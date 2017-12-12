Вооруженные Силы России получили сотый истребитель Су-30СМ

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), сотый истребитель Су-30СМ, построенный на Иркутском авиазаводе для Вооруженных Сил Российской Федерации, завершил комплектование эскадрильи авиаполка ЗВО в Курской области.

11 декабря 2017 года звено истребителей Су-30СМ завершило перебазирование в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Курской области, для комплектования первой боевой авиационной эскадрильи.

Сотый истребитель Су-30СМ (бортовой номер "82 красный", серийный номер 10МК5 1506), полученный Вооруженными Силами России, во время вылета из аэропорта Толмачево (Новосибирск) после промежуточной посадки при перелете из Иркутска на аэродром Халино (Курск), 09.12.2017 (с) Артём Орлов / vk.com/artemorlovnsk

9 декабря экипажи самолетов, после принятия их на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части, приступили к длительному перелету с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром постоянного базирования ЗВО в Курской области.

"Российские тяжелые многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ успешно перебазировалось с аэродрома авиазавода "Иркут". Они совершили перелет в сложных метеоусловиях с двумя посадками с протяженностью более 5 тыс. километров. Также в состав новой боевой эскадрильи вошел сотый борт, созданный на авиазаводе для комплектования воинских авиационных частей воздушно-космических сил Российской Федерации", - заявил временно исполняющий обязанности командира авиационной дивизии ЗВО полковник Роман Костенюк.

В 2018 году поставки новых типов самолетов продолжатся. Будет сформирована еще одна боевая эскадрилья, вооруженная сверхманевренными истребителями нового поколения.

Комментарий bmpd. Таким образом, как уже сообщалось, в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Халино (Курск) вошли три новых истребителя Су-30СМ. Самолеты имеют красные бортовые номера "78", "81" и "82" (соответствующие серийные номера 10МК5 1502, 10МК5 1505 и 10МК5 1506) и были построены Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" по программе 2017 года.

Прибытие 11 декабря в Халино этих трех машин позволило завершить укомплектование истребителями Су-30СМ в составе 14-го полка одной авиационной эскадрильи по полному штату (12 машин), в ходе начатого в 2017 году перевооружения полка с "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ на самолеты Су-30СМ.

Ранее в состав 14-го полка прибыли девять истребителей Су-30СМ, построенных ИАЗ по программе 2017 года. Первые два истребителя Су-30СМ (красные бортовые номера "71" и "72", серийные номера 10МК5 1412 и 10МК5 1413) прибыли в Халино 3 июня 2017 года, следующие два (красные бортовые номера "73" и "74", серийные номера 10МК5 1414 и 10МК5 1415) прибыли 27 июля, и следующие два (красные бортовые номера "75" и "76", серийные номера 10МК5 1416 и 10МК5 1417) прибыли 28 августа. 3 октября в Халино прибыл также истребитель с бортовым номером "77 красный" (серийный номер 10МК5 1501; вместе с ним изначально должен был перегоняться и самолет с бортовым номером "78 красный"), а 28 октября прибыли два истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами "79" и "80" (серийные номера 10МК5 1503 и 10МК5 1504).

Истребители с бортовыми номерами "81" и "82" совершили первые полеты в Иркутске 24 и 31 октября 2017 года. Самолет с бортовым номером "78" был поднят в воздух на ИАЗ еще 30 июля, и планировался к перегону в Курск еще 3 октября, однако задержался на ИАЗ более чем на два месяца.

Помимо упомянутых 12 Су-30СМ, поступивших к настоящему времени в 2017 году в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка в Халино, еще пять Су-30СМ были переданы в этом году в состав Морской авиации ВМФ России - два истребителя (синие бортовые номера "71" и "72", серийные номера 10МК5 1410 и 10МК5 1411) в конце мая, и еще три (синие бортовые номера "73", "74" и "75", серийные номера 10МК5 1418, 10МК5 1419 и 10МК5 1420) - в августе. Все эти пять машин поступили в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродроме Черняховск (Калининградская область).

Суммарно с 2012 года для Министерства обороны России было законтрактовано 116 самолетов Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС (ВКС) России, и еще 28 - для Морской авиации ВМФ России. К настоящему времени ВКС России в рамках подписанных контрактов получили таким образом 80 истребителей Су-30СМ (из них 12 в 2016 году и 12 новых в Халино в 2017 году), а Морская авиация - 20 (из них семь в 2016 году и пять новых в Черняховск в 2017 году). Еще шесть истребителей Су-30СМ были в 2015-2016 годах поставлены Казахстану.

Прибывший в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 11 декабря самолет 10МК5 1506 (бортовой номер "82 красный") стал, таким образом, сотым поставленным Министерству обороны России бортом Су-30СМ. В результате Су-30СМ стал вторым боевым самолетом, поставленным Вооруженным Силам России в постсоветский период в количестве 100 и более единиц (первым стал фронтовой бомбардировщик Су-34).

Два из трех новых истребителей Су-30СМ с красными бортовыми номерами "78" и "81" (соответствующие серийные номера 10МК5 1502 и 10МК5 1505) ВКС России постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) при перелете из Иркутска на аэродром Халино (Курск), 09.12.2017 (с) Призрачный Гонщик / vk.com ( ссылка )