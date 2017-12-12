Компания BAE Systems поставит 24 истребителя "Тайфун" ВВС Катара
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Церемония выкатки первого истребителя "Тайфун" и первого УТС "Хоук" Mk.128 (AJT), предназначенных для ВВС Омана.
Источник: blogbeforeflight.net
ЦАМТО, 12 декабря. Компания BAE Systems 10 декабря объявила о подписании с правительством Катара контракта стоимостью около 5 млрд. фунтов стерлингов (8 млрд. долл.) на поставку ВВС этой страны многоцелевых истребителей "Тайфун".
Контракт предусматривает поставку 24 истребителей "Тайфун". Соглашение также включает сопутствующий пакет обслуживания техники и обучения личного состава. Как предполагается, соглашение вступит в силу после получения компанией первого платежа. Планируется, что он будет произведен не позднее середины 2018 года. Как ожидается, поставки самолетов начнутся в конце 2022 года.
BAE Systems выбрана основным подрядчиком как по поставке самолетов, так и по их обслуживанию и начальной подготовке пилотов.
Как ранее сообщал ЦАМТО, 17 сентября этого года министр обороны Великобритания Майкл Фэллон и его катарский коллега Халед бен Мухаммед аль-Атыйя (Khalid bin Mohamed Al-Attiyah) подписали соглашение о намерениях по закупке Катаром 24 истребителей "Тайфун". Оно также включает опцион на поставку шести реактивных УТС "Хок". В конце ноября представители BAE Systems заявили, что переговоры между Великобританией и Катаром об условиях покупки истребителей "Тайфун" и учебно-тренировочных самолетов "Хок" завершены и стороны определяют подходящую дату для подписания контракта.
Ранее BAE Systems уже заключила контракты на поставку истребителей "Тайфун" нескольким странам региона Персидского залива, включая Саудовскую Аравию (72 ед.), Кувейт (28 ед.) и Оман (12 ед.).
В 2015 году для катарских ВВС во Франции были заказаны 24 истребителя "Рафаль" компании Dassault Aviation, а 7 декабря 2017 года ВС Катара реализовали опцион к контракту, предусматривающий поставку 12 дополнительных самолетов этого типа.
В июне 2017 года министры обороны Катара и США подписали письмо о согласии с предложением по вопросу продажи 36 истребителей F-15QA (Qatar Advanced).
Если все эти программы будут реализованы, парк современных боевых самолетов ВВС Катара увеличится с 12 устаревших "Мираж-2000" до 96 современных многоцелевых боевых самолетов.
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12.12.2017
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