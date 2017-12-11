Дешево и сердито: как Украина возрождает свой флот



Украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко Украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный".Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко

Споры о том, как бы Украине поскорее возродить свой флот, ведутся еще с 2014 года, когда Россия отняла почти все наши корабли во время аннексии Крыма.

До начала событий на полуострове в составе ВМС Украины находился один фрегат, подводная лодка, четыре корвета и 26 вспомогательных кораблей.

Цифры не поражали воображение даже тогда, а с учетом потерь во время аннексии ситуация стала и вовсе плачевной. Радует хотя бы то, что во время крымских событий флагман "Гетьман Сагайдачный" находился в морском походе. Его экипаж вовремя сориентировался и не пошел на Севастополь, завернув в Одессу.

В результате переговоров Украине удалось вернуть часть своих кораблей, но ситуацию это не спасало: россияне вернули нам металлолом, а все более-менее боеспособные корабли просто оставили у себя. Приписать их к своему флоту Россия пока не решается, но зато, говорят, что спокойно разбирает их на запчасти.

"Владимир Великий"

Сначала задачу по возрождению флота поручили тогдашнему командующему ВМСУ Сергею Гайдуку, который решил не изобретать велосипед и продолжил развивать утопический план по строительству большого флота, состоящий из корветов, фрегатов и подводных лодок.

Впрочем, можно было догадаться, что реализовать этот план так и не удастся. Хотя бы потому, что Украина задумала строительство собственного корвета под названием "Владимир Великий" еще в 2005 году. Лишь в 2010 в Николаеве первый корабль серии наконец-то заложили в производство (а по плану их должно было быть четыре)… и за последующие четыре года не построили даже половины.

Главная проблема - цена. Стоимость одного такого корвета - 300 миллионов долларов. Космическая сумма, которой у Украины пока нет. А что уж говорить о постройке еще трех таких кораблей?

Такими темпами пришлось бы ждать своего "Владимира" еще минимум лет десять. А к моменту выхода в море он бы уже безнадежно устарел, и все можно было бы начинать сначала.

К тому же, обслуживание кораблей такого класса - дело непростое и затратное. Для этого требуется специальная база, которую Украина потеряла с аннексией Крыма. Строительство новой тоже стоило бы бюджету колоссальных денег и отняло бы кучу времени, которое в дефиците.

Другой план

В апреле 2016 года президент Петр Порошенко наконец-то уволил Гайдука с поста командующего флотом. А на его место назначили генерал-лейтенанта Игоря Воронченко.

При нем дело сдвинулось с мертвой точки. Новый командующий сразу же отказался от плана предшественников, выбирая между двумя другими концепциями развития.

Сначала Воронченко думал закупать за границей б/у корабли, которые уже выводятся из строя, но при этом все еще сохраняют боеспособность. Плюс в том, что Украина бы смогла быстро нарастить численность флота за сравнительно разумные деньги, но с точки зрения перспективы развития - это тупик.

Другой вариант - строительство собственного "москитного флота" на базе нескольких десятков сравнительно дешевых кораблей самого различного назначения - ракетных, патрульных, противоминных и т.д.

Этот план не настолько амбициозен, но зато он хотя бы реализуем. И похоже на то, что в ВМСУ решили двигаться именно в этом направлении. Так, в Миноброны уже заявили, что до 2020 года флот должен получить до 30 боевых кораблей и катеров.

К тому же, недавно в США напомнили о том, что готовы бесплатно передать Украине боевые катера класса Islands, которые уже давно ждут в американских портах. Однако есть нюанс.

Киев должен оплатить их транспортировку и заплатить американцам за обучение экипажей. По оценкам экспертов, все в сумме потянет на семь миллионов долларов. Сравнительно небольшие деньги, но пока Украина не готова их платить.

"Гюрза", "Кентавр" и "Лань"

Возможно потому, что прошлым летом на воду спустили уже четвертый бронекатер типа "Гюрза-М", который оснащен боевым модулем с автоматическим орудием, автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом, а также двумя противотанковыми ракетными комплексами "Барьер" с лазерной системой наведения.

Кроме того, к 2020 году в состав ВМСУ должны войти три ракетных катера проекта "Лань" и ракетно-штурмовые катера "Кентавр". По оценкам экспертов, Украине требуется не менее 20-25 таких кораблей, чтобы решать хотя бы самые элементарные задачи по защите акватории.

При этом американские Islands все равно бы очень пригодились в патрулировании, однако собственные корабли сейчас в приоритете.

Новая надежда

После аннексии Крыма Россия еще больше укрепила доминирующие позиции в Черном море. Поменять ситуацию за три года - нереально, однако радует уже то, что новое командование ВМСУ перестало "гоняться за журавлями", а взяло курс на планомерное развитие флота.

Если план удастся выполнить, то после 2020 года Украина уже хотя бы сможет себя защитить, а это уже большая победа.

Обозреватель (Украина)