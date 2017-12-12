"Ерш"-долгожитель



Атомная подводная лодка проекта 671 «Ерш».

Источник: bnvnsk.ru Атомная подводная лодка проекта 671 «Ерш».Источник: bnvnsk.ru

Участники создания АПЛ 671-го проекта вспомнили родословную "Хаски"

50 лет назад в состав ВМФ СССР одновременно поступили головные атомные подводные лодки сразу трех проектов разных КБ – 671 разработки "Малахита", 667 – "Рубина" и 670 – "Лазурита". В свое время эти АПЛ несли на себе основную нагрузку по ядерному сдерживанию и обеспечению паритета во всех районах Мирового океана. Последние модификации рубиновских и малахитовских кораблей до сих пор в строю.

50-летию службы атомарин 671-го проекта была посвящена научно-техническая конференция, организованная разработчиком семейства – СПМБМ "Малахит" и одним из основных заводов-строителей – Адмиралтейскими верфями. АПЛ заметно расширили возможности нашего флота. Головная К-3 проекта 627 была принята на вооружение в 1958 году, и сразу же обозначились пожелания, технические и функциональные, для последующего развития атомных лодок.

“Поблагодарив коллег, наша лодка вновь исчезла из поля зрения натовских локаторов”

Среди задач, которые ставились перед создателями многоцелевых АПЛ второго поколения, значились использование новой, более прочной маломагнитной стали, повышение глубины погружения, переход на переменный ток, внедрение новой парогенераторной установки, дальнейшее развитие автоматики и систем управления. Как отметил генеральный директор АО "СПМБМ "Малахит" Владимир Дорофеев, появилась насущная необходимость в создании нового корабля, который вобрал бы в себя все лучшее, что было на подлодках первого поколения, и при этом обеспечил решение проблем, вскрытых при эксплуатации. Результатом стала крейсерская АПЛ 671-го проекта, предназначавшаяся для борьбы с атомными подводными ракетоносцами противника, противодействия кораблям, развернутым на рубежах противолодочной обороны, а также для прикрытия наших конвоев от вражеских ударов.

Проектные работы по техническому заданию ВМФ под наблюдением Первого института Министерства обороны проводились "Малахитом" с 1959 года под руководством главного, а впоследствии генерального конструктора Георгия Чернышева. Успех проекта обеспечила совместная плодотворная работа флота, проектного бюро "Малахит" и Адмиралтейских верфей. Герой России Владимир Александров, возглавлявший предприятие более четверти века и пришедший на завод мастером как раз тогда, когда начинались работы над атомоходом, вспоминает: "Если бы не было 671-го проекта, я не очень четко представляю себе судьбу завода в тот период. Верфи в начале 60-х годов испытывали определенные трудности: сворачивалась программа, связанная с выпуском дизель-электрических подводных лодок 615-го проекта, прекращалось строительство тяжелых крейсеров. И здесь огромную роль сыграл директор завода Борис Хлопотов, человек с определенной народной хитрецой, глубоко знающий судостроение. Он сумел создать группу специалистов, которые подготовили расчетные документы под строительство атомных подводных лодок. В ЦК партии и правительстве идея нашла понимание, и в 1963 году вышло постановление о развитии завода. С этого момента началась модернизация и развитие 12-го цеха, ряда участков, ожило наше конструкторско-технологическое бюро, был произведен набор трех тысяч рабочих с выделением жилья. Конечно, в процессе постройки было немало трудностей и недостатков с точки зрения качества исполнения, надежности отдельных систем и устройств. К чести заводчан, они прислушивались к критике и старались решать эти задачи. Хотел бы отметить особую роль 1-й флотилии Северного флота. Вместе с моряками каждый год проводили совещания, где рассматривали состояние техники, удачи и неудачи. Это позволило от заказа к заказу добиваться все лучших результатов. Я начал руководить верфями с 1984 года, и семь подводных лодок, которые тогда построили, показали очень высокое качество. Последняя из них сдана в 1992-м".

Забытые темпы

Атомные подлодки 671-го проекта получились очень удачными: надежными, малозаметными, быстроходными, спокойно погружались на 400 метров, имели скорость более 30 узлов и два с лишним месяца могли находиться в автономном плавании.

Владимир Дорофеев обратил внимание на немыслимую сейчас интенсивность работы: "Технический проект корабля был защищен в 1960 году, документация передана на завод в 1962-м, головной корабль принят в состав ВМФ в 1967-м. То есть от завершения разработки техпроекта до поднятия военно-морского флага прошло всего шесть лет. С точки зрения нашей сегодняшней действительности – сроки фантастические. Да, корабли стали больше, но сроки создания выросли непропорционально".

Высокие тактико-технические характеристики АПЛ проекта 671 были получены в результате удачного сочетания новых технических решений. Это симметричная форма корпуса с оптимальными пропульсивными качествами, крестообразное оперение, где большие горизонтальные рули дополнялись малыми, предназначенными для управления на высоких скоростях, "правильная" носовая оконечность с грамотным расположением торпедных аппаратов и крупногабаритной антенной гидроакустики. Одновальная энергетическая установка с двумя водяными реакторами обеспечивала повышенную надежность. Блочная компоновка паротурбинной установки улучшила виброакустические характеристики и упростила монтаж. Из внедренных новшеств стоит назвать применение новой высокопрочной корпусной стали, использование в энергетических системах трехфазного переменного тока, широкое внедрение дистанционного управления исполнительных механизмов.

