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Доклад: Россия нарастила объемы продаж оружия

12.12.2017 Военное обозрение 241 0
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби
БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин

Общие объемы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг в 2016 году в целом выросли на 1,9 % по сравнению с 2015 годом, говорится в докладе международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Увеличение продаж вооружений зафиксировано в нескольких странах, в том числе в США и РФ.

"Продажи оружия в 2016 году выросли впервые после пяти лет непрерывного падения этих объемов. Американские компании, вошедшие в "Топ 100", увеличили свою долю в общем объеме продаж оружия на 4,0%. Общая доля США в мировых продажах оружия составляет 57,9 %. Западноевропейские компании увеличили совокупные продажи на 0,2%. Рост общих продаж российских компаний, внесенных в список 100 крупнейших в мире, составил в 2016 году 3,8%", – приводит данные доклады РИА Новости.

При этом Россия продемонстрировала снижение темпа роста продаж.

Экономические трудности, с которыми Россия столкнулась в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российских компаний,

отметил научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан.

Доля РФ в мировых продажах в целом составила 7,1%.

Исследователи особо выделили в этом году компании, которые они отнесли к категории "новых производителей". Они расположены в Бразилии, Индии, Южной Корее и Турции. При этом возглавили список растущих рынков производители Южной Кореи, увеличившие в прошлом году продажи на 20,6 %.

Как и раньше, в рейтинге продолжают доминировать компании из США и Западной Европы (63 фирмы из 100). Число российских компаний в списке снизилось с 11 в 2015 году до 10 в 2016-ом.

Первое место в "Топ 100" уже несколько лет занимает концерн Lockheed Martin, второе Boeing. Тройку замыкает Raytheon (все компании из США). Британская BAE Systems на четвертом месте.

Российская ОАК заняла 13 место, ОСК – 19-е, "Алмаз-Антей" – 24-е. "Вертолеты России" оказались на 29 месте.
11.12.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Бразилия
Великобритания
Индия
Россия
США
Турция
Южная Корея
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Алмаз-Антей
Вертолеты России
ОАК
ОСК
СИПРИ

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