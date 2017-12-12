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Видео: Перехватчики провели запредельный бой над Камчаткой

13.12.2017 Российская газета 481 0
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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын

Стратосферные перехватчики морской авиации Тихоокеанского флота отработали ночной воздушный бой на предельных режимах. Видео тренировки опубликовало Минобороны России.

В учении участвовали самолеты МиГ-31, совершившие около 30 вылетов. В воздухе экипажи сверхзвуковых истребителей поочередно выступали то в роли "нарушителей границы", то работали перехватчиками. Летчики отработали технику пилотирования при обнаружении и перехвате целей на дальнем расстоянии и максимальной высоте.



Максимальная высота полета МиГ-31 - 30 километров, недаром этот самолет называют стратосферным. Также истребители потренировались в маневрировании с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на пределе возможностей прицельного комплекса и приземлились по приборам.

МиГ-31 - самый дальнобойный истребитель в мире. Его радар "Заслон-М" с фазированной антенной решеткой видит цели на дистанции 320 километров. Автоматика сопровождает до 24 целей одновременно и может обстреливать восемь из них, выбирая четыре наиболее опасные - их самолет поражает в первую очередь. Дальность прицельного пуска управляемых ракет Р-33 - 300 километров.


Антон Валагин
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Р-33
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