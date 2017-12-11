Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гособоронзаказ: Принят единый механизм регулирования цен

12.12.2017 Росинформбюро 193 0
0
Понравилась новость?
 0
ПАО "Компания "Сухой"
Сотрудники ПАО "Компания "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50.
Источник: Евгений Самарин / РИА Новости

Разработанное ФАС России положение вступает в силу с 1 января 2018 года и устанавливает единый механизм госрегулирования цен на продукцию по ГОЗ на всех его стадиях: формирование, размещение и выполнение.


Уйти от затратного принципа


Положение № 1465 вводит единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа, сдерживать рост цен на продукцию ОПК за счёт применения в ценообразовании, так называемого, «расширенного индексного подхода».

Положение № 1465 вводит единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа


Ожидается, что новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и обеспечит:

- снижение издержек производства;

- внедрение современных технологий;

- повысит инвестиционную привлекательность оборонной промышленности;

- упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ за счет отсутствия ежегодного контроля регистрируемых цен и фактических расходов организаций ОПК.


ФАС России ожидает, что новая модель должна повысить эффективность закупок и обеспечит более управляемую кооперацию.


Комплексное применение законодательства


Практика госрегулирования цен на продукцию по ГОЗ показала, что достаточно большой перечень правовых актов в области ценообразования затрудняет их комплексное применение организациями ОПК и госзаказчиками при планировании, размещении и выполнении ГОЗ. При этом система ценообразования в сфере ГОЗ требует совершенствования в направлении стимулирования организаций ОПК к повышению эффективности их экономической деятельности и снижению издержек при производстве ВВСТ в неконкурентной среде.

Большой перечень правовых актов в области ценообразования затрудняет их комплексное применение

Решение этих вопросов может быть обеспечено за счёт двух аспектов.


Первый: принятие нормативного правового акта, устанавливающего единый механизм государственного регулирования цен на продукцию при формировании, размещении и выполнении ГОЗ, основанный на преемственности и взаимосвязи действующих методов:

- определения прогнозных цен;

- начальных (максимальных) цен (НМЦК) или цен госконтрактов, заключаемых с единственным поставщиком;

- уточнения цен на продукцию и цен госконтрактов при выполнении ГОЗ.


Второй: реформирование системы ценообразования в целях стимулирования к снижению затрат при производстве продукции по ГОЗ и внедрению передовых технологий, что позволит сдерживать рост цен на ВВСТ и обеспечить повышение инвестиционной привлекательности организаций ОПК.


Новым положением устанавливается порядок определения прогнозных цен на продукцию при формировании ГОЗ, с которым взаимосвязаны применяемые при размещении ГОЗ порядок определения НМЦК или порядок определения цены госконтракта, заключаемого с единственным поставщиком, в том числе порядок регистрации цен на поставляемую продукцию в ряде случаях.


Расширенный индексный подход


Также установлен единый порядок определения цен на продукцию по ГОЗ. При этом вводятся единые правила определения цен как на образцы ВВСТ, так и на продукцию, необходимую для их производства и поставляемую в рамках кооперации головного исполнителя, с использованием методов, которые предусматривают:

  • приоритет использования информации о рыночных ценах на продукцию, если эта продукция обращается на рынках товаров, работ, услуг, с применением конкурентных способов определения поставщиков;
  • определение цен на продукцию, поставляемую единственными поставщиками, на основе «расширенного индексного подхода».

Расширенный индексный подход – это предложенная ФАС мотивационная модель ценообразования с применением «индексного» метода расчёта цен.

Расширенный индексный подход – это предложенная ФАС мотивационная модель ценообразования с применением «индексного» метода расчёта цен, позволяющего организации получать дополнительную прибыль за счёт экономии, полученной за счёт снижения затрат на производство и реализацию продукции.


Так, «расширенным индексным подходом» предусматривается начиная с 2018 года определять затратным методом базовые цены на образцы ВВСТ и фиксировать их не менее чем на 6 лет, не пересматривая ежегодно, а только уточняя эти цены на устанавливаемый индекс-дефлятор.


Организации ОПК могут за счёт проведения мероприятий по повышению эффективности производства и снижению издержек оставлять у себя прибыль, полученную от достигнутой экономии

При этом организации ОПК могут за счёт проведения мероприятий по повышению эффективности производства и снижению издержек оставлять у себя прибыль, полученную от достигнутой экономии, и направлять её на инвестиционные цели и внедрение бережливых технологий.


Мотивационная модель


Фактически в 2018 году начинает внедряться мотивационная модель госрегулирования цен в сфере ГОЗ, которая будет стимулировать к оптимизации производства, снижению затрат и росту инвестиционной привлекательности организаций ОПК.


В 2018 году начинает внедряться мотивационная модель госрегулирования цен в сфере ГОЗ

Этот шаг в перспективе может позволить уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства и внедрению современных технологий.


Следует отметить, что базовая цена будет определяться затратным методом и подлежит пересмотру в случае изменения себестоимости более чем на 5 процентов в силу:

- существенного изменения объема производства продукции;

- внесения изменений в конструкторскую и/или техническую документацию;

- изменений законодательства;

- изменения курса рубля к иностранным валютам;

- изменения объема и состава затрат на подготовку и освоение производства.


Признаны утратившими силу все принятые за 20 лет постановления Правительства России

В целом, принятые решения позволят обеспечить единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении ГОЗ, сдерживать рост цен на ВВСТ за счёт применения в ценообразовании «расширенного индексного подхода», стимулировать организации к снижению затрат на производство продукции за счёт выполнения мероприятий по повышению эффективности их производства, роста производительности труда и экономии ресурсов.


С принятием нового положения признаны утратившими силу все принятые за 20 лет постановления Правительства России в сфере регулирования цен по гособоронзаказу.


Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Росинформбюро
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 04:55
  • 1
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 12.12 03:01
  • 27
США и Россия приблизились к краху Договора о РСМД
  • 12.12 02:19
  • 3
Израильские ракеты вновь ударили по цели в Сирии
  • 12.12 02:17
  • 1
Как обновилась российская армия за пять лет
  • 12.12 02:03
  • 2
WSJ: Lockheed Martin установит для Пентагона на истребители F-15 лазерное оружие
  • 12.12 00:40
  • 1
Вице-министр аэрокосмической промышленности Казахстана: мы готовим запуск наноспутника
  • 11.12 23:35
  • 1151
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.12 22:21
  • 1
Израильской армии нужны женщины
  • 11.12 22:16
  • 5
Американский "Статус-6". США готовят ответ российской ядерной торпеде
  • 11.12 22:08
  • 2
Новый грузовой автомобиль "Богдан (МАЗ) 63172" для вооруженных сил Украины
  • 11.12 21:41
  • 126
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 11.12 21:10
  • 4
Американская ракета-убийца окажется полностью автономной
  • 11.12 21:09
  • 4001
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.12 20:37
  • 3
"Баргузин" уходит на запасный путь
  • 11.12 20:36
  • 12
"Ночной охотник" ничего не видит
другие обсуждаемые темы