Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.

Источник: © Юрий Смитюк/TACC Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.Источник: © Юрий Смитюк/TACC

В госкорпорации сообщили, что "Фрегат" рассчитал свой поворот в ходе запуска не в ту сторону

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Авария разгонного блока (РБ) "Фрегат" с 19 спутниками, который был запущен с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б" 28 ноября 2017 года, произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

По его словам, специальная комиссия завершила работу и однозначно установила причину аварии. Она связана с несовершенством алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат", впервые проявившемся только при этом запуске. "Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя при выставленных начальных азимутах ракеты и блока на стартовом комплексе космодрома Восточный", - озвучил Иванов официальное заключение комиссии.

В результате разгонный блок после отделения от третьей ступени ракеты-носителя начал поворачиваться не в ту сторону, не успел закончить маневр за 55 секунд и после включения двигательной установки потерял ориентацию и упал, уточнил Иванов.

Как произошла авария

Замглавы "Роскосмоса" пояснил, что азимут (угол между направлением на север и на какой-либо объект) старта на Восточном составляет 168,8 градуса. "Союз" после взлета должен был повернуться на азимут 354 градуса, а "Фрегат" после отделения от третьей ступени ракеты - еще на 10 градусов, на азимут 344. Перед запуском система управления "Союза" вычислила для себя кратчайший путь до азимута 354 через вращение от азимута космодрома против часовой стрелки на 174 градуса, а разгонный блок, вместо того, чтобы рассчитать вращение до азимута 344 также против часовой стрелки, вычислил свой поворот в другую сторону - по часовой стрелке на 175 градусов.

Когда ракета после взлета - с 5 по 22 секунду - начала поворачиваться против часовой стрелки на азимут 354, рассчитанный компьютером РБ поворот в другую сторону начал увеличиваться и вырос до 363 градусов. "Орбита РБ [после отделения от третьей ступени ракеты] была незамкнутая, до включения маршевого двигателя оставалось 55 секунд, а скорость вращения РБ составляет 1 градус в секунду. Он успел повернуть на 55 градусов (из 363), затем включилась двигательная установка, дальше - неконтролируемая потеря ориентации и падение", - рассказал Иванов.

Если бы система управления РБ рассчитала свое вращение, как и ракета, против часовой стрелки, то с поворотом "Союза" число градусов до нужного "Фрегату" азимута составило бы всего около 10.

Замглавы Роскосмоса подчеркнул, что некорректная работа алгоритма вызвана стечением нескольких условий, ранее не встречавшихся вместе: первый старт комплекса "Союз-2.1б" - "Фрегат" с Восточного; величина азимута старта на Восточном; запуск на солнечно синхронную орбиту и необходимость уложить отделяющиеся части ракеты-носителя в выбранные поля падения, что определило азимуты выведения для ракеты и РБ.

Если бы запуск "Союза" с "Фрегатом" был проведен с Байконура, Куру или Плесецка, где другие азимуты старта, - "разгонник" рассчитал бы свое вращение против часовой стрелки, в одну сторону с ракетой. С другой стороны, отметил Иванов, первый запуск с Восточного 28 апреля 2016 года был выполнен штатно, хотя ракета была той же серии ("Союз-2.1а"), орбита и азимуты такие же. Однако там использовался другой разгонный блок ("Волга") с иной логикой работы системы управления.

Замглавы "Роскосмоса" добавил, что существующие математические методы моделирования выведения космических аппаратов не могли выявить некорректную работу алгоритма системы управления "Фрегата" до старта. Иванов отметил, что за 20 лет с действующим алгоритмом системы управления "Фрегата" было выполнено более 60 успешных запусков.

С "железом" и полетным заданием все в порядке

Иванов отметил, что все работы, проведенные на стартовом и техническом комплексе космодрома во время подготовки к запуску, не могли привести к подобному результату, и "никаких замечаний в работе систем космодрома Восточный не обнаружено". Также комиссия не выявила никаких замечаний в работе ракеты-носителя.

"Сам разгонный блок и его составные части (двигатели, система управления) отработали в соответствии с заданным алгоритмом, который был заложен еще в 1998 году при создании этого блока", - добавил Иванов. Он уточнил, что никаких вопросов к полетному заданию, к его составлению также не обнаружено - "полетное задание сформировано строго в соответствии с протоколом баллистических данных".

Иванов отметил, что такие проблемы с алгоритмом, которые привели к потере "Фрегата", "лечатся программными методами".