральный директор ПАО "Октава" Александр Веселов. – По программе Фонда развития промышленности "Октава" проведет опытно-конструкторские работы по созданию новых моделей гарнитур с использованием современных технологий. Разработанные новые летные гарнитуры получат серьезный импульс для конкуренции на отечественном и зарубежном рынках".

"ОАК заинтересован в оснащении самолетов отечественным инновационным оборудованием, соответствующим лучшим международным стандартам", – заявил, в свою очередь, вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по государственной авиации специального назначения Сергей Герасимов.

Эксперты оценивают российский рынок авиационных гарнитур в 360 млн. рублей. Благодаря расширению ассортимента, а также активизации функции маркетинга и продаж к 2025 году выручка ПАО "Октава" от реализации гарнитур вырастет на 28,2% по сравнению с текущими показателями. Рост рыночной доли связан с потребительскими предпочтениями российских летчиков, которые при выборе ориентируются на стоимость и надежность прибора. Ценовое преимущество гарнитур "Октава", по сравнению с зарубежными аналогами европейской или американской сборки, составляет 10-30%, и подкрепляется значительным гарантийным сроком эксплуатации – 1-3 года – и гарантийным сроком хранения – 3-5 лет в зависимости от модели.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".