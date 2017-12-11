ПВО позаимствует тактику у птиц для борьбы с дронами



Перехвата беспилотника птицей.

Источник: Reuters Перехвата беспилотника птицей.Источник: Reuters

В Великобритании ученые Оксфордского университета предложили использовать для перехвата беспилотников тактику охоты на пернатую дичь хищных птиц - ястребов, соколов и орлов.

Как сообщает журнал National Geographic, в ходе исследования специалисты зоологического факультета прикрепили к соколам-сапсанам миниатюрные камеры и GPS-трекеры. С их помощью орнитологи смогли отследить, как именно хищные птицы атакуют жертву. В качестве мишеней - применялись утки и другие птицы, являющиеся добычей соколов в дикой природе. Некоторые цели были привязаны к беспилотному аппарату тонким тросом. Всего в научном эксперименте принимало участие восемь сапсанов.

"Наблюдения показали, что сапсаны успешно перехватывают "движущиеся цели, которые не хотят быть пойманными". В частности, при охоте сапсаны используют метод пропорциональной навигации: они двигаются не вдогонку за жертвой, а ей наперерез", - сообщает издание.

Теперь ученые предлагают военным использовать свои разработки для создания дронов, которые могли бы патрулировать воздушное пространство и как соколы перехватывать другие беспилотники вблизи охраняемых объектов: аэропортов, промышленных предприятий и тюрем. Отметим, что инженеры и военные разных стран разрабатывают различные способы для борьбы с дронами. В частности, во Франции на перехват дронов орнитологи натренировали отряд из четырех орлов, которые получили имена в честь героев романа "Три мушкетера": Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Учения показали, что они хорошо справляются только с дронами среднего размера, с массой, сопоставимой с массой птиц (до пяти килограммов), а нейтрализовать более крупные машины они не способны. Поэтому в Китае и России создается ружье для охоты на дроны, которое посылает мощный электромагнитный импульс и аппарат теряет управление.

Кроме того, военные пытаются закамуфлировать беспилотники под птиц. В 2016 году в окрестностях сомалийской столицы Могадишо был сбит уникальный беспилотник, замаскированный под птицу. Предназначенный для разведки местности летательный аппарат даже совершал маховые движения крыльями.

Николай Грищенко