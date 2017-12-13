Кредитное соглашение с Турцией по ВТС согласовано, сообщил Путин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Кредитное соглашение с Турцией для военно-технического сотрудничества с РФ согласовано и готово к подписанию, заявил в понедельник российский лидер Владимир Путин.
"В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, я хочу подтвердить, надеюсь, будет подписано в самые ближайшие дни",- сказал Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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12.12.2017
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№1
13.12.2017 06:29
Стремно с турками связываться, блажь в голову взбредет - кинут, их совесть в кармане.
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