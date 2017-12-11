"Бумеранг" на все руки
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БТР "Бумеранг".
Источник: Global Look Press/Olga Sokolova
На базе новейшего колесного шасси создано целое семейство специализированных машин
В ближайшие годы в России появится унифицированная боевая платформа. При подготовке к принятию на вооружение новейших БТР "Бумеранг" промышленность разработала на их базе семейство специализированных машин — противотанковую, ПВО, связи, РЭБ, командно-штабную, санитарную и ремонтно-эвакуационную. Для решения каждой из задач уже создан специальный боевой модуль, который может быть легко заменен на другой. Сейчас в частях и подразделениях одновременно используется несколько десятков различных машин с разной ходовой частью и двигателями. Это создает проблемы с их снабжением и обслуживанием. Поэтому ведущие армии мира сейчас делают ставку на унификацию шасси.
Как рассказал "Известиям" генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий, на базе "Бумеранга" разработано полноценное семейство специализированных машин, в котором будет представлена вся функциональная линейка.
— Там будут все машины, которые будут сопровождать БТР "Бумеранг" в бою, — отметил Александр Красовицкий. — Модули для них уже созданы. Эти модули с одного "Бумеранга" можно будет переставить на другой или даже на "Курганец" без существенных переделок и затрат.
По словам гендиректора, работа над платформой "Бумеранг" продвигается хорошо, несмотря на использование большого количества новых технологий и компонентов. Он добавил, что платформа хорошо себя показывает на испытаниях, а производители готовы изготовить любое количество машин, которое закажут военные.
Колесные БТР "Бумеранг" — это боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии, включая керамическую броню и необитаемые боевые модули. "Бумеранги" были впервые показаны публике в 2015 году на Параде Победы. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.
Однако в одиночку БТР не воюют. Нужны машины для перевозки командования, вывоза раненых, эвакуации с поля боя подбитой техники, борьбы с авиацией противника и танками. Поэтому для размещения на колесном шасси "Бумеранга" разработаны взаимозаменяемые боевые модули. Это позволит менять функционал боевых машин в зависимости от обстановки и впервые в истории российских вооруженных сил создавать бригады и дивизии, которые будут полностью унифицированы. Такого удалось добиться только американцам, у которых в 2000-е годы появились бригады на базе БТР Stryker.
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, унификация платформы позволит существенно удешевить производство.
— Гораздо проще выпускать одно шасси и ставить на него различные модули, чем делать корпуса и машины под разные задачи, — отметил специалист. — Кроме того, существенно упрощается ремонт. Поврежденный в бою модуль или шасси можно без особых затрат заменить.
Большие возможности открывает конверсия — замена одного модуля другим в зависимости от решаемых задач.
— Например, в некоторых конфликтах машины с функционалом ПВО не нужны, а вот ремонтно-эвакуационные или санитарные, наоборот, требуются в большем количестве, — пояснил Алексей Хлопотов. — Модульная схема позволяет быстро адаптироваться.
Эксперт добавил, что "Бумеранги" в силу своей конструкции и хорошей защищенности лучше всего подходят для большой войны, а не для локальных конфликтов.
— Как показал американский опыт, части, вооруженные тяжелыми колесными БТР и боевыми машинами с разным функционалом, хорошо подходят для экспедиционных операций. Они обладают высокой мобильностью и способны самостоятельно решать широкий круг задач, — сказал Алексей Хлопотов.
БТР "Бумеранг" имеет колесную формулу 8х8 и может плавать. От предыдущего поколения бронетранспортеров он отличается большим внутренним пространством и удобной кормовой аппарелью для высадки и посадки десанта. При создании "Бумеранга" была использована многослойная броня, в состав которой входит керамика. Такой тип брони намного эффективнее обычной гомогенной и способен противостоять осколкам и выстрелам крупнокалиберных пулеметов. Вооружение БТР собрано в дистанционно управляемый необитаемый боевой модуль, который надежно изолирован от экипажа и десанта.
Николай Сурков
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11.12.2017
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