Звезды российского "Арбалета"



Военные учения десантно-штурмовой бригады ВДВ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военные учения десантно-штурмовой бригады ВДВ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВДВ развиваются с пониманием того, что это основа войск быстрого реагирования

Генштаб сообщил об освобождении Сирии от боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Какие уроки из контртеррористической операции извлекли Воздушно-десантные войска. В чем особенности боевой подготовки на современном этапе. На эти и другие вопросы "Военно-промышленного курьера" ответил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

– Андрей Николаевич, понятно, что окончательные результаты боевой учебы в войсках станут известны только в начале 2018-го. Но основные итоги подготовки и развития ВДВ в 2017 году уже, видимо, можно подвести?

“Проводятся конструкторские изыскания в области парашютов, в том числе специального назначения с высокими планирующими свойствами”

– Боевая учеба осуществлялась в строгом соответствии с планом деятельности войск на 2016–2020 годы. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Более того, интенсивность подготовки имеет хорошую динамику. Судите сами. В 2017-м проведено более 400 тактических и командно-штабных учений, из них около 300 с привлечением артиллерии и ПВО. Интенсивность мероприятий с боевой стрельбой увеличилась более чем на шесть процентов.

Как вы знаете, все уроки, занятия, стрельбы, тренировки, учения сегодня проводятся с элементами состязательности, а лучшие подразделения, достигшие высоких результатов, получают звание "Ударные". По итогам летнего периода обучения число определенных для присвоения этого почетного наименования увеличилось в три раза. А если взять учебный год в целом, в перечень "Ударные" по Вооруженным Силам РФ включено от ВДВ 17 воинских частей и подразделений: один полк, девять батальонов, семь рот. По состоянию на 1 декабря 2017 года они (после проверки комиссиями Главного управления боевой подготовки ВС РФ и центральных органов военного управления Минобороны) подтвердили свой высокий профессионализм.

– На военной коллегии министр обороны отметил, что в минувшем году проведена большая работа по оснащению войск перспективными и современными образцами ВВСТ. Их уровень достиг 60 процентов. А как в ВДВ?

– На сегодня в Воздушно-десантные войска поставлено более 11 тысяч новых и модернизированных образцов ВВСТ, что составляет более 90 процентов от плана гособоронзаказа на 2017 год. При этом доля современных вооружения и техники в войсках – 62 процента. В течение двух лет получено четыре батальонных комплекта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", это порядка 120 единиц. Из них два батальонных комплекта – на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады в текущем году. Кроме того, в войска поступило более 100 единиц модернизированных образцов, в том числе самоходных артиллерийских орудий 2С9-1М.

Продолжается совершенствование системы противовоздушной обороны. В течение 2015–2017 годов на вооружение подразделений ПВО поставлено около 500 единиц современных автоматизированных комплексов разведки и управления, новых ЗРК "Верба", более 30 модернизированных образцов ЗРК "Стрела-10 МН".

– Что можно сказать о том, как развиваются ВДВ, формируются новые воинские части?

Андрей Сердюков. Источник: kharkovforums.com

– Целью развития ВДВ является формирование в составе Вооруженных Сил РФ войск быстрого реагирования, представляющих собой хорошо подготовленные и оснащенные современными ВВСТ соединения и воинские части. Они должны обладать высокой мобильностью, быть способны к быстрой перегруппировке, развертыванию на любом направлении для проведения мероприятий стратегического сдерживания, причем как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Хочу особо отметить: строительство и развитие ВДВ ведется с пониманием того, что это основа войск быстрого реагирования.

1 декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в Феодосии (Республика Крым, подробнее – "Феодосийский десант") и отдельного ремонтно-восстановительного батальона в Московской области. В 2018-м во всех соединениях планируется завершить организационные мероприятия по формированию подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. Для увеличения боевой мощи планируется формирование танковых подразделений.

Укомплектованность ВДВ военнослужащими по контракту на текущий момент составляет более 70 процентов, обеспеченность военной и специальной техникой – 100 процентов.

– Некоторые эксперты говорят, что мы все еще живем на старом советском заделе разработок техники и вооружения. Как в ВДВ поставлена научная работа, какие НИОКР проводятся в интересах войск? Словом, каким вам видится завтрашний день?

– Основные усилия нашей научной работы в этом году были сосредоточены на выполнении ОКР, которые проводятся на различных направлениях.

В 2017 году принята на вооружение разведывательная химическая машина (РХМ-5М), разработанная по теме "Повозка-2". Довольно серьезные исследования проведены по линии развития средств ПВО. После завершения ОКР "Барнаул-Т" приняты на снабжение модуль планирования, десантируемый парашютным способом для подразделений ВДВ, который обеспечивает одновременное сопровождение ста воздушных объектов; модуль разведки и управления, десантируемый парашютным способом, который обеспечивает дальность обнаружения цели до 40 километров со временем развертывания до пяти минут.

Завершены государственные испытания учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки. Он предназначен для отработки действий с парашютной системой специального назначения "Арбалет" с момента отделения десанта от летательного аппарата до приземления в заданную точку, а также внештатных ситуаций, включая использование запасного парашюта. На комплексе одновременно могут заниматься до 10 военнослужащих.

С целью совершенствования системы управления ВДВ и расширения возможностей его автоматизации проводится ОКР "Кассиопея-Д". В результате появится базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления, который будет устанавливаться на бронированном гусеничном шасси БМД-4М, БТР-МДМ.

– Сегодня в армиях Запада большое внимание уделяется развитию и внедрению в войска роботизированных комплексов, беспилотных летательных аппаратов. Их роль подтвердили и события в Сирии. Как осуществляется роботизация средств вооруженной борьбы у "крылатой пехоты"?

“Во всех соединениях планируется завершить формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов”

– На этап государственных испытаний выходит опытно-конструкторская работа по созданию многофункционального робототехнического комплекса на базе легкого и среднего шасси для решения задач обеспечения боевых действий Сухопутных войск и ВДВ.

В части средств десантирования проводятся конструкторские изыскания в области людских парашютов, в том числе специального назначения с высокими планирующими свойствами. Задача – создание надежных систем, как управляемых, так и способных работать без вмешательства человека. Параллельно ведутся разработки грузовых парашютных систем (различной грузоподъемности).

Таким образом, опытно-конструкторские работы, проводимые на данный момент и запланированные на ближайшую перспективу, охватывают всю систему вооружения ВДВ.

– 1 декабря 2017 года в войсках и на флотах начался новый учебный год. Каковы основные задачи ВДВ в 2018-м?

– Основные усилия в новом учебном году будут направлены на повышение уровня боеспособности частей и соединений Воздушно-десантных войск. Одна из важнейших задач – повышение интенсивности мероприятий боевой подготовки войск без снижения качества проведения.

В 2018 году запланировано шесть КШУ с частями и соединениями ВДВ, в том числе под моим руководством. Кроме того, будет проведено около 450 тактических учений на местности с десантированием и боевой стрельбой с привлечением подразделений артиллерии и ПВО.

Воздушно-десантные войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями иностранных государств. Причем каждое второе проводится за пределами Российской Федерации.

Андрей Сердюков

Беседовал Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 48 (712) за 13 декабря 2017 года