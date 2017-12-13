Кредитное соглашение с Турцией по ВТС согласовано, сообщил Путин



Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Кредитное соглашение с Турцией для военно-технического сотрудничества с РФ согласовано и готово к подписанию, заявил в понедельник российский лидер Владимир Путин.

"В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, я хочу подтвердить, надеюсь, будет подписано в самые ближайшие дни",- сказал Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.