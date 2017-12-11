M17 выйдет за пределы армии



Пистолеты M18 и М17 американской армии.

Источник: military.com Пистолеты M18 и М17 американской армии.Источник: military.com

Победа в тендере XM17 Modular Handgun System, проведённом Минобороны США, позволит компании SIG Sauer заработать и на гражданском рынке. Вчера, 10 декабря, портал military.com сообщил о том, что SIG Sauer анонсировал создание лимитированной серии армейских пистолетов M17, предназначенной для всех желающих.

Победитель тендера XM17 Modular Handgun System был назван в январе этого года. Им оказался модернизированный пистолет SIG Sauer P320, доработанный с учётом требований Минобороны США и получивший название M17 (укороченная версия — М18). Новое оружие будет поставляться в войска в калибре 9?19 Parabellum, при этом пистолет является модульным и может быть легко переоборудован для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.

Согласно условиям тендера, Минобороны США подписало с компанией SIG Sauer контракт на производство 280 000 пистолетов на сумму $580 млн. Но победителю тендера этого оказалось мало, и он анонсировал выход лимитированной версии M17, которую распродадут на гражданском рынке.

Американские солдаты упражняются в стрельбе из новых пистолетов. Источник: military.com

Всего планируется выпустить 5000 гражданских комплектов M17. Продажи должны стартовать уже весной 2018 года, цену и комплектацию "армейско-гражданского" пистолета SIG Sauer объявит незадолго до начала продаж. На сегодняшний день известно, что в комплекте с пистолетом будет идти номерная памятная монета и письмо подлинности с подписью генерального директора SIG Sauer.

Отличием гражданского M17 от армейского пистолета станет возможность выбирать расположение предохранителя (кнопка на рукоятке или флажок под большой палец). Кроме того, гражданский пистолет лишится специального твёрдого смазывающего покрытия внутренних деталей, которое помогает пистолету функционировать в экстремальных условиях.