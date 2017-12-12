Группа продленного ДНЯО



Подготовка бомбы B61 к тесту.

Источник: NNSA Подготовка бомбы B61 к тесту.Источник: NNSA

Ядерные планы Пентагона осуждают даже американские эксперты

Национальная администрация по ядерной безопасности США (НАЯБ) направила в конгресс доклад о планах поддержания боеготовности американского атомного арсенала в 2018 финансовом году (2018 Stockpile Stewardship and Management Plan, SSMP 2018) и на перспективу.

Как следует из документа, на 1 февраля, а это конечный срок выхода на уровни СНВ, определенные подписанным в 2010 году в Праге Соглашением об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений, арсенал США будет включать не более 1550 развернутых ядерных боезарядов (ЯБЗ) и около 2500 резервных ЯБЗ.

В настоящее время американская ядерная триада оснащена 12 типами ЯБЗ, в том числе пятью для БРПЛ (Mk4 W76-0, Mk4A W76-1, Mk5 W88) и МБР (Mk12A W78, Mk21 W87) и семью для гравитационных бомб и крылатых ракет (B61-3, 4, 7, 10, 11, B83-1, W80-1 – ALCM).

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В 2018 году НАЯБ продолжит реализацию запущенной около 20 лет назад программы продления на 30 лет срока эксплуатации основных ЯБЗ (Life Extension Program – LEP), в основе которой замена ядерных и обычных компонентов (взрывателей, трактов газопередачи, кабелей, вентилей и т. д.). На дальнейшее обновление ЯБЗ W76-0 выделено 220 миллионов долларов с расчетом на то, что весь проект будет завершен к концу 2019-го, когда около двух тысяч специзделий под названием W76-1 с годностью вплоть до 2050 года будут переданы ВМФ. Аналогичные работы в отношении ЯБЗ W87 планируется завершить к 2024-му, серийное производство обновленных W88 – начать в конце 2019-го, а W80-4 LEP – в 2025-м. Выпуск первых универсальных ЯБЗ B61-12 LEP с регулируемой мощностью на замену старой серии В-61 намечен на середину 2020 года, причем весь проект обойдется бюджету в 10 миллиардов долларов.

В перспективном плане ставка делается на переход к концу 2030-х к сокращенному наполовину количеству типов боезарядов и оснащению арсенала США по схеме 3+2 на основе взаимозаменяемых ядерных боезарядов для МБР и БРПЛ (IW1-IW3), а также зарядов В61-12 и W80-4 (Long Range Stand-Off – LRSO).

Большое внимание уделяется наращиванию производства центральных плутониевых частей (ЦПЧ) как неотъемлемого элемента ядерного заряда. Если в 2018 году намечено выпустить четыре ЦПЧ на производственной площадке Лос-Аламосской национальной лаборатории, то в 2024-м – уже 10, а к 2030-му – 50–80.

Всего на вышеуказанные работы в 2018 финансовом году НАЯБ выделено 10,2 миллиарда долларов, что на 11 процентов больше по сравнению с 2016-м.

Обращает на себя внимание формулировка SSMP 2018 относительно возможности подземных ядерных испытаний. Если в изданной в 1993-м президентской директиве PDD-15 НАЯБ ставилась задача быть готовой к их возобновлению не позднее чем через два-три года после принятия в случае необходимости соответствующего политического решения, то теперь речь идет о сроке 6–10 месяцев, хотя при этом и говорится о проведении некоего упрощенного теста.

Примечательна негативная реакция экспертов авторитетной НПО – Федерации американских ученых – на подобную постановку вопроса: мол, с каким багажом поедет делегация Соединенных Штатов на обзорную конференцию ДНЯО в 2020 году, если вдобавок к указанной вредной инициативе США отказываются ратифицировать ДВЗЯИ и намекают на возможность выхода из российско-американского договора по ракетам средней и меньшей дальности?

Владимир Рыбаченков, советник МИДа РФ в отставке

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 48 (712) за 13 декабря 2017 года