Огромный вклад в создание проекта внесли разработчики комплектующего оборудования: ОКБМ имени И. И. Африкантова, где создали ЯЭУ, СКБ Кировского завода, создавшее паротурбинную установку, специалисты ЦНИИ имени А. Н. Крылова, ЦНИИ КМ "Прометей", "Авроры", "Гранита", "Электрона", "Гидроприбора", "Новатора", "Океанприбора" и еще десятков коллективов, придумавших и изготовивших передовые по тем временам системы корабля. Как выразились участники конференции, в ходе совместной творческой работы над 671-м проектом возникла школа строительства многоцелевых АПЛ.

В 1967 году головная К-38 (заводской заказ № 600) была принята в состав Северного флота. Первым командиром корабля стал капитан 2-го ранга Евгений Чернов, будущий вице-адмирал, Герой Советского Союза.

Обогнавшая техзадание

На юбилейную конференцию создателей 671-го проекта пришли десять моряков из первого экипажа головной подлодки, которые вспомнили массу любопытных эпизодов рождения корабля. Как работали в три смены без выходных, как вели готовую лодку в плавдоке через разведенные невские мосты, как на испытаниях переборщили с дифферентом и пришлось всплывать в аварийном режиме, как в стоместной подлодке на первых выходах в море жили и работали свыше 300 человек. Но особенно интересны тогдашние ноу-хау.

Уже на подлодках второго поколения было решено перейти от отдельных гидроакустических станций к комплексам. Причем новая система оказалась настолько чувствительной по дальности обнаружения цели, что в несколько раз превосходила параметры технического задания. А поскольку корректировка ТЗ очень длительный и хлопотный процесс, пошли на хитрость, заменив единицы измерения с морских кабельтовых на сухопутные километры. Переход с постоянного на переменный ток позволил уменьшить габариты бортового электрооборудования и повысить его надежность. Впервые была внедрена система управления кораблем, на которую были завязаны 250 корабельных комплексов, узлов и механизмов с полутысячей источников информации. Разработанный тогда алгоритм используется на субмаринах до сих пор. Шаг за шагом совершенствовалось вооружение подводной лодки от торпед к ПЛУР и крылатым ракетам.

В общей сложности за четверть века в Ленинграде и Комсомольске-на-Амуре было построено 48 подводных лодок 671-го проекта. Причем из-за аварий не потеряно ни одного корабля, не погиб ни один моряк.

По мере развития у 671-го проекта под кодовым именем "Ерш" появились модификации: 671В оснащалась ракетно-торпедным комплексом "Вьюга", 671К – ракетным комплексом с КРБД C-10 "Гранат" (SS-N-21). На 671РТ "Семга" установлен дизель-генератор увеличенной мощности, а два 533-мм торпедных аппарата заменены на более мощные 650-мм. На 671РТМ "Щука" один семилопастный винт заменен двумя четырехлопастными, что снизило шумность, модернизировано радиоэлектронное вооружение. 671РТМК, кроме того, вооружена КР "Гранат".

По мнению западных экспертов, 671-й проект, особенно его последние модификации отличались сравнительно низким уровнем внешнего шума и по этому показателю были близки к американским субмаринам типа "Лос-Анджелес". Достаточно вспомнить, как переполошились наши заклятые друзья, когда 29 февраля 1996 года во время учений флота НАТО в самой середине их корабельного ордера всплыла наша АПЛ К-448 "Тамбов" проекта 671РТМК, которую они до этого не видели, и попросила оказать медицинскую помощь одному из моряков – тому требовалась срочная операция из-за угрозы перитонита. Подводник был доставлен на британский эсминец "Глазго", а оттуда вертолетом в госпиталь. Поблагодарив коллег, наша лодка погрузилась и вновь исчезла из поля зрения натовских локаторов. После чего о сверхскрытности наших субмарин долго писала западная пресса.

За создание первой серии кораблей 671-го проекта в 1970 году главному конструктору Георгию Чернышеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда, большую группу специалистов наградили орденами и медалями.

Сейчас в составе ВМФ находятся три подлодки 671РТМК, хотя основную нагрузку многоцелевых атомоходов несут малахитовские субмарины 971-го проекта третьего поколения. Боевой состав пополняют и универсальные подводные крейсеры четвертого поколения 885-го проекта "Ясень", также разработанные в СПМБМ. Головной крейсер "Северодвинск" уже служит на Севере, "Казань" спущен на воду. На Севмаше в разной степени готовности "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск" – до 2020 года планируется сдать шесть "Ясеней".

Малахитовцы тем временем уже вовсю работают над АПЛ пятого поколения "Хаски". И как отметил Владимир Дорофеев, перед проектным бюро ставится задача по снижению трудоемкости строительства корабля при безусловном достижении технических характеристик. Ведь "Малахит" всегда создает корабли не просто конкурентоспособные, но превосходящие зарубежные аналоги. Это советская школа. При проектировании подводных лодок будущего на новом техническом уровне реализуются решения, отработанные на первой многоцелевой АПЛ 671-го проекта.

Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК" (Санкт-Петербург)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 48 (712) за 13 декабря 2017 года