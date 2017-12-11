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ПВО позаимствует тактику у птиц для борьбы с дронами

12.12.2017 Российская газета 107 0
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Перехвата беспилотника птицей
Перехвата беспилотника птицей.
Источник: Reuters

В Великобритании ученые Оксфордского университета предложили использовать для перехвата беспилотников тактику охоты на пернатую дичь хищных птиц - ястребов, соколов и орлов.

Как сообщает журнал National Geographic, в ходе исследования специалисты зоологического факультета прикрепили к соколам-сапсанам миниатюрные камеры и GPS-трекеры. С их помощью орнитологи смогли отследить, как именно хищные птицы атакуют жертву. В качестве мишеней - применялись утки и другие птицы, являющиеся добычей соколов в дикой природе. Некоторые цели были привязаны к беспилотному аппарату тонким тросом. Всего в научном эксперименте принимало участие восемь сапсанов.

"Наблюдения показали, что сапсаны успешно перехватывают "движущиеся цели, которые не хотят быть пойманными". В частности, при охоте сапсаны используют метод пропорциональной навигации: они двигаются не вдогонку за жертвой, а ей наперерез", - сообщает издание.



Теперь ученые предлагают военным использовать свои разработки для создания дронов, которые могли бы патрулировать воздушное пространство и как соколы перехватывать другие беспилотники вблизи охраняемых объектов: аэропортов, промышленных предприятий и тюрем. Отметим, что инженеры и военные разных стран разрабатывают различные способы для борьбы с дронами. В частности, во Франции на перехват дронов орнитологи натренировали отряд из четырех орлов, которые получили имена в честь героев романа "Три мушкетера": Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Учения показали, что они хорошо справляются только с дронами среднего размера, с массой, сопоставимой с массой птиц (до пяти килограммов), а нейтрализовать более крупные машины они не способны. Поэтому в Китае и России создается ружье для охоты на дроны, которое посылает мощный электромагнитный импульс и аппарат теряет управление.

Кроме того, военные пытаются закамуфлировать беспилотники под птиц. В 2016 году в окрестностях сомалийской столицы Могадишо был сбит уникальный беспилотник, замаскированный под птицу. Предназначенный для разведки местности летательный аппарат даже совершал маховые движения крыльями.


Николай Грищенко
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Китай
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БПЛА
Военные учения

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