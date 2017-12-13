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Кредитное соглашение с Турцией по ВТС согласовано, сообщил Путин

13.12.2017 РИА Новости 651 2
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Кредитное соглашение с Турцией для военно-технического сотрудничества с РФ согласовано и готово к подписанию, заявил в понедельник российский лидер Владимир Путин.

"В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, я хочу подтвердить, надеюсь, будет подписано в самые ближайшие дни",- сказал Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 1746
315
№1
13.12.2017 06:29
Стремно с турками связываться, блажь в голову взбредет - кинут, их совесть в кармане.
-1
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RU
4KOt
319
№2
13.12.2017 11:04
это о бОльшей части стран можно сказать
+1
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