Владимир Путин: кредитное соглашение с Турцией по ВТС согласовано



Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 12 декабря. Кредитное соглашение с Турцией по ВТС согласовано и готово к подписанию, заявил 11 декабря президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам В.Путина, "значительные перспективы для расширения сотрудничества мы видим в военно-технической сфере. В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение (прим. ЦАМТО: по закупке ЗРС С-400), которое, я надеюсь, будет подписано в самые ближайшие дни".

В ответном слове Р.Эрдоган подтвердил планы по кредитному соглашению на закупку ЗРС С-400.

"Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы завершат необходимую работу в течение этой недели. Желаю им успехов в этом плане", – заявил президент Турции.