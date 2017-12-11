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WP: разведка США 10 лет назад узнала о создании КНДР биологического оружия

12.12.2017 РИА Новости 141 0
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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американская разведка представила более десяти лет назад конгрессу США доклад о секретных разработках биологического оружия в КНДР, пишет газета Washington Post.

Как пишет издание, доклад был представлен за пять месяцев до первого ядерного испытания КНДР в 2006 году. Согласно отчету, тогда Северная Корея собрала группы ученых, однако им, предположительно, не хватало технических навыков.

"В настоящее время ресурсы Пхеньяна включают рудиментарную биотехнологическую инфраструктуру", - говорилось в докладе.

В настоящее время американская и азиатская разведка, а также эксперты считают, что КНДР "неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для передовой программы биологического оружия, от фабрик, которые могут производить микробов, до лабораторий, специализирующихся на генетических модификациях", пишет газета. Кроме того, правительство Северной Кореи направляет своих ученых за границу для получения ученой степени по микробиологии.

"Почему они получили материалы и развили науку, но еще не создали оружие", - задается вопросом один из американских чиновников, чье имя издание не приводит.

"Если это начнется завтра, мы можем не знать. Только если нам не повезет и у нас не будет информатора, который окажется в нужном месте", - сказал чиновник.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.
11.12.2017
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