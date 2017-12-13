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Артиллеристы ЗВО в Подмосковье получили новые гаубицы "Мста-СМ" и РСЗО "Ураган"

13.12.2017 ЦАМТО 397 2
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Мста
Самоходные артиллерийские установки Мста на комплексных артиллерийских учениях в Ленинградской области.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 12 декабря. На вооружение нового артиллерийского соединения, дислоцированного в Московской области, поступили 12 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ" и 6 РСЗО "Ураган".

Эти системы значительно повысят боевые возможности соединения Западного военного округа при проведении оборонительных и наступательных операций.

"Мста-СМ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Основой огневой мощи 2С33 "Мста-СМ" является орудие 2А65 калибра 152-мм, скорострельность стрельбы которого составляет более 10 выстр./мин., что выше скорострельности других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.

РСЗО "Ураган" предназначена для поражения укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, артиллерии, тактических ракетных комплексов, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. Дальнобойная 220-мм РСЗО позволяет вести огонь, как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 16 направляющих по целям на площади около 40 га, находящимся на удалении до 35 км.

Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийского соединения поступит около 10 новейших противотанковых ракетных комплексов "Штурм", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
12.12.2017
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Продукция
Мста-Б
Мста-С
Ураган РСЗО
Штурм
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Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Военкор
156
№1
13.12.2017 09:09
Какая 2С33!!! какой укуреный клоун писал эту статью!
0
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RU
Андрей Л.
9477
№2
13.12.2017 12:00
Цитата, Военкор сообщ. №1
Какая 2С33!!! какой укуреный клоун писал эту статью

2С19М Мста-СМ (смотри модификации) в некоторых источниках действительно имела обозначение и 2С33 - так что, абсолютно напрасно Вы так категоричны в своих высказываниях.
-1
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