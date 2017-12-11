Гособоронзаказ: Принят единый механизм регулирования цен



Сотрудники ПАО "Компания "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50.

Источник: Евгений Самарин / РИА Новости Сотрудники ПАО "Компания "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50.Источник: Евгений Самарин / РИА Новости

Разработанное ФАС России положение вступает в силу с 1 января 2018 года и устанавливает единый механизм госрегулирования цен на продукцию по ГОЗ на всех его стадиях: формирование, размещение и выполнение.

Уйти от затратного принципа

Положение № 1465 вводит единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа, сдерживать рост цен на продукцию ОПК за счёт применения в ценообразовании, так называемого, «расширенного индексного подхода».

Положение № 1465 вводит единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа

Ожидается, что новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и обеспечит:

- снижение издержек производства;

- внедрение современных технологий;

- повысит инвестиционную привлекательность оборонной промышленности;

- упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ за счет отсутствия ежегодного контроля регистрируемых цен и фактических расходов организаций ОПК.

ФАС России ожидает, что новая модель должна повысить эффективность закупок и обеспечит более управляемую кооперацию.

Комплексное применение законодательства

Практика госрегулирования цен на продукцию по ГОЗ показала, что достаточно большой перечень правовых актов в области ценообразования затрудняет их комплексное применение организациями ОПК и госзаказчиками при планировании, размещении и выполнении ГОЗ. При этом система ценообразования в сфере ГОЗ требует совершенствования в направлении стимулирования организаций ОПК к повышению эффективности их экономической деятельности и снижению издержек при производстве ВВСТ в неконкурентной среде.

Большой перечень правовых актов в области ценообразования затрудняет их комплексное применение

Решение этих вопросов может быть обеспечено за счёт двух аспектов.

Первый: принятие нормативного правового акта, устанавливающего единый механизм государственного регулирования цен на продукцию при формировании, размещении и выполнении ГОЗ, основанный на преемственности и взаимосвязи действующих методов:

- определения прогнозных цен;

- начальных (максимальных) цен (НМЦК) или цен госконтрактов, заключаемых с единственным поставщиком;

- уточнения цен на продукцию и цен госконтрактов при выполнении ГОЗ.

Второй: реформирование системы ценообразования в целях стимулирования к снижению затрат при производстве продукции по ГОЗ и внедрению передовых технологий, что позволит сдерживать рост цен на ВВСТ и обеспечить повышение инвестиционной привлекательности организаций ОПК.

Новым положением устанавливается порядок определения прогнозных цен на продукцию при формировании ГОЗ, с которым взаимосвязаны применяемые при размещении ГОЗ порядок определения НМЦК или порядок определения цены госконтракта, заключаемого с единственным поставщиком, в том числе порядок регистрации цен на поставляемую продукцию в ряде случаях.

Расширенный индексный подход

Также установлен единый порядок определения цен на продукцию по ГОЗ. При этом вводятся единые правила определения цен как на образцы ВВСТ, так и на продукцию, необходимую для их производства и поставляемую в рамках кооперации головного исполнителя, с использованием методов, которые предусматривают:

приоритет использования информации о рыночных ценах на продукцию, если эта продукция обращается на рынках товаров, работ, услуг, с применением конкурентных способов определения поставщиков;

определение цен на продукцию, поставляемую единственными поставщиками, на основе «расширенного индексного подхода».

Расширенный индексный подход – это предложенная ФАС мотивационная модель ценообразования с применением «индексного» метода расчёта цен.

Расширенный индексный подход – это предложенная ФАС мотивационная модель ценообразования с применением «индексного» метода расчёта цен, позволяющего организации получать дополнительную прибыль за счёт экономии, полученной за счёт снижения затрат на производство и реализацию продукции.

Так, «расширенным индексным подходом» предусматривается начиная с 2018 года определять затратным методом базовые цены на образцы ВВСТ и фиксировать их не менее чем на 6 лет, не пересматривая ежегодно, а только уточняя эти цены на устанавливаемый индекс-дефлятор.

Организации ОПК могут за счёт проведения мероприятий по повышению эффективности производства и снижению издержек оставлять у себя прибыль, полученную от достигнутой экономии

При этом организации ОПК могут за счёт проведения мероприятий по повышению эффективности производства и снижению издержек оставлять у себя прибыль, полученную от достигнутой экономии, и направлять её на инвестиционные цели и внедрение бережливых технологий.

Мотивационная модель

Фактически в 2018 году начинает внедряться мотивационная модель госрегулирования цен в сфере ГОЗ, которая будет стимулировать к оптимизации производства, снижению затрат и росту инвестиционной привлекательности организаций ОПК.

В 2018 году начинает внедряться мотивационная модель госрегулирования цен в сфере ГОЗ

Этот шаг в перспективе может позволить уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства и внедрению современных технологий.

Следует отметить, что базовая цена будет определяться затратным методом и подлежит пересмотру в случае изменения себестоимости более чем на 5 процентов в силу:

- существенного изменения объема производства продукции;

- внесения изменений в конструкторскую и/или техническую документацию;

- изменений законодательства;

- изменения курса рубля к иностранным валютам;

- изменения объема и состава затрат на подготовку и освоение производства.

Признаны утратившими силу все принятые за 20 лет постановления Правительства России

В целом, принятые решения позволят обеспечить единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении ГОЗ, сдерживать рост цен на ВВСТ за счёт применения в ценообразовании «расширенного индексного подхода», стимулировать организации к снижению затрат на производство продукции за счёт выполнения мероприятий по повышению эффективности их производства, роста производительности труда и экономии ресурсов.

С принятием нового положения признаны утратившими силу все принятые за 20 лет постановления Правительства России в сфере регулирования цен по гособоронзаказу.

Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России.