Подводные камни нового поколения



Проектное изображение перспективной американской атомной подводной ракетной лодки типа Columbia.

Источник: General Dynamics Electric Boat Проектное изображение перспективной американской атомной подводной ракетной лодки типа Columbia.Источник: General Dynamics Electric Boat

"Колумбия" способна вывести из строя любые другие американские проекты

По планам ВМС США на 2018 финансовый год предполагается закупить девять новых боевых кораблей. В их числе атомный авианосец "Джеральд Форд" (CVN-78), две ПЛАТ "Вирджиния", два эсминца УРО типа DDG-51, два боевых корабля прибрежной зоны, танкер TAO-205 и буксир-спасатель.

В декабре 2016 года ВМС объявили, что планируют увеличить численность боевых и вспомогательных кораблей до 355 единиц, поддерживая их эксплуатацию на требуемом уровне. В марте 2015-го их в соответствии с оценкой структуры этого вида вооруженных сил FSA (Force Structure Assessment) было 308.

Обещано Трампом

В последние годы корабельный состав ВМС США обычно насчитывал 270–290 наименований. Его увеличение до 355 примерно соответствует численности, объявленной в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа, – 350 единиц. Корректировка на пять кораблей, как подчеркивают американские военные аналитики, произведена в соответствии с национальной военной стратегией.

“Совместно с Великобританией, которая заменяет свои "Авангарды", США работают над унифицированным ракетным отсеком”

Если сравнить сегодняшние планы ВМС США с их запросами в 2015 году, то увеличение на 47 единиц соответствует 15-процентному росту. Согласно расчетам Исследовательской службы конгресса США, чтобы к концу 30-летнего периода (2017–2046 ф. г.) иметь желаемые 355, флоту потребуется дополнительно от 57 до 67 кораблей (если сроки службы уже находящихся в боевом составе не будут продлеваться с превышением плановых). А по прикидкам бюджетного бюро конгресса США – даже 73–77.

Обсуждая перспективные планы и пробивая их решение у законодателей, командование ВМС США планирует произвести закупку новейшей головной атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа "Колумбия" (Columbia) SSBN-826 в 2021 финансовом году. Создание АПЛ нового поколения ранее называлось Программой замены ПЛАРБ "Огайо" (Ohio replacement program – ORP или SSBN(X), которая предусматривала проектирование и строительство 12 лодок нового класса вместо 14 "Огайо", находящихся в настоящее время на вооружении американского флота. Военно-морские силы США считают создание ПЛАРБ "Колумбия" самой приоритетной программой по своему ведомству.

АПЛ "Колумбия". Источник: vpk-news.ru

Как указывается в отчете Исследовательской службы конгресса, ВМС запросили на 2018 финансовый год 842,9 миллиона долларов на финансирование заблаговременных закупок AP (advance procurement) и 1,041 миллиарда на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по этой программе. В январе 2017-го стоимость закупки головной лодки типа "Колумбия" определялась в 8,2 миллиарда долларов (в ценах на тот момент) без учета нескольких миллиардов на проектирование и документацию для всей серии. Средняя цена каждого корабля со 2-го по 12-й, значившаяся в предварительных расчетах, – 6,5 миллиарда (в ценах 2017 года).

В минувшем марте в отчете Главного контрольно-финансового управления конгресса США была представлена оценка приоритетных закупок Пентагона. Общая стоимость программы "Колумбия" достигала примерно 100,2 миллиарда долларов в ценах 2017 года, в том числе около 12,6 миллиарда на НИОКР и порядка 87,4 миллиарда на постройку. Аналитики в связи с этим высказывают сомнение в возможностях ВМС финансировать необходимыми темпами закупку кораблей других типов, что может существенным образом сказаться на претворении в жизнь предвыборных обещаний президента. Конгресс должен рассмотреть вопросы, вызываемые реализацией программы "Колумбия" в 2018 финансовом году, и принять решения либо по одобрению представленного военно-морскими силами бюджета, либо по его сокращению или изменению. Причем от законодателей ждут обсуждения не только стоимости, но и производственного графика и технических рисков. Главным же будет потенциальное влияние на финансирование других кораблестроительных программ ВМС США.

Битва за строку

Американский флот не может позволить себе строительство нового поколения ПЛАРБ для замены лодок типа "Огайо" на бюджетные средства без серьезных сокращений других программ, в связи с чем продолжает поиск дополнительных источников. Эксперты подчеркивают, что отсутствие гарантированного полного финансирования по-прежнему угрожает и "Колумбиям", и всему плану военного кораблестроения в США.

Поскольку 21 сентября подразделению "Электрик боат" корпорации "Дженерал дайнэмикс" (General Dynamics Electric Boat – GDEB) был выдан контракт объемом пять миллиардов долларов на разработку новой ПЛАРБ, ВМС США планируют оформить закупку головной лодки и начать ее строительство в 2021 финансовом году. Сделка с "Дженерал дайнэмикс" охватывает весь комплекс проектирования, включая компоненты и технологии, плюс создание прототипа. В настоящее время программа находится на стадии инжиниринговых работ и подготовки производства.

