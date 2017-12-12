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Тульская "Октава" создаст новую гарнитуру для самолетов ОАК

13.12.2017 ЦАМТО 386 0
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Тульское ОКБ «Октава».

ЦАМТО, 12 декабря. Тульский завод "Октава" разработает серию новых авиационных гарнитур для самолетов, производимых предприятиями ПАО "ОАК": ПАО "Туполев", ПАО "Ил", ПАО "Корпорация "Иркут" и АО "Гражданские самолеты Сухого".

В ней будут представлены модификации гарнитур, как для военной авиации, так и для гражданских самолетов. Разрабатываемая продукция соединит в себе надежность изделий с "военной приемкой" с функциональностью и эргономикой зарубежных аналогов.

Концепт новой серии авиационных гарнитур – ГНШ-А-24 – разрабатывается заводом "Октава" в связи c изменившимися требованиями к летной аппаратуре. В рамках восстановления завода новым руководством начата масштабная работа по проведению опытно-конструкторских работ, направленных на создание и вывод на рынок новых моделей гарнитур. С 2017 по 2025 гг. предприятие инвестирует в НИОКРы, направленные на создание новых видов этой продукции, 33 млн. рублей.

Гарнитуры серии ГНШ-А-24 предназначены для работы в составе оборудования кабины пилота широкого модельного ряда самолетов: Ту-204,Ту-214, Ил-96 и Як-40. Все они выпускаются предприятиями, входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию. Вес первых образцов новой облегченной гарнитуры в полтора раза меньше, чем у предыдущей модели ГСШ-А-18М, и составляет 250-300 гр. Облегченное "одноухое" оголовье и доработка ушных накладок позволили без потери качества уменьшить массу гарнитуры. Новый продукт планируется оснастить модернизированным телефонным капсюлем – в сочетании с улучшенными показателями шумозаглушения это позволит повысить качество передаваемого речевого сигнала.

Серия гарнитур ГНШ-А-24 пройдет систему обеспечения качества по ISO 9001 и получит полное соответствие Единым нормам летной годности гражданских транспортных самолетов.

"В стратегии развития завода "Октава" отводится существенная роль освоению авиационного рынка России, – отметил генеральный директор ПАО "Октава" Александр Веселов. – По программе Фонда развития промышленности "Октава" проведет опытно-конструкторские работы по созданию новых моделей гарнитур с использованием современных технологий. Разработанные новые летные гарнитуры получат серьезный импульс для конкуренции на отечественном и зарубежном рынках".

"ОАК заинтересован в оснащении самолетов отечественным инновационным оборудованием, соответствующим лучшим международным стандартам", – заявил, в свою очередь, вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по государственной авиации специального назначения Сергей Герасимов.

Эксперты оценивают российский рынок авиационных гарнитур в 360 млн. рублей. Благодаря расширению ассортимента, а также активизации функции маркетинга и продаж к 2025 году выручка ПАО "Октава" от реализации гарнитур вырастет на 28,2% по сравнению с текущими показателями. Рост рыночной доли связан с потребительскими предпочтениями российских летчиков, которые при выборе ориентируются на стоимость и надежность прибора. Ценовое преимущество гарнитур "Октава", по сравнению с зарубежными аналогами европейской или американской сборки, составляет 10-30%, и подкрепляется значительным гарантийным сроком эксплуатации – 1-3 года – и гарантийным сроком хранения – 3-5 лет в зависимости от модели.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
12.12.2017
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в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Продукция
Ил-96
Ту-204
Ту-214
Як-40
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ИРКУТ НПК
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Октава ПАО
Туполев

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