Хотя ВМС и покрывают первоначальные затраты на разработку на данном этапе, этот вид вооруженных сил рассчитывает на отдельную строку федерального финансирования основных расходов, когда он начнет строить подводные лодки, как делалось в прошлые годы для некоторых стратегических программ. Американские законодатели обсудили вопрос, но не смогли обеспечить выделение средств существенным наполнением. А с учетом экономического климата в Вашингтоне у командования ВМС растет озабоченность тем, что флоту придется оплачивать большую часть расходов из собственных фондов. Если так, программы военного кораблестроения могут попасть под сокращение или даже будут аннулированы. Должностные лица ВМС ясно дали понять, что у них не останется выбора.

Нация за все заплатит

Если бы ВМС пришлось заплатить даже за половину необходимого отдельного финансирования программы ПЛАРБ "Колумбия", в котором она нуждается, как об этом было сообщено конгрессу, военно-морские силы должны были бы исключить из 30-летнего плана до 16 других кораблей, в том числе четыре ПЛАТ типа "Вирджиния", четыре эсминца и еще восемь боевых единиц. "Это законопроект, за который должна заплатить нация, – заявил командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон. – Мы просто первые из трех видов ВС США, чтобы сделать это".

Выступая перед инвестиционными аналитиками, Майкл Петтерс, генеральный директор одной из двух крупнейших кораблестроительных корпораций США "Хантингтон Ингаллс Индастриз" (Huntington Ingalls Industries – HII), отметил, что нужно определить, как программа ПЛАРБ типа "Колумбия" будет финансироваться без влияния на другие критически важные приоритеты отрасли. Компания "Ньюпорт ньюс шипбилдингс" (штат Вирджиния), входящая в HII, станет одной из двух верфей, разрабатывающих и строящих ПЛАРБ "Колумбия". По мнению Петтерса, средства, выделяемые на корабли для ВМС США, в последние годы остаются на одном уровне, поэтому этот вид ВС изо всех сил борется с секвестрированием и последствиями Закона о бюджетном контроле. HII и другие судостроители надеялись, что на флот, обещанный Трампом, будет выделяться больше денег. Одной из программ, указанных Петтерсом в группе риска, является десантный транспорт-док следующего поколения LX(R), созданный на основе проекта УДК LPD 17.

Как отметил адмирал Ричардсон, ВМС стараются избегать ситуации, когда флот и нация вынуждены выбирать между ПЛАРБ "Колумбия" и ПЛАТ "Вирджиния": "Мы не хотим торговать ударом для сдерживания. Мы хотим построить все лодки этих типов, это наш план. Одним из наших преимуществ, где у нас есть превосходство, является подводное, и мы хотим его сохранить". У "Колумбии" и "Вирджинии", подчеркнул бывший подводник Ричардсон, совершенно разные задачи.

И шахт поменьше

Для "Колумбии" создается новый электродвигатель. "За этим, однако, – признал Ричардсон, – очень мало технологий, которые являются новыми". Это должно привести к минимизации сюрпризов, увеличивающих расходы и создающих проблемы с надзорными органами и американскими законодателями, полагает адмирал.

Действительно, ВМС США уже сделали шаги по снижению затрат на ПЛАРБ "Колумбия". Совместно с Великобританией, которая заменяет свои "Авангарды" подлодками типа "Дредноут", Соединенные Штаты работают над унифицированным ракетным отсеком CMC (Common Missile Compartment). ВМС также планируют использовать для "Колумбий" дизайн, технологии и компоненты ПЛАТ "Вирджиния", что может удешевить стратегическую субмарину на 17 процентов в соответствующих статьях расходов. В то же время официальные представители ВМС заявили: вероятность, что ПЛАРБ "Колумбия" выйдет за расчетные показатели стоимости технического обслуживания, превышает 50 процентов.

История не в пользу ВМС США. "Расходы на головные корабли новых классов подводных лодок, построенных в 70–80-х, дают мало свидетельств того, что строить ПЛАРБ дешевле, чем ПЛАТ, – говорится в датированном началом года сообщении бюджетного бюро конгресса. – Первая подводная лодка типа "Огайо" была более дорогой, чем головные корабли двух классов ПЛАТ, построенные в этот же период".

Представители ВМС отмечают, что возраст существующих подводных сил сдерживания исключает любые отсрочки в программе ПЛАРБ нового поколения. Группировка "Огайо" первоначально насчитывала 18 единиц, которые были закуплены ВМС США в 1974–1991 финансовых годах. Корабли вошли в состав флота с 1981 по 1997-й. Они были рассчитаны на 30-летний период эксплуатации, однако затем пересертифицированы на 42 года службы.

Первые четыре лодки "Огайо" (SSBN 726-729) в 2002–2009-м переоборудованы в носители КР "Томагавк", в то время как каждая из оставшихся 14 субмарин несла на борту 24 БРПЛ "Трайдент" D-5. С 2018 года четыре пусковые шахты на каждой из 14 ПЛАРБ "Огайо" будут выведены из эксплуатации. Это сократит боекомплект БРПЛ на каждой лодке до 20 в соответствии с требованиями ограничения стратегических ядерных вооружений.

Первая из 14 "Огайо" с "Трайдентами" достигнет предела своего жизненного цикла в 2027-м. Остальные 13 лодок этого типа будут выходить из эксплуатации примерно один корабль ежегодно, то есть последнюю должны списать в 2040-м.

На "Колумбиях" по 16 шахт для БРПЛ, что уменьшит расчетную среднюю стоимость закупки новых лодок.

Николай Новичков, кандидат технических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 48 (712) за 13 декабря 2017 года